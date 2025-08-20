Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

‘Cú đúp’ huy chương Vàng trong một năm

Nguyễn Thế Quân, lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, góp phần đưa đoàn Việt Nam vào top 10 quốc gia đạt thành tích cao nhất tại IPhO. Đặc biệt, Quân còn nằm trong nhóm thí sinh có điểm thực hành cao nhất thế giới với vị trí thứ 2.

Nguyễn Thế Quân (áo đen) và các thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Ảnh NVCC.

Chỉ trong một năm, nam sinh xứ Nghệ đã hoàn tất "cú đúp" huy chương Vàng danh giá tại cả Olympic Vật lý khu vực và quốc tế.

Tháng 5/2025, Thế Quân đã xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương với số điểm cao nhất đoàn Việt Nam, góp phần đưa đội tuyển vào nhóm 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích dẫn đầu. Trước đó, khi còn học lớp 11, em cũng từng ghi dấu với tấm huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2024 đã giúp em có suất chính thức vào vòng 2 chọn đội tuyển Quốc gia.

Với Quân, việc tham gia kỳ thi quốc gia là cơ hội thử thách bản thân, cọ xát và đánh giá lại năng lực. Kết quả không ngoài dự đoán, lần thứ hai dự thi, em tiếp tục giành giải Nhất.

Sau kỳ thi, Quân trở thành thành viên chính thức tham dự Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương tại Dhahran (Ả Rập Xê Út). Lần thứ hai đến với sân chơi này, Quân tự tin hơn nhờ kinh nghiệm từ năm trước. Thành quả là huy chương Vàng và danh hiệu thí sinh có điểm số cao nhất đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Thế Quân vừa đạt HCV Olympic Vật lí Quốc tế năm 2025. Ảnh NVCC.

Tháng 7 vừa qua, Quân tiếp tục được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế tại Paris (Pháp), nơi quy tụ hơn 400 thí sinh đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xác định đây là kỳ thi khốc liệt, nên ngoài kiến thức vững vàng từ 2 năm miệt mài học tập, Quân chú trọng kỹ thuật làm bài, phân bổ thời gian hợp lý và giữ tâm lý ổn định.

Kỳ thi gồm 2 phần, Lý thuyết và Thực hành (mỗi phần 5 tiếng). Ở phần Lý thuyết, đề không quá khó nhưng khá dài khiến Quân tiếc nuối vì chưa kịp hoàn thiện bài 3. Ngược lại, ở phần Thực hành, em xuất sắc giành 14,9/20 điểm, đứng thứ 2 trong hơn 400 thí sinh.

Quân chia sẻ, nếu không gặp lỗi kỹ thuật nhỏ, em có thể lọt tốp đầu thế giới. Đề thi thực hành năm nay đặc biệt thú vị khi mô phỏng quá trình va chạm giữa thiên thạch và Trái đất, khơi dậy hứng thú khám phá ở các thí sinh.

Chọn lối đi riêng, nuôi dưỡng đam mê Vật lý

Là con trai cả trong gia đình có cả bố và mẹ đều làm trong ngành xây dựng, Nguyễn Thế Quân vẫn quyết định rẽ hướng. Thay vì nối nghiệp gia đình hay chọn những ngành đang "hot" như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, em chọn ngành Vật lý tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Với lý do đam mê đặc biệt với Vật lý, được tiếp tục nghiên cứu sâu và tìm cách ứng dụng Vật lý vào đời sống.

Nguyễn Thế Quân (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng những người bạn tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế được tổ chức tại Cộng hòa Pháp. (Ảnh NVCC)

Ngoài học đại học ở Việt Nam, Quân còn đặt mục tiêu xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Sau 3 năm THPT dành trọn tâm huyết cho các kỳ thi quốc gia và quốc tế, em thừa nhận ít thời gian cho các môn học khác. Vì vậy, ngay sau khi hoàn thành các kỳ thi, Quân lập tức bắt tay ôn luyện IELTS, SAT, học viết luận… để mở rộng cơ hội trúng tuyển và giành học bổng.

Chị Trần Thị Thanh Nhàn, mẹ của Quân chia sẻ, gia đình luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Từ khi Quân chuyển từ chuyên Toán sang Vật lý, dù biết sẽ khó khăn hơn nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ hết mình để con phát huy năng lực.

"Từ ngày con vào đội tuyển, tôi thấy cháu vất vả, ít thời gian trên lớp như bạn bè, nhưng chưa bao giờ tôi phải nhắc nhở hay lo lắng. Quân rất có ý thức, kiên trì, tự giác. Cháu còn may mắn khi được thầy cô quan tâm, đồng hành", chị Nhàn nói.

Nguyễn Thế Quân chụp ảnh cùng thầy Lê Xuân Bảo (cùng cầm hoa) và gia đình tại lễ đón và tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nguyễn Thế Quân cùng các bạn trong "thế hệ vàng" của lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay mang về 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc ở các kỳ thi Vật lý khu vực và quốc tế.

Thầy Lê Xuân Bảo, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là thầy dạy Vật lý của Quân nhận xét, cậu học trò thông minh, chăm chỉ và đặc biệt say mê với môn học này. "Quân có tinh thần học tập rất cao, luôn chủ động tiếp cận kiến thức mà không cần thầy cô nhắc nhở. Ngoài những bài tập trên lớp, em thường xuyên tìm kiếm thêm tài liệu trên mạng để mở rộng hiểu biết", thầy Bảo chia sẻ.

Thầy Bảo cho biết thành tích học tập và kết quả tham gia các cuộc thi của em Nguyễn Thế Quân là nổi bật nhất trong lịch sử của trường. Với 2 tấm Huy chương Vàng, Quân cũng đã viết tiếp truyền thống của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và khép lại một năm học với nhiều thành tích nổi bật.

Kì thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 55 được tổ chức tại Pháp từ ngày 17/7 đến ngày 25/7, với sự tham gia của 94 đoàn (trong đó có 5 đoàn quan sát viên) đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 406 thí sinh dự thi. Đoàn Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi năm nay và tất cả đều giành huy chương: 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc. Với kết quả này, đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO 2025.

