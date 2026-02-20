Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhận về lượng tương tác lớn với nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét rằng hình ảnh áo dài mang đến cảm giác gần gũi, đậm không khí Tết truyền thống.