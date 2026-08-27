Diện mạo trái ngược của 2 nàng WAGs: Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền

2 ngày trước

GĐXH - Hương Liên gây ấn tượng với bộ ảnh dạo phố ngày mưa, mang đến vẻ đẹp nữ tính và tinh tế. Nhiều người nhận xét phong cách thời trang và nhan sắc cô "lên hương" từ sau khi kết hôn.