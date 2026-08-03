Mai Phương Thúy gây chú ý với giao diện 'đầy sự độc đoán và phán xét'
GĐXH - Mai Phương Thúy gây ấn tượng tại sự kiện thời trang với phong cách menswear nổi bật. Chiếc đồng hồ Hublot và túi Louis Vuitton sang trọng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của nàng hậu.
Điểm nhấn trong set đồ của người đẹp là chiếc Hublot Big Bang Unico Usain Bolt bằng vàng 18K. Theo giá giao dịch trên thị trường đồng hồ sưu tầm, mẫu này hiện có giá hơn 1,3 tỷ đồng.
Mỹ nhân tóc đỏ gây sốt trong 'Spider-Man 4', nhan sắc đẹp như búp bêĐẹp -
Gây chú ý trong "Spider-Man 4", Sadie Sink không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn gây ấn tượng với mái tóc đỏ đặc trưng cùng nhan sắc được ví như búp bê.
Tóc Tiên tuyên bố ba từ về nhan sắc của Tiểu VyĐẹp -
Tóc Tiên gây chú ý khi công khai nhận xét nàng hậu sinh năm 2000.
Cần làm gì khi bị dị ứng do đắp mặt nạ?Đẹp -
GĐXH - Khi da xuất hiện dấu hiệu dị ứng, việc xử lý đúng cách sẽ giúp hạn chế tổn thương và rút ngắn thời gian phục hồi.
Đây mới là cách làm mặt nạ dưa chuột và lô hội tại nhàĐẹp -
GĐXH - Mặt nạ từ dưa chuột và lô hội là một trong những công thức chăm sóc da tự nhiên được nhiều người yêu thích nhờ nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và cách thực hiện đơn giản.
Nhan sắc mỹ nhân VTV đóng chính phim lịch sử đang gây chú ý phòng véĐẹp -
Người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng khi đóng chính phim chiến tranh "Thanh âm vượt đại dương" đang chiếu ngoài rạp Việt.
Sắc vóc mỹ nhân đóng nữ thần Athena trong bom tấn 'The Odyssey'Đẹp -
Vai nữ thần Athena trong "The Odyssey" giúp Zendaya tiếp tục khẳng định sức hút với tạo hình ấn tượng và diễn xuất được đánh giá cao.
Con gái Quyền Linh gây chú ý ở New YorkĐẹp -
GĐXH - Lọ Lem Mai Thảo Linh gây chú ý với gu thời trang ấn tượng, loạt túi xách xa xỉ tại New York. Cô nàng thể hiện vẻ đẹp và sự tự tin trong từng outfit tại chuyến du lịch cùng gia đình.
Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' gợi cảm ở tuổi 38Đẹp -
GĐXH - Ở tuổi 38, ca sĩ Bảo Thy duy trì vóc dáng thon gọn và theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính.
Vóc dáng nữ ca sĩ đẹp 'không góc chết'Đẹp -
Karina (aespa) trở thành tâm điểm tại đại nhạc hội Waterbomb với gương mặt được ví như đồ họa AI, vóc dáng nổi bật và phong thái tự tin. Màn xuất hiện tiếp tục cho thấy sức hút thời trang và giá trị thương mại của nữ thần tượng sinh năm 2000.
Đắp mặt nạ chuối đem lại lợi ích gì cho làn da?Đẹp -
GĐXH - Trong quả chuối sở hữu vô vàn công dụng làm đẹp cho da? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn các cách làm mặt nạ chuối đơn giản ngay tại nhà.