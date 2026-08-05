Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40

Người đẹp hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, đường và đồ uống có cồn. Đồng thời, cô duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp làn da luôn căng mọng. Theo Lý Nhã Kỳ, chế độ ăn uống khoa học không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tác động tích cực đến chất lượng làn da, mái tóc và vóc dáng. Nhờ chăm sóc sức khỏe, nhan sắc và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nên Lý Nhã Kỳ mới giữ được nhan sắc trẻ trung ở tuổi trung niên.