Sắc vóc của MC Đan Lê

Trên trang cá nhân, MC Đan Lê thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong đó có hình ảnh cô dành thời gian cho việc tập luyện. Không quá ồn ào hay phô trương, nữ MC duy trì thói quen vận động như một phần của cuộc sống.