Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ năm, 14:00 02/10/2025 | Thời trang
GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 1.Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Quỳnh Kool mới đây tham gia phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đã gây sự chú ý với khán giả. Ngoài diễn xuất trong phim, người hâm mộ còn quan tâm đến thời trang đời thường của người đẹp.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 2.

Trên phim, nữ diễn viên sinh năm 1996 khoe sắc vóc gợi cảm cùng khả năng diễn xuất tốt. Đời thực, cô cũng được khán giả yêu mến bởi gu thời trang đa phong cách. Nhiều chị em cũng tham khảo về cách mix đồ khi xuống phố những ngày trời thu mát mẻ của Việt Hoa.

Mix đồ đơn giản trẻ trung

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 3.

Việt Hoa ở đời thực thường chọn những trang phục năng động, đơn giản. Trong hình, nữ diễn viên diện áo sơ mi trắng mix cùng áo thun và quần đồng màu trẻ trung.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 4.

Khi đi dạo, người đẹp chọn style "back - pink" vừa ngọt ngào mà vẫn cá tính.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 5.

Hay khi đi biển, cô mix áo phông đơn giản, nhẹ nhàng.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 6.

Trong hình ảnh khác, Việt Hoa năng động với áo sơ mi, quần jeans và cùng sneaker năng động.

Diện đồ nữ tính, "bánh bèo"

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 7.

Không chỉ chọn style năng động đơn giản, Việt Hoa còn chọn phong cách "bánh bèo", nữ tính.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 8.

Trong một hình ảnh, Việt Hoa không ngại thả dáng với đầm trắng lộ vai thon yêu kiều.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 9.

Cô còn chọn chiếc đầm khoe eo thon cùng vòng 1 gợi cảm khi đi dạo phố.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 10.

Người đẹp tự tin, khoe chiếc váy "bánh bèo" với thiết kế điệu đà, nữ tính.

Mix đồ như quý cô công sở

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 11.

Dù xuống phố đi chơi nhưng ở nhiều khoảnh khắc, Việt Hoa vẫn diện những bộ cánh mang đậm hơi thở công sở.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 12.

Cô diện đầm đen với thiết kế vừa nghiêm túc, vừa sang trọng.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 13.

Người đẹp mix đồ với đầm cúp ngực cùng áo vest cách tân đơn giản mà vẫn thanh lịch.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 14.

Hay trong một hình ảnh, Việt Hoa diện váy liền thân đen trắng nhưng vẫn tôn dáng khiến nữ diễn viên vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ.

Ảnh: FBNV

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hoa như Việt Hoa 'gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 15.Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.

Đỗ Quyên
