Diện mạo trái ngược của 2 nàng WAGs: Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền
GĐXH - Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền xuất hiện với diện mạo trái ngược tại khán đài chung kết Asean Cup 2026: Người khoe cá tính, người đẹp dịu dàng.
Gương mặt xinh đẹp cùng phong thái nhẹ nhàng của Hải My khiến cô nổi bật ngay cả khi chỉ trang điểm khá tự nhiên.
Tuy nhiên, tâm điểm lại nằm ở kiểu tóc tết sát da đầu thành nhiều đường nhỏ, tạo cảm giác cá tính và khỏe khoắn hơn hẳn hình ảnh thường ngày của nàng WAG.
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