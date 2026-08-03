Mai Phương Thúy gây chú ý với giao diện 'đầy sự độc đoán và phán xét'

Trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy lựa chọn lối sống khá kín tiếng. Người đẹp ít tham gia các hoạt động giải trí dày đặc như trước mà dành nhiều thời gian cho công việc cá nhân cũng như cuộc sống riêng. Dù vậy, cô vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt.