Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Thanh Niên, mới đây, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên.

Các trường hợp có thể bị áp dụng biện pháp này gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Điều kiện áp dụng là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và sau 30 ngày kể từ khi cơ quan quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh minh họa: AI

Vì sao phải nộp thuế đúng thời hạn?

Trong năm 2026, việc nộp thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp bạn tránh được nhiều rủi ro đáng kể. Dưới đây là các lý do cụ thể:

Tránh tiền chậm nộp phát sinh mỗi ngày

Khi bạn nộp thuế muộn so với quy định, cơ quan thuế sẽ áp dụng công thức tính tiền chậm nộp.

Người nộp thuế phải nộp 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Nếu số tiền thuế lớn hoặc thời gian nộp chậm kéo dài, số tiền phạt sẽ tích tụ thành một khoản khá lớn.

Tránh bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc chậm nộp hồ sơ khai thuế còn bị xử phạt hành chính:

Chậm từ 1 - 30 ngày: Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng.

Chậm từ 31 - 60 ngày: Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

Chậm trên 90 ngày: Mức phạt có thể lên tới 15 - 25 triệu đồng (nếu có phát sinh số thuế phải nộp).

Đảm bảo quyền lợi hoàn thuế và bù trừ thuế

Đối với cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp đúng hạn được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa đồng thời được bù trừ số thuế thừa vào kỳ tính thuế tiếp theo.

Nếu nộp hồ sơ quyết toán chậm (khi có số thuế nộp thừa), bạn có thể không bị phạt tiền nhưng thủ tục giải quyết sẽ phức tạp và kéo dài hơn.

Giữ hồ sơ "sạch" trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế

Việc nộp thuế đúng hạn giúp duy trì hồ sơ "sạch" trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế trên VNeID.

Tránh các biện pháp cưỡng chế hóa đơn hoặc phong tỏa tài khoản (đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh) khi nợ thuế kéo dài.

Từ 1/7/2026, những trường hợp nào phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh?

Từ 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Cụ thể:

Theo khoản 5 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2025 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế như sau:

Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh bao gồm:

a) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

b) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

c) Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Chính phủ quy định số tiền thuế nợ và thời gian nợ theo ngưỡng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo quy định trên, các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh từ 1/7/2026 bao gồm:

Ciệc nộp thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp tránh được nhiều rủi ro đáng kể. Ảnh minh họa: TL

Những trường hợp nào được xóa tiền thuế nợ?

Điều 21 Luật Quản lý thuế 2025 quy xóa tiền thuế nợ như sau:

1. Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ:

a) Cá nhân đã chết, cá nhân bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà cá nhân đó không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế;

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản và đã thực hiện thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản mà không còn tài sản;

c) Người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm h khoản 1 Điều 49 của Luật này và khoản tiền thuế nợ này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp nhưng không có khả năng thu hồi;

d) Các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 5 Điều 16 của Luật này và đã được gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 của Luật này nhưng vẫn không có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế nợ.

2. Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa tiền thuế nợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho Nhà nước khoản tiền thuế nợ đã được xóa.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp kết quả xóa tiền thuế nợ trên địa bàn. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kết quả xóa tiền thuế nợ để báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước.

4. Chính phủ quy định chi tiết điểm d khoản 1 Điều này và các nội dung sau: điều kiện xóa tiền thuế nợ; thẩm quyền xóa tiền thuế nợ; thời hạn giải quyết hồ sơ xóa tiền thuế nợ; trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi tiền thuế nợ đã được xóa.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xóa tiền thuế nợ và trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều này.

