Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X

Diễm My 6X mới đây đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của chị và ông xã, họ đã có hơn 3 thập kỷ đồng hành ở bên và yêu thương nhau. "32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp. Đi hết chặng đường đó, hai đứa nhìn lại và thấy mình đã khác đi, chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con", Diễm My 6X viết.