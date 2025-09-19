Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?

Biển Đông lại sắp đón bão cường độ mạnh, thời tiết miền Bắc lại mưa lớn?

Theo dự báo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (19/9), bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 10. Sau đó bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, bão số 8 ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9.

Thời tiết từ nay đến cuối tháng 9, ngoài cơn bão số 8 vừa hình thành, còn có một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khả năng mạnh lên thành bão (bão số 9).

Ngày 22/9, bão có thể di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24-26/9.

"Đây là cơn bão mạnh, nguy cơ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", ông Hưởng thông tin.

Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại sắp có mưa lớn. Ảnh minh họa: TL

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông, có nơi mưa to.

Nguyên nhân gây mưa do dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Trung Bộ tương tác với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh ở khu vực phía Nam.

Mưa sẽ tập trung từ chiều đến tối trong đó khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị mưa dông rải rác, có nơi mưa to trên 70mm. Nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp và trong cơn dông dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa sẽ xảy ra nhiều hơn. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất sườn đồi núi, cao nguyên.

Khu vực Bắc Bộ thời tiết hôm nay đan xen nắng mưa. Từ trưa mức nhiệt tăng lên, nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 19/9 đến ngày 20/9

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ, đồng bằng và ven biển đến hết ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Từ 19/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/9 đến ngày 28/9

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 22-23/9 Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 22-23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Thời tiết Duyên dải Nam Trung Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ ngày 22-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.