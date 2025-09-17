Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Biển Đông sắp có bão số 8. Còn trên đất liền từ TP Huế đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông.
Tin áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của đảo Luzon (Philippines) khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 18/9 đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 của nước ta với cường độ cấp 8–9, giật cấp 11.
Dự báo trong những giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15km/h, cường độ ít thay đổi.
Do ảnh hưởng của bão từ gần sáng 18/9: vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9.
Vùng gần tâm bão: gió cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 2,5–4,5m, biển động rất mạnh.
Cảnh báo tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông. Trong đó từ TP Huế đến Cà Mau có mưa dông nhiều về chiều tối.
Hiện nay trên dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines, kéo theo gió Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa cho khu vực từ Huế trở vào đến Lâm Đồng và Nam Bộ.
Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm.
Thời tiết khu vực Bắc Bộ sáng nay vẫn có mưa dông rải rác, đến trưa và chiều trời chuyển nắng và nóng lên. Nhiệt độ phổ biến các phường dao động từ 31-35 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP Huế chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.
GĐXH - Hoạt động du lịch đường thủy đang là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Để bảo đảm mỗi chuyến đi an toàn, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong mùa mưa bão.
GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về những đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh vào cuối năm; Húc đổ 10m dải phân cách giữa đường, ô tô 7 chỗ lao qua chiều đường ngược lại tông văng xe máy, đâm gãy trụ điện...
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì (TP Hà Nội) do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA).
Phát hiện vụ cháy, nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc.
GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.
GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.
GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.
GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.
