Diện mạo gây bất ngờ của Hoa hậu Hà Trúc Linh
Thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu. Từ những thiết kế dạ hội lộng lẫy, váy corset tôn dáng đến các bộ suit mang hơi hướm hiện đại, khách mời mang đến bữa tiệc thời trang đa sắc.
Cận cảnh chiếc vòng cổ trị giá 16 tỷ đồng của Hồ Ngọc Hà khi tham dự sự kiệnThời trang - 19 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore với chiếc vòng cổ có giá trị lên tới 16 tỷ đồng.
Nữ MC gây sốt tại World Cup 2026Đẹp - 23 giờ trước
Eleonora Incardona (người Italia) là một trong những nữ MC gây chú ý nhất tại World Cup 2026. Bên cạnh ngoại hình quyến rũ, người đẹp còn gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng chàng tiền vệ AC Milan kém cô 11 tuổi.
NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trangThời trang - 1 ngày trước
Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.
Baby Love Capycapy 'ghi điểm' nhờ khả năng thấm hút vượt trội cùng mức giá dễ tiếp cậnĐẹp - 2 ngày trước
Không cần chi quá nhiều cho những sản phẩm vượt quá khả năng tài chính, bố mẹ vẫn có thể tìm được lựa chọn phù hợp cho con. Baby Love Capycapy chính là lựa chọn phù hợp, cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, chi phí hợp lý và sự bảo chứng chất lượng từ Diana Unicharm
Hoa hậu Giáng My tuổi 55: 'Tôi yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp'Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My gây chú ý với bộ ảnh "nàng thơ" ở tuổi 55. Người đẹp bày tỏ quan điểm "luôn yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp".
Công thức phối đồ nữ tính hè 2026: Đơn giản nhưng có guThời trang - 2 ngày trước
Không cần những món đồ quá nổi bật hay cách phối cầu kỳ, nhiều outfit được yêu thích nhất mùa hè 2026 lại đến từ những công thức rất đơn giản: áo màu nhẹ, chân váy hoa nhí và phụ kiện tối giản.
Thanh Thủy gây sốt với váy xuyên thấu táo bạo tuổi 24Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Thanh Thủy mới đây khiến fan trầm trồ với màn khoe dáng nửa kín nửa hở cùng chiếc váy body xuyên thấu hở nội y bên trong.
5 cách làm mặt nạ cà rốt dưỡng da trắng mịn tự nhiên tại nhàĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Cà rốt không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn là 'thần dược' dưỡng trắng. Để giúp bạn tối ưu hóa công dụng của loại củ này, bài viết sau đã tổng hợp 5 công thức làm mặt nạ cà rốt kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên lành tính.
Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹpThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.
Diện áo dài trắng ở tuổi trung niên, Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ýThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Á hậu Trịnh Kim Chi khiến khán giả chú ý khi diện áo dài trắng ở tuổi trung niên. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, ở tuổi ngoài 50 nhưng nhan sắc của chị vẫn trẻ đẹp.
Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹpThời trang
GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.