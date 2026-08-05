Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40

'Chị đẹp' Song Hye Kyo khoe visual mướt mắt ở tuổi 45Đẹp -
Vẻ đẹp của Song Hye Kyo đã 'đốn tim' nhiều khán giả.
Lý Nhã Kỳ từng tham gia nhiều bộ phim như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa và Mùa hè lạnh. Trong đó, vai Diễm Kiều trong Kiều nữ và đại gia là dấu ấn nổi bật nhất, giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Sau đó, cô giảm hoạt động diễn xuất để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động đối ngoại.
Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp của Song Hye Kyo đã 'đốn tim' nhiều khán giả.
GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, thậm chí nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn theo thời gian.
Em gái Trấn Thành gây ấn tượng bởi phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương nổi tiếng trên phim với những vai mẹ chồng sang trọng, quyền lực. Ngoài đời, chị cũng là một phụ nữ xinh đẹp, đầy khí chất.
GĐXH - Mai Phương Thúy gây ấn tượng tại sự kiện thời trang với phong cách menswear nổi bật. Chiếc đồng hồ Hublot và túi Louis Vuitton sang trọng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của nàng hậu.
Gây chú ý trong "Spider-Man 4", Sadie Sink không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn gây ấn tượng với mái tóc đỏ đặc trưng cùng nhan sắc được ví như búp bê.
Tóc Tiên gây chú ý khi công khai nhận xét nàng hậu sinh năm 2000.
GĐXH - Khi da xuất hiện dấu hiệu dị ứng, việc xử lý đúng cách sẽ giúp hạn chế tổn thương và rút ngắn thời gian phục hồi.
GĐXH - Mặt nạ từ dưa chuột và lô hội là một trong những công thức chăm sóc da tự nhiên được nhiều người yêu thích nhờ nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và cách thực hiện đơn giản.
Người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng khi đóng chính phim chiến tranh "Thanh âm vượt đại dương" đang chiếu ngoài rạp Việt.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.