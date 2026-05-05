Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh
GĐXH - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Đó là những trường hợp nào?
Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
Theo Thanh Niên, mới đây, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên.
Các trường hợp có thể bị áp dụng biện pháp này gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
Điều kiện áp dụng là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và sau 30 ngày kể từ khi cơ quan quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Vì sao phải nộp thuế đúng thời hạn?
Trong năm 2026, việc nộp thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp bạn tránh được nhiều rủi ro đáng kể. Dưới đây là các lý do cụ thể:
Tránh tiền chậm nộp phát sinh mỗi ngày
Khi bạn nộp thuế muộn so với quy định, cơ quan thuế sẽ áp dụng công thức tính tiền chậm nộp.
Người nộp thuế phải nộp 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Nếu số tiền thuế lớn hoặc thời gian nộp chậm kéo dài, số tiền phạt sẽ tích tụ thành một khoản khá lớn.
Tránh bị xử phạt vi phạm hành chính
Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc chậm nộp hồ sơ khai thuế còn bị xử phạt hành chính:
Chậm từ 1 - 30 ngày: Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng.
Chậm từ 31 - 60 ngày: Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.
Chậm trên 90 ngày: Mức phạt có thể lên tới 15 - 25 triệu đồng (nếu có phát sinh số thuế phải nộp).
Đảm bảo quyền lợi hoàn thuế và bù trừ thuế
Đối với cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp đúng hạn được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa đồng thời được bù trừ số thuế thừa vào kỳ tính thuế tiếp theo.
Nếu nộp hồ sơ quyết toán chậm (khi có số thuế nộp thừa), bạn có thể không bị phạt tiền nhưng thủ tục giải quyết sẽ phức tạp và kéo dài hơn.
Giữ hồ sơ "sạch" trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế
Việc nộp thuế đúng hạn giúp duy trì hồ sơ "sạch" trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế trên VNeID.
Tránh các biện pháp cưỡng chế hóa đơn hoặc phong tỏa tài khoản (đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh) khi nợ thuế kéo dài.
Từ 1/7/2026, những trường hợp nào phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh?
Từ 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Cụ thể:
Theo khoản 5 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2025 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế như sau:
Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh bao gồm:
a) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
b) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
c) Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Chính phủ quy định số tiền thuế nợ và thời gian nợ theo ngưỡng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.
Theo quy định trên, các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh từ 1/7/2026 bao gồm:
- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
- Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Chính phủ quy định số tiền thuế nợ và thời gian nợ theo ngưỡng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.
Những trường hợp nào được xóa tiền thuế nợ?
Điều 21 Luật Quản lý thuế 2025 quy xóa tiền thuế nợ như sau:
1. Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ:
a) Cá nhân đã chết, cá nhân bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà cá nhân đó không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế;
b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản và đã thực hiện thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản mà không còn tài sản;
c) Người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm h khoản 1 Điều 49 của Luật này và khoản tiền thuế nợ này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp nhưng không có khả năng thu hồi;
d) Các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 5 Điều 16 của Luật này và đã được gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 của Luật này nhưng vẫn không có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế nợ.
2. Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa tiền thuế nợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho Nhà nước khoản tiền thuế nợ đã được xóa.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp kết quả xóa tiền thuế nợ trên địa bàn. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kết quả xóa tiền thuế nợ để báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước.
4. Chính phủ quy định chi tiết điểm d khoản 1 Điều này và các nội dung sau: điều kiện xóa tiền thuế nợ; thẩm quyền xóa tiền thuế nợ; thời hạn giải quyết hồ sơ xóa tiền thuế nợ; trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi tiền thuế nợ đã được xóa.
5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xóa tiền thuế nợ và trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Người đàn ông tát tài xế xe tải trong sân trường mầm non ở Bắc NinhĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc nhường lối đi, một người đàn ông đã thiếu kiềm chế, dùng bạo lực với tài xế xe tải ngay tại sân trường mầm non thị trấn Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Hành vi phản cảm diễn ra trong môi trường giáo dục này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.
Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýtĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.
Ninh Bình 'hút' triệu khách dịp lễ, nhưng mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.
Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.
Chỉ còn 14 ngày nữa, vợ hay chồng vi phạm điều này bị phạt đến 10 triệu đồngĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?
Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạmĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.
Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.
Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lênĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.
3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?Đời sống
GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?