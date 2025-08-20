Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Thứ tư, 09:26 20/08/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.

Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT, sau 6 lần lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng, từ ngày 17h chiều nay (20/8), Bộ sẽ tải kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức lên hệ thống.

Quy trình lọc ảo nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và có thể bị nhà trường từ chối tiếp nhận.

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025- Ảnh 1.

Từ chiều nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là cách xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống:

Bước 1: Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ để điền thông tin bao gồm số CCCD, mã đăng nhập, mã xác nhận sau đó nhấn nút đăng nhập.

Bước 2: Tra kết quả tuyển sinh từ menu tra cứu

Thí sinh chọn menu, sau đó chọn chức năng tra cứu kết quả xét tuyển sinh

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường trong danh sách nguyện vọng của thí sinh chỉ có một kết quả duy nhất là Đỗ hoặc Trượt. Kết quả sẽ ưu tiên các nguyện vọng đầu tiên của thí sinh. Nếu thí sinh đậu nguyện vọng đầu tiên sẽ đánh "đỗ" ở nguyện vọng 1 và "trượt" tất cả các nguyện vọng còn lại. Nếu trượt nguyện vọng 1,hệ thống sẽ tiếp tục xét các nguyện vọng tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Thí sinh có nguyện vọng trúng tuyển có quyền xác nhận nhập học. Nhấn vào biểu tượng như hình dưới để thực hiện xác nhận nhập học.

Bước 5: Chọn đồng ý để hoàn thành xác nhận nhập học

Thí sinh chọn đồng ý để xác nhận nhập học. Điều này nghĩa là bạn sẽ không được nhập học ở trường khác.

Bước 6: Kiểm tra trạng thái nhập học

Sau khi xác nhận nhập học, nếu thấy ở ô trạng thái thông báo đã nhập học nghĩa là đã xác nhận nhập học thành công và trường đại học đã nhận được thông tin từ thí sinh.

Lưu ý là thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học trực tuyến, mà phải liên hệ với trường đại học để xử lý.

Dự kiến điểm chuẩn đại học ngành Sư phạm năm 2025Dự kiến điểm chuẩn đại học ngành Sư phạm năm 2025

GĐXH - Năm 2025, với những thay đổi trong phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu, điểm chuẩn đại học của ngành sư phạm được dự báo sẽ tiếp tục phản ánh chất lượng đào tạo cao và sức hút mạnh mẽ.

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025

GĐXH - TS Lê Anh Đức (Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, đầu vào của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) có thể giảm 1-2 điểm ở phương thức xét kết quả tốt nghiệp so với năm ngoái.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Dự kiến điểm chuẩn đại học ngành Sư phạm năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn đại học ngành Sư phạm năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025

Danh sách gần 140 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2025 mới nhất

Danh sách gần 140 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2025 mới nhất

Danh sách hơn 100 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2025 mới nhất

Danh sách hơn 100 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2025 mới nhất

Cùng chuyên mục

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục - 22 giờ trước

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Giáo dục - 1 ngày trước

Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục - 2 ngày trước

Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.

Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng ai

Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng ai

Giáo dục - 3 ngày trước

Năm học mới đến gần, câu chuyện đồng phục học đường tiếp tục trở thành chủ đề nóng, khi phụ huynh vừa lo gánh nặng chi phí, vừa băn khoăn tính thiết thực của việc mua sắm ồ ạt, liên tục thay mẫu.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiết

Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiết

Giáo dục - 5 ngày trước

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.

Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảo

Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảo

Giáo dục - 6 ngày trước

Một học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.

Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lương

Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lương

Giáo dục - 1 tuần trước

GĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.

Xem nhiều

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục
Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Giáo dục
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà Nội

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top