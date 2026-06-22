Diện mạo gây bất ngờ của Hoa hậu Hà Trúc Linh

1 ngày trước

Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.