Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie
GĐXH - Khám phá sắc đẹp của Huyền Lizzie trong bộ ảnh áo dài hồng pastel tinh tế. Đây là phong cách thời trang đón Tết 2026 vừa thanh lịch vừa hiện đại.
Không chỉ thế, trên trang cá nhân, Huyền Lizzie cũng gợi ý nhiều thiết kế áo dài thanh lịch.
Việc lựa chọn áo dài - trang phục truyền thống gắn liền với dịp Tết cũng cho thấy sự trân trọng của Huyền Lizzie đối với những giá trị văn hóa quen thuộc.
Loạt hình ảnh không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn mang đến cảm giác bình yên, đúng với tinh thần đón xuân mà nữ diễn viên chia sẻ.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026Đẹp - 17 giờ trước
GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.
Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệChăm sóc da - 19 giờ trước
Trong nhiều năm, làn da khỏe mạnh, rạng rỡ thường được gắn liền với chu trình chăm sóc da nhiều bước, các sản phẩm chứa hoạt chất mạnh và sự cập nhật liên tục theo xu hướng mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này đang dần thay đổi…
Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Minh Trang đảm nhận vai Thiếu tá Lam Anh trong phim "Không giới hạn" sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, phong cách thời trang hiện đại.
Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.
Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày TếtThời trang - 1 ngày trước
Còn nơi nào tốt hơn để tìm cảm hứng ngoài những sàn diễn thời trang cao cấp? Hãy để những bộ thiết kế của Valentino, Celine, Alaïa... truyền cảm hứng cho tủ đồ Tết của bạn!
Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tếĐẹp - 1 ngày trước
Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, nhan sắc đời thường của nữ diễn viên Thuý Ngân ở tuổi 35 cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ.
Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.
Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ýĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.
Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹpĐẹp - 2 ngày trước
Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không ăn kiêng khắc nghiệt, nữ ca sĩ chọn sữa hạt, ngũ cốc kết hợp tập yoga, thể dục đều đặn để siết cân an toàn trước sự kiện quốc tế.
Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuầnChăm sóc da - 2 ngày trước
Chăm sóc da là quy trình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỗi ngày. Nếu ban ngày da phải chống chọi với ánh nắng, bụi bẩn và ô nhiễm, thì ban đêm là “thời điểm vàng” để da phục hồi và tái tạo. Vì vậy, quy trình chăm sóc da buổi tối đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹpĐẹp
Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không ăn kiêng khắc nghiệt, nữ ca sĩ chọn sữa hạt, ngũ cốc kết hợp tập yoga, thể dục đều đặn để siết cân an toàn trước sự kiện quốc tế.