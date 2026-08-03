Mai Phương Thúy gây chú ý với giao diện 'đầy sự độc đoán và phán xét'

Thứ hai, 15:28 03/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Mai Phương Thúy gây ấn tượng tại sự kiện thời trang với phong cách menswear nổi bật. Chiếc đồng hồ Hublot và túi Louis Vuitton sang trọng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của nàng hậu.

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 1.

Mới đây, Mai Phương Thúy hiếm hoi góp mặt tại một sự kiện thời trang quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí. Nàng hậu hài hước chia sẻ hình ảnh bản thân kèm trạng thái: "Tôi và giao diện đầy sự độc đoán và phán xét của bản thân". 

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy ở tuổi gần 40 thu hút sự chú ý với phong cách thanh lịch khi xuất hiện trong bộ vest xám thuộc bộ sưu tập menswear của Chung Thanh Phong.

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 3.
Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 4.

Điểm nhấn trong set đồ của người đẹp là chiếc Hublot Big Bang Unico Usain Bolt bằng vàng 18K. Theo giá giao dịch trên thị trường đồng hồ sưu tầm, mẫu này hiện có giá hơn 1,3 tỷ đồng. 

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 5.

Mai Phương Thúy kết hợp phụ kiện với chiếc túi Louis Vuitton thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026, trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng. Thiết kế được chế tác từ nhiều loại da cá sấu, dập họa tiết Monogram thủ công, sử dụng khóa mạ vàng và mất hơn hai năm hoàn thiện bằng tay.

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 6.

Trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy lựa chọn lối sống khá kín tiếng. Người đẹp ít tham gia các hoạt động giải trí dày đặc như trước mà dành nhiều thời gian cho công việc cá nhân cũng như cuộc sống riêng. Dù vậy, cô vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt.

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 7.

Dù đã đăng quang gần hai thập kỷ, mỗi lần xuất hiện, Mai Phương Thúy đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mai Phương Thúy tái xuất thời trang 2026 với phong cách độc đáo và phán xét bản thân - Ảnh 8.

Mai Phương Thúy (SN1988) tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cô thi Miss World cùng năm, vào top 17 sau khi thắng giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có giai đoạn, Mai Phương Thúy vắng bóng showbiz để tập trung công việc kinh doanh, đầu tư. Người đẹp hiện sống và làm việc tại TP HCM, trong khi gia đình cô ở Hà Nội.

 

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