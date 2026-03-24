Điểm danh 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừa

Cơn đau có thể bắt đầu âm ỉ, nhưng nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách, đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý cột sống nguy hiểm. Dưới đây là 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừa hiệu quả.

Thoái hóa cột sống

Thoái hóa cột sống là nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng và đau cổ. Đây là tình trạng sụn khớp và đĩa đệm bị bào mòn theo thời gian, làm giảm khả năng đàn hồi và nâng đỡ của cột sống. Vị trí dễ bị thoái hóa cột sống thường là từ vùng cổ (C3 đến C7) và thắt lưng (L1 đến L5).

Người bệnh thường đau âm ỉ kéo dài, cứng lưng buổi sáng, đau tăng khi vận động hoặc thay đổi thời tiết. Vùng cổ và thắt lưng là hai vị trí dễ bị ảnh hưởng nhất.

Thoái hóa cột sống là nguyên nhân chính gây đau mỏi cổ vai gáy, đau lưng.

Thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy bên trong đĩa đệm thoát ra ngoài và chèn ép rễ thần kinh. Bệnh thường gặp ở vùng thắt lưng (L4 L5, L5 S1) và vùng cổ (C5 C6).

Triệu chứng điển hình là đau lan theo đường đi của dây thần kinh. Ở vùng cột sống cổ sẽ gây đau cứng cột sống cổ, khó quay trái, phải, cúi, nghiêng đầu. Có thể đau tê lan từ cổ vai gáy xuống cánh tay, ngón tay. Ở thắt lưng, cơn đau có thể lan từ lưng xuống mông và chân, kèm tê bì hoặc yếu cơ, hạn chế khả năng vận động.

Gai cột sống

Gai cột sống thường hình thành do thoái hóa lâu ngày. Khi sụn khớp bị bào mòn, cơ thể phản ứng bằng cách tạo ra các mỏm xương nhỏ ở rìa đốt sống.

Gai xương có thể không gây triệu chứng rõ ràng ban đầu, nhưng khi phát triển lớn sẽ chèn ép vào rễ dây thần kinh và gây đau nhức. Nếu gai xương xuất hiện vùng cột sống cổ sẽ gây đau cổ vai gáy, tê bì tay. Nếu gai xương xuất hiện ở vùng thắt lưng sẽ gây đau lưng lan xuống chân kèm tê bì.

Gai cột sống gây đau nhức vùng cột sống cổ, lưng

Hẹp ống sống

Hẹp ống sống là tình trạng lòng ống sống bị thu hẹp do gai xương, phì đại dây chằng hoặc đĩa đệm phình ra. Khi không gian dành cho rễ thần kinh bị thu hẹp, người bệnh sẽ đau lan xuống mông và chân, tê bì hoặc yếu cơ.

Đặc điểm thường gặp là đi được một quãng ngắn thì đau tăng và phải ngồi nghỉ.

Viêm cột sống dính khớp

Đây là bệnh lý viêm mạn tính, thường gặp ở người trẻ, đặc biệt là nam giới. Triệu chứng đặc trưng là đau lưng kéo dài, đau tăng về đêm và cứng lưng buổi sáng trên 30 phút.

Nếu không điều trị sớm, các đốt sống có thể dính lại với nhau, làm giảm đáng kể khả năng vận động.

Cách phòng ngừa đau cột sống tại nhà

Bên cạnh đó, người bệnh nên thực hiện các biện pháp sau:

- Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện các bài tăng cường cơ lưng – cơ bụng, tránh ngồi lâu một tư thế và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho xương khớp là những biện pháp quan trọng giúp làm chậm quá trình thoái hóa.

- Tránh mang vác nặng sai tư thế, không cúi gập người đột ngột, tập luyện đều đặn và giữ cơ lưng khỏe mạnh giúp giảm nguy cơ thoát vị. Khi có đau lan xuống chân hoặc tay kéo dài, nên thăm khám sớm.

- Kiểm soát tốt thoái hóa từ sớm, duy trì vận động hợp lý và tránh các chấn thương lặp đi lặp lại ở cột sống là cách hiệu quả để hạn chế hình thành gai xương.

- Duy trì độ linh hoạt của cột sống bằng tập luyện nhẹ nhàng, tránh tăng cân quá mức và thăm khám định kỳ nếu có tiền sử thoái hóa giúp phát hiện sớm nguy cơ hẹp ống sống.

- Khám chuyên khoa sớm khi có đau lưng kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người trẻ. Tập luyện duy trì tư thế đúng và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.

Tập thể dục hàng ngày giúp giảm đau cột sống lưng

Chủ động bảo vệ cột sống từ sớm bằng cách duy trì lối sống năng động, điều chỉnh tư thế làm việc, tránh mang vác sai cách và chú ý đến những cơn đau kéo dài là những bước quan trọng để bảo vệ cột sống. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, việc thăm khám sớm sẽ giúp chẩn đoán chính xác và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

