Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40

Thứ tư, 13:29 05/08/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lý Nhã Kỳ đã ở tuổi ngoài 40 nhưng nhan sắc của cô vẫn trẻ trung, "hack tuổi".

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 1.Tin sao 20/7: Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh, Lý Nhã Kỳ rạng rỡ ở tuổi 44

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Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh mới nhất với dòng viết: "Vẫn đẹp vẫn xinh, vẫn dùng năng lượng tích cực để sống và làm việc có ý nghĩa hơn cho gia đình của mình và bạn bè". 

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 2.

Ở tuổi ngoài 40, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp rạng ngời và trẻ trung. 

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 3.

Để có được sự trẻ đẹp như hiện tại, trong style ăn mặc thường ngày,  Lý Nhã Kỳ lựa chọn những trang phục có tông màu sáng để tôn lên làn da cùng vẻ ngoài tươi trẻ của mình.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 4.

Ngoài chọn trang phục, Lý Nhã Kỳ còn chăm chút làn da của mình một cách cẩn thận khi bước sang tuổi trung niên.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 5.

Lý Nhã Kỳ khi livestream hay gặp gỡ báo chí đã nhiều lần chia sẻ rằng, làn da đẹp không đến từ những phương pháp tức thời mà là kết quả của việc chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Dù lịch làm việc bận rộn, cô vẫn ưu tiên các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 6.

Người đẹp đặc biệt chú trọng việc cấp ẩm cho da để duy trì độ đàn hồi, đồng thời sử dụng các sản phẩm chăm sóc phù hợp với tình trạng da theo từng giai đoạn. Theo cô, việc kiên trì chăm sóc da mỗi ngày quan trọng hơn việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm đắt tiền.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 7.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên thực hiện các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu tại những cơ sở uy tín nhằm hỗ trợ duy trì vẻ tươi trẻ và hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 8.

Một trong những bí quyết giúp Lý Nhã Kỳ giữ được nhan sắc trẻ trung là xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, nhiều rau xanh, trái cây và bổ sung đầy đủ protein để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 9.

Người đẹp hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, đường và đồ uống có cồn. Đồng thời, cô duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp làn da luôn căng mọng. Theo Lý Nhã Kỳ, chế độ ăn uống khoa học không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tác động tích cực đến chất lượng làn da, mái tóc và vóc dáng. Nhờ chăm sóc sức khỏe, nhan sắc và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nên Lý Nhã Kỳ mới giữ được nhan sắc trẻ trung ở tuổi trung niên.

Lý Nhã Kỳ từng tham gia nhiều bộ phim như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa và Mùa hè lạnh. Trong đó, vai Diễm Kiều trong Kiều nữ và đại gia là dấu ấn nổi bật nhất, giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Sau đó, cô giảm hoạt động diễn xuất để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động đối ngoại.

Ảnh: FBNV

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