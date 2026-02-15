Mới nhất
Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng

Chủ nhật, 11:00 15/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Áo dài truyền thống tông hồng khá "kén người" nhưng diễn viên Anh Phạm cực kỳ nổi bật, thể hiện vẻ đẹp và sự duyên dáng của phụ nữ Việt.

Diễn viên Anh Phạm "đếm ngược" đến ngày Tết Nguyên Đán - Bính Ngọ 2026 kèm sự háo hức: "Cả nhà đã sẵn sàng phi ngựa chưa ạ?"

Đáng chú ý, trong bộ hình, Anh Phạm khoác lên mình tà áo dài truyền thống mang sắc hồng ngọt ngào, hòa quyện cùng những đóa hoa tươi thắm, tạo nên hình ảnh vừa duyên dáng vừa đậm đà hương vị Tết Việt. Chiếc áo dài với họa tiết thêu tinh tế, chất liệu lụa mềm mại tôn lên vẻ nữ tính và thanh lịch của người phụ nữ trong ngày đầu năm mới.

Bộ ảnh như một bức tranh xuân đầy sắc màu, gợi nhắc về không khí ấm áp, sum vầy và tràn đầy hy vọng của mùa Tết cổ truyền. Những cánh hoa khoe sắc tượng trưng cho sự khởi đầu mới, may mắn và tài lộc dồi dào trong năm mới. Từng chi tiết nhỏ trong bộ ảnh đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự trân trọng giá trị văn hóa truyền thống và nét đẹp tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết đến.

Ngắm hình ảnh đằm thắm của Anh Phạm trong tà áo dài:

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 1.

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 2.
Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 3.
Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 4.

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 5.

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 6.

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 7.

Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng - Ảnh 8.

 

Tin liên quan

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại

MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Cùng chuyên mục

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ

Giảm cân - 5 giờ trước

Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.

Diệu Nhi đẹp dịu dàng trước thềm năm mới, biết ơn vì được khán giả yêu thương

Diệu Nhi đẹp dịu dàng trước thềm năm mới, biết ơn vì được khán giả yêu thương

Đẹp - 5 giờ trước

Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh áo dài trước khi bước sang năm mới, tại đây cô có dịp nhìn lại năm qua và gửi lời cảm ơn đến khán giả.

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Đẹp - 16 giờ trước

GĐXH - Lan Thy - vợ sắp cưới của Nhạc trưởng Dustin Tiêu - sở hữu vẻ đẹp cực kỳ điện ảnh. Mới đây, nữ diễn viên diện áo dài đỏ khoe vẻ đẹp truyền thống và hiện đại giữa không gian phố phường.

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Đồi mồi là tình trạng tăng sắc tố da lành tính, còn được gọi là đốm nâu, đốm tuổi hình thành do sự tích tụ melanin tại một vùng da nhất định. Nhiều người lo lắng không biết tình trạng này do đâu, nguy hiểm không, liệu có phải ung thư da không?

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Thời trang - 1 ngày trước

Tết này không cần lo việc ăn mặc nếu bạn nắm rõ những xu hướng thời trang thịnh hành. Bước xuống phố tạo dáng cực "slay" và tự tin ngút ngàn là có ngay những tấm ảnh cực chất!

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Vy Oanh gây ấn tượng khi diện 2 thiết kế áo dài Tết là 2 gam màu đối lập: xanh - đỏ. Khám phá nét đẹp truyền thống và hiện đại qua trang phục ngày Tết của nữ ca sĩ.

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh cùng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ khi diện áo dài truyền thống trong dịp hội ngộ cuối năm.

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 3 ngày trước

Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Bốn người đẹp Miss Universe cùng nhau khoe bộ ảnh áo dài Tết và gợi ý tips tạo dáng độc đáo khiến fan thích thú.

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp
Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Chăm sóc da
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân
Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấn

Đẹp

Top