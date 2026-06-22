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Diện mạo gây bất ngờ của Hoa hậu Hà Trúc Linh

Thứ hai, 05:28 22/06/2026 | Đẹp

Thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu. Từ những thiết kế dạ hội lộng lẫy, váy corset tôn dáng đến các bộ suit mang hơi hướm hiện đại, khách mời mang đến bữa tiệc thời trang đa sắc.

Thảm đỏ thời trang Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của giới giải trí. Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện với hai tạo hình đối lập. Trên thảm đỏ, người đẹp lựa chọn đầm ôm dáng màu đồng ánh kim, thiết kế trễ vai với các lớp tua rua xếp tầng, tôn vóc dáng thanh mảnh.

Trong một hoạt động khác thuộc khuôn khổ sự kiện, cô chuyển sang phong cách táo bạo hơn với áo xuyên thấu đính hạt kết hợp chân váy ngắn ánh kim.

Á hậu Quỳnh Châu (trái) diện thiết kế tông xanh dương nổi bật. Trang phục có phần thân trên dựng phom corset, nhấn chi tiết đính kết ở eo và phần chân váy tạo hình cánh hoa cách điệu, mang hơi hướm thời trang trình diễn.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh lựa chọn đầm đen dáng suông với phần cổ khoét sâu. Thiết kế tối giản, tập trung vào kỹ thuật draping ở thân váy, kết hợp mái tóc duỗi thẳng tạo tổng thể đồng nhất.

Diễn viên Nhã Phương xuất hiện trong bộ đầm xanh pastel ôm sát cơ thể. Thiết kế cổ yếm, chiết eo gọn gàng và đường xẻ cao giúp tôn lợi thế hình thể.

Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý với áo dài cách tân mang cảm hứng dân gian. Điểm nhấn nằm ở chiếc nón lá cỡ lớn được trang trí hoa sen cùng các chi tiết đính kết thủ công trên thân trang phục.

Hoa hậu Y Nhi chọn váy dạ hội màu trắng với phần chân váy xếp tầng nhiều lớp. Thiết kế trễ vai kết hợp phom dáng bồng xòe tạo cảm giác như váy cưới.

Hoa hậu Phương Oanh diện đầm ngắn bất đối xứng phủ sequin ánh bạc. Thiết kế một vai đi kèm dải lụa dài phía sau giúp tổng thể thêm phần mềm mại.

Diễn viên Jun Vũ lựa chọn đầm đỏ cổ yếm với khoảng hở sâu ở thân trước. Người đẹp tiết chế phụ kiện, kết hợp cùng clutch đính đá đồng điệu.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong thiết kế màu trắng với phần cúp ngực tạo hình cấu trúc. Chân váy xuyên thấu kết hợp tà dài hai bên tạo hiệu ứng chuyển động khi tạo dáng.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh diện đầm tông hồng nude đính kết họa tiết nổi. Thiết kế cổ yếm cùng phần thân corset giúp tôn vòng eo.

Diễn viên Minh Anh lựa chọn đầm dáng ôm phủ lưới đính đá toàn bộ bề mặt. Trang phục theo phong cách tối giản về phom dáng nhưng tạo hiệu ứng thị giác nhờ chất liệu bắt sáng.

Á hậu Mai Ngô nổi bật với đầm dạ hội màu vàng. Thiết kế cúp ngực, nhấn nếp gấp ở thân trên và phần chân váy voan rủ dài chạm đất.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh diện đầm màu nâu be với đường cổ khoét sâu. Thiết kế sử dụng kỹ thuật draping ở phần eo, kết hợp chi tiết đính đá ở trung tâm tạo điểm nhấn.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy chọn bộ suit đen hai hàng khuy theo phom dáng cổ điển. Nam diễn viên tiết chế phụ kiện, chỉ kết hợp đồng hồ đeo tay và dây chuyền mảnh, tạo tổng thể gọn gàng, lịch lãm. Thiết kế ve áo bản lớn cùng cách cài khuy tối giản giúp bộ trang phục giữ được vẻ trang trọng nhưng không quá cứng nhắc, phù hợp không khí của sự kiện thời trang.

Diễn viên Lãnh Thanh là một trong số ít khách mời nam theo đuổi phong cách phá cách. Anh diện bộ suit chất liệu satin ánh kim, để hở phần thân trên và phối cùng kính râm màu tối.

Trạch Dương - Thanh Ngân
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