Bà xã Anh Đức nổi bật với áo dài truyền thống sắc hồng
GĐXH - Áo dài truyền thống tông hồng khá "kén người" nhưng diễn viên Anh Phạm cực kỳ nổi bật, thể hiện vẻ đẹp và sự duyên dáng của phụ nữ Việt.
Diễn viên Anh Phạm "đếm ngược" đến ngày Tết Nguyên Đán - Bính Ngọ 2026 kèm sự háo hức: "Cả nhà đã sẵn sàng phi ngựa chưa ạ?"
Đáng chú ý, trong bộ hình, Anh Phạm khoác lên mình tà áo dài truyền thống mang sắc hồng ngọt ngào, hòa quyện cùng những đóa hoa tươi thắm, tạo nên hình ảnh vừa duyên dáng vừa đậm đà hương vị Tết Việt. Chiếc áo dài với họa tiết thêu tinh tế, chất liệu lụa mềm mại tôn lên vẻ nữ tính và thanh lịch của người phụ nữ trong ngày đầu năm mới.
Bộ ảnh như một bức tranh xuân đầy sắc màu, gợi nhắc về không khí ấm áp, sum vầy và tràn đầy hy vọng của mùa Tết cổ truyền. Những cánh hoa khoe sắc tượng trưng cho sự khởi đầu mới, may mắn và tài lộc dồi dào trong năm mới. Từng chi tiết nhỏ trong bộ ảnh đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự trân trọng giá trị văn hóa truyền thống và nét đẹp tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết đến.
Ngắm hình ảnh đằm thắm của Anh Phạm trong tà áo dài:
