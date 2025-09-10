Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, chiều tối nay Nam miền Trung và Nam Bộ vẫn có mưa to. Còn mưa lớn ở miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn đến hôm nay.

Nguyên nhân do dải hội tụ vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục tạo đà cho mây dông phát triển gây mưa.

Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu là những nơi mưa to nhất. Cục bộ có nơi mưa vượt 200mm. Mưa trên nền đất đá đã bở dời dễ gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Do có mưa nên thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường không vượt quá 31 độ.

Với các phường ở ven biển Trung Bộ, thời tiết hôm nay có nắng và khá nóng với mức nhiệt phổ biến từ 33-35 độ.

Về chiều tối từ Lâm Đồng trở vào đến Nam Bộ trời chuyển mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra ngập úng và đi kèm gió giật, sấm sét.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ kéo dài hết hôm nay. Ảnh: ĐBTV

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.