Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Thứ tư, 07:03 10/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn đến hôm nay. Cảnh báo hiện tượng sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, chiều tối nay Nam miền Trung và Nam Bộ vẫn có mưa to. Còn mưa lớn ở miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn đến hôm nay.

Nguyên nhân do dải hội tụ vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục tạo đà cho mây dông phát triển gây mưa.

Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu là những nơi mưa to nhất. Cục bộ có nơi mưa vượt 200mm. Mưa trên nền đất đá đã bở dời dễ gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Do có mưa nên thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường không vượt quá 31 độ.

Với các phường ở ven biển Trung Bộ, thời tiết hôm nay có nắng và khá nóng với mức nhiệt phổ biến từ 33-35 độ.

Về chiều tối từ Lâm Đồng trở vào đến Nam Bộ trời chuyển mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra ngập úng và đi kèm gió giật, sấm sét.

Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? - Ảnh 1.Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9 - 11/9, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to.

Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ kéo dài hết hôm nay. Ảnh: ĐBTV

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

L.Vũ (th)
Tin liên quan

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Cùng chuyên mục

Tiếp vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 'Máu rừng' loang đỏ từ những gốc nghiến bị hạ gục

Tiếp vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 'Máu rừng' loang đỏ từ những gốc nghiến bị hạ gục

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vài tháng, hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ, lần lượt gục ngã giữa vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 7?

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 7?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô nhiều mây, có mưa vừa đến mưa rất to. Do có mưa, thời tiết khá mát mẻ.

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi trong ngày 9-10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to hơn 300mm.

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng

Thời sự - 1 ngày trước

Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 7 Tapah mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 khả năng vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Từ chiều và đêm 9/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng.

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9 - 11/9, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to.

Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển Đông

Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển Đông

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ phim cách mạng Mưa đỏ đã chính thức lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại phòng vé Việt Nam, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang

Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang

Thời sự - 2 ngày trước

Liều thuốc mạnh nhất để trị những TikToker, Youtuber trục lợi từ đám tang là cấm kiếm tiền trên mạng xã hội, khoá kênh nếu vi phạm

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ chiều 9/9 đến 11/9, hoàn lưu sau bão sẽ gây ra 1 đợt mưa vừa, mưa to cho khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Xem nhiều

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi trong ngày 9-10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to hơn 300mm.

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự
Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Thời sự
Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Thời sự
Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởng

Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởng

Thời sự

