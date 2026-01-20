Mới nhất
Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X

Thứ ba, 12:09 20/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Diễm My 6X có một sự nghiệp nhiều hào quang cùng nhan sắc rực rỡ, đến cả hôn nhân của chị cũng trọn vẹn, ấm êm. Ở tuổi trung niên, 'nữ hoàng ảnh lịch' ngày nào khoe 32 năm hôn nhân hạnh phúc.

2 con gái của Diễm My 6X: Mỗi người một vẻ nhưng đều khiến mạng xã hội suýt soa2 con gái của Diễm My 6X: Mỗi người một vẻ nhưng đều khiến mạng xã hội suýt soa

GĐXH - Nếu như con gái đầu Thùy My của Diễm My 6X mang nét dịu dàng thì Quế My lại cá tính gợi cảm.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 2.

Diễm My 6X mới đây đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của chị và ông xã, họ đã có hơn 3 thập kỷ đồng hành ở bên và yêu thương nhau. "32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp. Đi hết chặng đường đó, hai đứa nhìn lại và thấy mình đã khác đi, chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con", Diễm My 6X viết.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 3.

Đúng như những gì Diễm My 6X viết, họ đã có những năm tháng đẹp đồng hành luôn vì nhau. Được biết, năm 32 tuổi khi sự nghiệp ổn định, Diễm My quyết định lên xe hoa cùng một người đàn ông Việt kiều. Nhiều bạn bè hoài nghi nhưng đám cưới vẫn diễn ra và hơn 30 năm bên nhau họ vẫn chứng minh mình đang rất hạnh phúc.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 4.

Kể về chồng thời điểm ấy, Diễm My 6X tâm sự: "Anh ấy không phải đại gia gì cả, so với họ, về mọi mặt anh ấy còn đều không bằng, không đẹp trai, không giàu có hay địa vị. Chỉ duy nhất một điểm chồng tôi có mà nhiều người khác thì không, đó là anh ấy luôn tự tin, dù không có tiền. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Một người đàn ông thành đạt, đi xe hơi sang trọng theo đuổi tôi tự tin là bình thường thôi. Còn ông xã tôi, ở nhà mướn, đi xe mướn, vậy mà cũng cực kỳ tự tin".

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 5.

Không chỉ là một người tự tin, vị doanh nhân này còn tôn trọng vợ. Không như nhiều đại gia, lấy vợ xong bắt vợ ở nhà thì anh cho chị thoải mái vùng vẫy với giấc mơ của mình. Anh còn thông cảm với công việc của vợ.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 6.

Ví dụ khi chứng kiến các cảnh thân mật, tình tứ của Diễm My với bạn diễn nhưng chồng chị không hề nói gì, mà chỉ an ủi, chị em đóng phim sao cực quá. Và dù có dùng nhiều cách để kiểm chứng thì điều làm Diễm My yên tâm đó là anh rất chung tình.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 7.

Ngoài chồng đại gia, tâm lý, Diễm My 6X còn có 2 cô con gái tài sắc. Cả 2 đều đã khôn lớn trưởng thành và khiến bố mẹ tự hào.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 8.

Hiện tại, Diễm My 6X có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn, thỉnh thoảng, chị vẫn tham gia những sự kiện của bạn bè thân thiết.

Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6X - Ảnh 9.

Dù đã cùng nhau trải qua 3 thập kỷ hôn nhân nhưng Diễm My 6X và chồng vẫn luôn lãng mạn. Cả 2 dành cho nhau tình yêu thương vô bờ bến.

Ảnh: FBNV

Học lực khủng của hai công chúa nhà 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My 6x: Cô em vừa đỗ 4 trường đại học cùng một lúc, cô chị tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắcHọc lực khủng của hai công chúa nhà "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6x: Cô em vừa đỗ 4 trường đại học cùng một lúc, cô chị tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc

Hai chị em Thùy My, Quế My hiện đang học tập, làm việc và sinh sống tự lập tại Mỹ.

