Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ tư, 11:02 01/10/2025 | Thời trang
GĐXH - Quỳnh Kool mới đây tham gia phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đã gây sự chú ý với khán giả. Ngoài diễn xuất trong phim, người hâm mộ còn quan tâm đến thời trang đời thường của người đẹp.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 1.Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 2.

Quỳnh Kool dù gặp phải nhiều tranh cãi về nhan sắc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng cô vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất linh hoạt. Nếu trên phim, cô bị soi về gương mặt thì ngoài đời khán giả lại quan tâm đến gu thời trang của người đẹp.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 3.

Quỳnh Kool được nhận xét là mỹ nhân phim giờ vàng có vóc dáng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng nên mỗi lần xuất hiện cô cũng ưu tiên chọn những trang phục "bánh bèo" nữ tính. Khi xuống phố vào ngày thu, cô mix chân váy xuyên thấu cùng áo hở vai bồng bềnh gợi cảm.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 4.

Cũng có lúc người đẹp đơn giản mix áo thun với chân váy sequin đồng màu trẻ trung.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 5.

Outfit trong ảnh của Quỳnh Kool khá phù hợp với những cô nàng thích năng động nhưng cũng muốn điệu đà. Một chiếc áo crop-top trễ vai màu đen mix cùng quần jeans đơn giản sẽ tạo cho bạn một hình ảnh vừa cá tính nhưng vẫn cuốn hút.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 6.

Quỳnh Kool cũng không ngại phá cách với váy liền thân cup ngực khoe vòng một đầy đặn, căng tràn sức sống.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 7.

Dù đã 30 tuổi nhưng khi đi phố dạo chơi, Quỳnh Kool cũng không ngại "cưa sừng" với trang phục trẻ trung, mang phong cách gen Z.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 8.

Có lúc, cô nàng lại biến hóa thành nàng thơ với style đầm dài sát gót với gam màu nude cùng mũ điệu đà.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 9.

Bỏ lại style nữ tính, Quỳnh Kool quay trở lại với style ngây thơ tuổi mới lớn với áo phông, chân váy xếp ly hồng và sneaker năng động.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 10.

Có thể nói, lợi thế sắc vóc đã giúp Quỳnh Kool cân được mọi loại trang phục. Ở hình ảnh này, nữ diễn viên lại hóa thành quý cô điệu đà với đầm chiffon họa tiết hoa lá màu hồng đậm dịu dàng.

Ảnh: FBNV

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool - Ảnh 11.'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

GĐXH - Khánh Huyền mới đây đã trở lại phim giờ vàng phát sóng trên VTV với tựa để "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn này của chị không dài nhưng vẫn khiến khán giả nhớ về nhan sắc lẫn sự nghiệp môt thời lừng lẫy của chị.

Đỗ Quyên
Top