Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025
GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.
Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT, sau 6 lần lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng, từ ngày 17h chiều nay (20/8), Bộ sẽ tải kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức lên hệ thống.
Quy trình lọc ảo nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất.
Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và có thể bị nhà trường từ chối tiếp nhận.
Dưới đây là cách xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống:
Bước 1: Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ để điền thông tin bao gồm số CCCD, mã đăng nhập, mã xác nhận sau đó nhấn nút đăng nhập.
Bước 2: Tra kết quả tuyển sinh từ menu tra cứu
Thí sinh chọn menu, sau đó chọn chức năng tra cứu kết quả xét tuyển sinh
Bước 3: Xem kết quả xét tuyển
Mỗi trường trong danh sách nguyện vọng của thí sinh chỉ có một kết quả duy nhất là Đỗ hoặc Trượt. Kết quả sẽ ưu tiên các nguyện vọng đầu tiên của thí sinh. Nếu thí sinh đậu nguyện vọng đầu tiên sẽ đánh "đỗ" ở nguyện vọng 1 và "trượt" tất cả các nguyện vọng còn lại. Nếu trượt nguyện vọng 1,hệ thống sẽ tiếp tục xét các nguyện vọng tiếp theo.
Bước 4: Xác nhận nhập học
Thí sinh có nguyện vọng trúng tuyển có quyền xác nhận nhập học. Nhấn vào biểu tượng như hình dưới để thực hiện xác nhận nhập học.
Bước 5: Chọn đồng ý để hoàn thành xác nhận nhập học
Thí sinh chọn đồng ý để xác nhận nhập học. Điều này nghĩa là bạn sẽ không được nhập học ở trường khác.
Bước 6: Kiểm tra trạng thái nhập học
Sau khi xác nhận nhập học, nếu thấy ở ô trạng thái thông báo đã nhập học nghĩa là đã xác nhận nhập học thành công và trường đại học đã nhận được thông tin từ thí sinh.
Lưu ý là thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học trực tuyến, mà phải liên hệ với trường đại học để xử lý.
