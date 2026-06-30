Điểm mới về xử phạt vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh từ 1/7, trường hợp phạt nặng lên tới hơn 37 triệu đồng
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các mức xử phạt vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được áp dụng theo Nghị định 56/2026/NQ-HĐND. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ 1/7/2026, quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trong đó có nhiều điểm mới quy định về mức xử phạt vi phạm xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại. Cụ thể:
STT
Hành vi vi phạm
Điểm, khoản, Điều quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP
Mức tiền phạt sau khi tăng
1
Khai không đúng sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục giá trị sử dụng hoặc trình báo mất hộ chiếu, giấy thông hành; khai không đúng sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, tem AB, giấy tờ xuất nhập cảnh khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thẻ ABTC
điểm b khoản 2 Điều 21
Từ 1.000.000 đến 4.000.000 đồng
2
Không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, tem AB, giấy tờ xuất nhập cảnh khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thẻ ABTC khi cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu; không chấp hành các yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam về khám người, phương tiện vận tải, đồ vật, nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
điểm d khoản 2 Điều 21
Từ 1.000.000 đến 4.000.000 đồng
3
Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, tem AB, giấy tờ xuất nhập cảnh khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thẻ ABTC để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật
điểm c khoản 3 Điều 21
Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
4
Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 01 đến 03 người nước ngoài hoặc tạo tài khoản bằng thông tin sai sự thật để khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên môi trường điện tử; người nước ngoài không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật
điểm e khoản 3 Điều 21
Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
5
Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 04 đến 08 người nước ngoài
điểm c khoản 5 Điều 21
Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
6
Cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 09 người nước ngoài trở lên
điểm đ khoản 6 Điều 21
Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
7
Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc khai không đúng sự thật khi làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam
điểm a khoản 7 Điều 21
Từ 30.000.000 đồng đến 37.500.000 đồng
Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/7/2026, trường hợp làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc khai không đúng sự thật khi làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có thể bị phạt tới 37.500.000 đồng.
Lưu ý: Các hành vi vi phạm hành chính nêu trên áp dụng mức tiền phạt cao hơn mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.
Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 02 (hai) lần mức tiền phạt đối với cá nhân.
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