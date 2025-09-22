Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng bão Ragasa

Theo bản tin dự báo thời tiết, bão Ragasa sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão sẽ di chuyển hướng vào vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25-27/9.

Dự báo trong những giờ tới bão sẽ mạnh lên cấp 16-17 tương đương cấp gió 204 km/h, gió giật có thể lên mức 270km/h (mức cực kỳ nguy hiểm).

Dự kiến đến tối và đêm ngày 22/9, siêu bão này đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Nhiệt độ mặt biển vào khoảng 29-30 độ, tạo điều kiện cho bão duy trì sức mạnh trong thời gian dài.

Theo các mô hình dự báo bão, vào ngày 25/9, bão Ragasa sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) hướng về phía khu vực vịnh Bắc Bộ, cường độ mạnh cấp 13 tương đương cấp gió 139km/h sau đó có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ có 2 đợt mưa: Từ ngày 22-23/9, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 100mm; từ ngày 25-27/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa. Nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão? GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp có mưa rất to do ảnh hưởng của bão Nagasa. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 22 đến ngày 23/9

- Thời tiết Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Thời tiết khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/9 đến ngày 1/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Đêm 23/9 vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Từ ngày 25-27/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết khu vực Duyên dải Nam Trung Bộ: Thời kỳ từ 26-30/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.