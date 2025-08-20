Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm
GĐXH - Đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, khép lại năm 2025 với ‘cú đúp’ huy chương Vàng tại cả đấu trường quốc tế và châu Á.
‘Cú đúp’ huy chương Vàng trong một năm
Nguyễn Thế Quân, lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, góp phần đưa đoàn Việt Nam vào top 10 quốc gia đạt thành tích cao nhất tại IPhO. Đặc biệt, Quân còn nằm trong nhóm thí sinh có điểm thực hành cao nhất thế giới với vị trí thứ 2.
Chỉ trong một năm, nam sinh xứ Nghệ đã hoàn tất "cú đúp" huy chương Vàng danh giá tại cả Olympic Vật lý khu vực và quốc tế.
Tháng 5/2025, Thế Quân đã xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương với số điểm cao nhất đoàn Việt Nam, góp phần đưa đội tuyển vào nhóm 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích dẫn đầu. Trước đó, khi còn học lớp 11, em cũng từng ghi dấu với tấm huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2024 đã giúp em có suất chính thức vào vòng 2 chọn đội tuyển Quốc gia.
Với Quân, việc tham gia kỳ thi quốc gia là cơ hội thử thách bản thân, cọ xát và đánh giá lại năng lực. Kết quả không ngoài dự đoán, lần thứ hai dự thi, em tiếp tục giành giải Nhất.
Sau kỳ thi, Quân trở thành thành viên chính thức tham dự Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương tại Dhahran (Ả Rập Xê Út). Lần thứ hai đến với sân chơi này, Quân tự tin hơn nhờ kinh nghiệm từ năm trước. Thành quả là huy chương Vàng và danh hiệu thí sinh có điểm số cao nhất đội tuyển Việt Nam.
Tháng 7 vừa qua, Quân tiếp tục được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế tại Paris (Pháp), nơi quy tụ hơn 400 thí sinh đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xác định đây là kỳ thi khốc liệt, nên ngoài kiến thức vững vàng từ 2 năm miệt mài học tập, Quân chú trọng kỹ thuật làm bài, phân bổ thời gian hợp lý và giữ tâm lý ổn định.
Kỳ thi gồm 2 phần, Lý thuyết và Thực hành (mỗi phần 5 tiếng). Ở phần Lý thuyết, đề không quá khó nhưng khá dài khiến Quân tiếc nuối vì chưa kịp hoàn thiện bài 3. Ngược lại, ở phần Thực hành, em xuất sắc giành 14,9/20 điểm, đứng thứ 2 trong hơn 400 thí sinh.
Quân chia sẻ, nếu không gặp lỗi kỹ thuật nhỏ, em có thể lọt tốp đầu thế giới. Đề thi thực hành năm nay đặc biệt thú vị khi mô phỏng quá trình va chạm giữa thiên thạch và Trái đất, khơi dậy hứng thú khám phá ở các thí sinh.
Chọn lối đi riêng, nuôi dưỡng đam mê Vật lý
Là con trai cả trong gia đình có cả bố và mẹ đều làm trong ngành xây dựng, Nguyễn Thế Quân vẫn quyết định rẽ hướng. Thay vì nối nghiệp gia đình hay chọn những ngành đang "hot" như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, em chọn ngành Vật lý tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Với lý do đam mê đặc biệt với Vật lý, được tiếp tục nghiên cứu sâu và tìm cách ứng dụng Vật lý vào đời sống.
Ngoài học đại học ở Việt Nam, Quân còn đặt mục tiêu xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Sau 3 năm THPT dành trọn tâm huyết cho các kỳ thi quốc gia và quốc tế, em thừa nhận ít thời gian cho các môn học khác. Vì vậy, ngay sau khi hoàn thành các kỳ thi, Quân lập tức bắt tay ôn luyện IELTS, SAT, học viết luận… để mở rộng cơ hội trúng tuyển và giành học bổng.
Chị Trần Thị Thanh Nhàn, mẹ của Quân chia sẻ, gia đình luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Từ khi Quân chuyển từ chuyên Toán sang Vật lý, dù biết sẽ khó khăn hơn nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ hết mình để con phát huy năng lực.
"Từ ngày con vào đội tuyển, tôi thấy cháu vất vả, ít thời gian trên lớp như bạn bè, nhưng chưa bao giờ tôi phải nhắc nhở hay lo lắng. Quân rất có ý thức, kiên trì, tự giác. Cháu còn may mắn khi được thầy cô quan tâm, đồng hành", chị Nhàn nói.
Nguyễn Thế Quân cùng các bạn trong "thế hệ vàng" của lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay mang về 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc ở các kỳ thi Vật lý khu vực và quốc tế.
Thầy Lê Xuân Bảo, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là thầy dạy Vật lý của Quân nhận xét, cậu học trò thông minh, chăm chỉ và đặc biệt say mê với môn học này. "Quân có tinh thần học tập rất cao, luôn chủ động tiếp cận kiến thức mà không cần thầy cô nhắc nhở. Ngoài những bài tập trên lớp, em thường xuyên tìm kiếm thêm tài liệu trên mạng để mở rộng hiểu biết", thầy Bảo chia sẻ.
Thầy Bảo cho biết thành tích học tập và kết quả tham gia các cuộc thi của em Nguyễn Thế Quân là nổi bật nhất trong lịch sử của trường. Với 2 tấm Huy chương Vàng, Quân cũng đã viết tiếp truyền thống của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và khép lại một năm học với nhiều thành tích nổi bật.
Kì thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 55 được tổ chức tại Pháp từ ngày 17/7 đến ngày 25/7, với sự tham gia của 94 đoàn (trong đó có 5 đoàn quan sát viên) đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 406 thí sinh dự thi.
Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi năm nay và tất cả đều giành huy chương: 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc. Với kết quả này, đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO 2025.
Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025Giáo dục - 5 giờ trước
GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.
Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tớiGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?
Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?Giáo dục - 2 ngày trước
Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80Giáo dục - 2 ngày trước
Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.
Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng aiGiáo dục - 3 ngày trước
Năm học mới đến gần, câu chuyện đồng phục học đường tiếp tục trở thành chủ đề nóng, khi phụ huynh vừa lo gánh nặng chi phí, vừa băn khoăn tính thiết thực của việc mua sắm ồ ạt, liên tục thay mẫu.
Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?Giáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.
Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025Giáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.
Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiếtGiáo dục - 6 ngày trước
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.
Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảoGiáo dục - 6 ngày trước
Một học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.
Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tớiGiáo dục
GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.