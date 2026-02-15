8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộ
Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.
Theo BS. Nguyễn Trọng Thủy (nguyên BS. Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và U23 Việt Nam), một số bài tập có khả năng đốt calo nhiều hơn chạy bộ nhờ huy động đồng thời nhiều nhóm cơ lớn, kết hợp vận động đa khớp và duy trì nhịp tim ở mức cao trong thời gian ngắn.
Khác với chạy bộ cường độ ổn định chủ yếu theo trục trước - sau, các bài tập này bao gồm chuyển động đa mặt phẳng, pha bùng nổ và thay đổi tốc độ liên tục, khiến cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn cho cả vận động và phục hồi sau tập. Ngoài ra, các bài tập cường độ cao như HIIT , burpees hay xoay tạ chuông còn tạo hiệu ứng tăng tiêu thụ oxy sau tập (EPOC), giúp quá trình đốt calo tiếp tục diễn ra ngay cả khi đã kết thúc buổi tập.
Dưới đây là 8 bài tập có khả năng đốt cháy nhiều calo hơn chạy bộ, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho tim mạch và hệ cơ xương khớp nếu được thực hiện đúng kỹ thuật.
1. Nhảy dây đốt calo nhiều hơn chạy bộ
Nhảy dây có thể đốt cháy khoảng 800 - 1.000 calo/giờ, là bài tập cardio cường độ cao tác động toàn thân, giúp cải thiện khả năng phối hợp, tăng sức mạnh cơ bắp chân, vai và cơ bụng.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Giữ thân người thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng.
- Xoay dây bằng cổ tay, hạn chế dùng cánh tay để tránh mỏi vai.
- Nhảy bằng mũi bàn chân, gối hơi chùng, tiếp đất nhẹ nhàng.
- Thở đều, tránh nhảy quá cao gây áp lực lên khớp gối và cổ chân.
Khuyến cáo: Người mới nên tập theo hiệp ngắn (30–60 giây), nghỉ xen kẽ; điều chỉnh độ dài dây phù hợp chiều cao (đứng giữa dây, tay cầm lên ngang nách) để hạn chế chấn thương.
2. HIIT (Tập luyện cường độ cao ngắt quãng)
HIIT có thể giúp tiêu hao 600 - 1.000 calo/giờ bằng cách xen kẽ các pha vận động cường độ cao với thời gian nghỉ ngắn. Phương pháp này kích hoạt cả hệ năng lượng hiếu khí và kỵ khí, đồng thời duy trì mức trao đổi chất cao sau buổi tập.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Khởi động kỹ 5–10 phút trước khi tập.
- Thực hiện động tác đúng biên độ, kiểm soát thân người.
- Siết nhẹ cơ bụng để bảo vệ cột sống khi squat, plank, burpee.
- Thời gian nghỉ đủ để nhịp tim hạ bớt trước vòng tiếp theo.
Khuyến cáo: HIIT không nên tập hằng ngày; tần suất phù hợp là 2–3 buổi/tuần. Người mới nên chọn các động tác đơn giản như squat trọng lượng cơ thể, chống đẩy tường hoặc plank ngắn.
3. Bơi lội
Bơi lội giúp đốt cháy khoảng 700–900 calo/giờ, tác động đến hầu hết các nhóm cơ lớn, đặc biệt là lưng, vai và cơ bụng, đồng thời ít gây áp lực lên khớp.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Giữ thân người nổi ngang mặt nước, tránh võng lưng.
- Động tác tay kéo nước dài, liền mạch, kết hợp nhịp thở đều.
- Đạp chân từ hông, không gập gối quá mức.
- Thay đổi kiểu bơi để hạn chế quá tải cục bộ.
Khuyến cáo: Người mới nên bơi với tốc độ vừa, ưu tiên kỹ thuật hơn cường độ.
4. Chèo thuyền
Chèo thuyền có thể tiêu hao 600 - 900 calo/giờ. Đây là bài tập toàn thân giúp tăng sức mạnh, sức bền và cải thiện rõ rệt sức khỏe tim mạch.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Khởi lực từ chân, không kéo tay trước.
- Giữ lưng thẳng, ngực mở, tránh gù lưng.
- Trình tự chuẩn: chân - thân - tay, khi trở về làm ngược lại.
- Siết cơ bụng xuyên suốt để ổn định cột sống.
5. Kickboxing
Kickboxing giúp đốt cháy khoảng 700 - 900 calo/giờ, nhờ các chuỗi động tác bùng nổ kết hợp di chuyển chân, xoay thân và đòn tay.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Giữ tư thế trụ vững, gối hơi chùng.
- Xoay hông và thân người khi ra đòn để phân tán lực.
- Tay không ra đòn giữ bảo vệ cằm và ngực.
- Thở mạnh khi ra đòn giúp tăng hiệu quả và giảm căng cơ.
Khuyến cáo: Không khóa khớp gối và khuỷu tay khi đá hoặc đấm.
6. Burpees
Burpees là bài tập cường độ rất cao, có thể tiêu hao 700 - 1.000 calo/giờ, do liên tục chuyển đổi giữa squat, plank, chống đẩy và nhảy.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Giữ lưng thẳng khi ở tư thế plank.
- Hạ người có kiểm soát, tránh "rơi tự do".
- Tiếp đất bằng mũi bàn chân, gối mềm.
- Có thể bỏ pha nhảy hoặc chống đẩy nếu thể lực hạn chế.
7. Các bài tập phối hợp nhiều khớp
Các bài tập phức hợp như squat, nâng tạ , đẩy - kéo tạ theo vòng tròn, nghỉ ngắn, có thể đốt cháy 600–800 calo/giờ, đồng thời kéo dài hiệu ứng đốt calo sau tập.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Ưu tiên kỹ thuật hơn trọng lượng tạ.
- Giữ cột sống trung tính khi squat và deadlift.
- Hít vào khi hạ tạ, thở ra khi nâng tạ.
- Tránh nín thở kéo dài.
- Thực hiện 3 hiệp squat, mỗi hiệp 12 lần, nghỉ 60–90 giây giữa các hiệp.
8. Xoay tạ chuông
Xoay tạ chuông có thể tiêu hao 800 - 1.200 calo/giờ nếu thực hiện đúng kỹ thuật và cường độ.
Cách thực hiện đúng kỹ thuật:
- Gập hông, không gập lưng; lưng luôn thẳng.
- Lực đẩy đến từ hông và chân, không dùng vai.
- Tạ chỉ cần lên ngang ngực.
- Siết cơ mông và cơ bụng ở cuối pha đẩy.
Lưu ý khi tập luyện
Lượng calo tiêu hao phụ thuộc vào cường độ, thời gian tập, cân nặng và khối lượng cơ. Các con số trong bài mang tính ước tính và có thể khác nhau giữa từng cá nhân. Để đốt cháy calo an toàn và bền vững nên:
- Kết hợp cardio và tập sức mạnh.
- Ưu tiên kỹ thuật đúng trước khi tăng cường độ.
- Lắng nghe tín hiệu cơ thể để phòng tránh chấn thương.
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uốngGiảm cân - 1 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.
Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàngGiảm cân - 2 tuần trước
GĐXH - Diễm My 9X - cô nàng diễn viên tuổi Ngọ sau 1 năm sinh con có sự "lột xác" ngoạn mục về vóc dáng. Người đẹp giảm cân thành công và trở lại đường đua nhan sắc.
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'Giảm cân - 2 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.
Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.
Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảoGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Shin Min Ah là cô dâu tháng 12 được toàn châu Á quan tâm, ngoài những bộ phim do cô đóng thì khán giả còn mê mẩn cả sắc vóc mảnh mai mà vẫn sexy của người đẹp.
Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóaGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.
Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹpGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gáiGiảm cân - 2 tháng trước
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.
Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?Giảm cân - 2 tháng trước
Nhảy bật cóc và chạy bộ là hai hình thức vận động kinh điển. Cả hai đều đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến những lợi ích và hạn chế rất khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn tối ưu cho mục tiêu của bạn?
Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịnGiảm cân - 2 tháng trước
GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.
Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'Giảm cân
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.