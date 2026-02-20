Mới nhất
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Thứ sáu, 17:00 20/02/2026 | Đẹp
GĐXH - Khám phá sắc đẹp của Huyền Lizzie trong bộ ảnh áo dài hồng pastel tinh tế. Đây là phong cách thời trang đón Tết 2026 vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 1.Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 2.

Những ngày Tết đến Xuân về, không khí xuân tràn ngập khắp nơi, cùng với đó, nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ loạt hình ảnh mới mang sắc màu lễ hội. Mới đây, diễn viên Huyền Lizzie cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải bộ ảnh áo dài đầy tinh tế trên trang cá nhân.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 3.

Áo dài gam hồng pastel phom dáng thanh lịch, phần cổ được điểm xuyết họa tiết hoa nổi tinh xảo, giúp tổng thể trở nên trang nhã nhưng không kém phần nổi bật.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 4.

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc gọn gàng, kết hợp lối trang điểm trong veo, tôn lên đường nét gương mặt hài hòa và khí chất dịu dàng.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 5.

Đáng chú ý, Huyền Lizzie đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Hương xuân chạm ngõ, lòng an nhiên". Thông điệp nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo người hâm mộ, như một lời chúc bình an, thư thái trong những ngày đầu năm mới sắp đến.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 6.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhận về lượng tương tác lớn với nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét rằng hình ảnh áo dài mang đến cảm giác gần gũi, đậm không khí Tết truyền thống.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 7.
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 8.

Không chỉ thế, trên trang cá nhân, Huyền Lizzie cũng gợi ý nhiều thiết kế áo dài thanh lịch. 

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 9.
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 10.

Việc lựa chọn áo dài - trang phục truyền thống gắn liền với dịp Tết cũng cho thấy sự trân trọng của Huyền Lizzie đối với những giá trị văn hóa quen thuộc.

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 11.
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie cho Tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 12.

Loạt hình ảnh không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn mang đến cảm giác bình yên, đúng với tinh thần đón xuân mà nữ diễn viên chia sẻ.


Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp - 17 giờ trước

GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.

Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệ

Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệ

Chăm sóc da - 19 giờ trước

Trong nhiều năm, làn da khỏe mạnh, rạng rỡ thường được gắn liền với chu trình chăm sóc da nhiều bước, các sản phẩm chứa hoạt chất mạnh và sự cập nhật liên tục theo xu hướng mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này đang dần thay đổi…

Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'

Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Minh Trang đảm nhận vai Thiếu tá Lam Anh trong phim "Không giới hạn" sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, phong cách thời trang hiện đại.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.

Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày Tết

Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày Tết

Thời trang - 1 ngày trước

Còn nơi nào tốt hơn để tìm cảm hứng ngoài những sàn diễn thời trang cao cấp? Hãy để những bộ thiết kế của Valentino, Celine, Alaïa... truyền cảm hứng cho tủ đồ Tết của bạn!

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế

Đẹp - 1 ngày trước

Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, nhan sắc đời thường của nữ diễn viên Thuý Ngân ở tuổi 35 cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?

Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.

Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹp

Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹp

Đẹp - 2 ngày trước

Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không ăn kiêng khắc nghiệt, nữ ca sĩ chọn sữa hạt, ngũ cốc kết hợp tập yoga, thể dục đều đặn để siết cân an toàn trước sự kiện quốc tế.

Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuần

Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuần

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Chăm sóc da là quy trình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỗi ngày. Nếu ban ngày da phải chống chọi với ánh nắng, bụi bẩn và ô nhiễm, thì ban đêm là “thời điểm vàng” để da phục hồi và tái tạo. Vì vậy, quy trình chăm sóc da buổi tối đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

