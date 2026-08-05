'Chị đẹp' Song Hye Kyo khoe visual mướt mắt ở tuổi 45

Mới đây, Song Hye Kyo đăng tải nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn trong cuộc sống thường ngày. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi nữ diễn viên khoe phong cách thời trang tối giản.

Trong một số khung hình, người đẹp diện áo hai dây kết hợp quần jeans trẻ trung khi xuất hiện ở nơi công cộng. Ở những bức ảnh khác, nữ diễn viên lựa chọn trang phục thoải mái để dạo phố hoặc diện áo sơ mi thanh lịch khi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng.

Song Hye Kyo khoe visual xinh đẹp trong loạt ảnh mới nhất. Ảnh: IGNV

Làn da trắng sáng của Song Hye Kyo khiến fan không thể rời mắt. Ảnh: IGNV

Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là nhan sắc trẻ trung của ngôi sao Hàn Quốc. Dù đã ngoài 40 tuổi, Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da mịn màng, gương mặt rạng rỡ và vẻ đẹp trong trẻo vốn đã trở thành thương hiệu suốt nhiều năm qua. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho vẻ ngoài của Song Hye Kyo. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên ngày càng toát lên vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm có.

Song Hye Kyo chăm diện trang phục gợi cảm, tôn lên sắc vóc căng tràn nhựa sống ở tuổi 45. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo từ lâu được xem là một trong những người đẹp có sắc đẹp nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Thay vì theo đuổi hình ảnh quá cầu kỳ, cô thường lựa chọn phong cách tối giản, ưu tiên sự tự nhiên trong những lần xuất hiện đời thường.

Bên cạnh nhan sắc, nữ diễn viên còn được khán giả đánh giá cao nhờ phong thái điềm tĩnh và lối sống kín tiếng. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, người đẹp đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong và ngoài Hàn Quốc.