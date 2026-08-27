Sắc vóc của MC Đan Lê

Thứ năm, 12:41 27/08/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - MC Đan Lê khiến khán giả bất ngờ vì dù bước qua tuổi 40 vẫn giữ được sắc vóc trẻ đẹp cùng làn da căng tràn sức sống.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 1.Đan Lê bị Tuấn Tú bạo hành trên màn ảnh

GĐXH - Tuấn Tú và Đan Lê có màn hoá thân đầy khác biệt trong phim mới khiến khán giả chú ý.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, MC Đan Lê thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong đó có hình ảnh cô dành thời gian cho việc tập luyện. Không quá ồn ào hay phô trương, nữ MC duy trì thói quen vận động như một phần của cuộc sống.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 2.

Yoga là bộ môn được MC Đan Lê yêu thích. Những động tác đòi hỏi sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể giúp cô vừa vận động vừa tìm được sự thư thái sau những giờ làm việc bận rộn.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 3.

Điều đáng chú ý là MC Đan Lê không theo đuổi việc giảm cân bằng những phương pháp cực đoan. Cô hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và duy trì vóc dáng bằng sự kiên trì. 

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 4.

Với nữ MC, chuyện tập luyện dường như đã trở thành thói quen thay vì một cuộc chạy đua để đạt được một con số nhất định trên cân.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 5.

Nhìn những hình ảnh MC Đan Lê tập yoga, nhiều người nhận xét cô giữ được vóc dáng cân đối cùng thần thái tươi tắn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy là quá trình rèn luyện đều đặn và ý thức chăm sóc bản thân.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 6.

Bận rộn với công việc, gia đình nhưng MC Đan Lê vẫn cố gắng dành thời gian cho bản thân. Cô từng chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện, cho thấy việc vận động không chỉ giúp giữ dáng mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 7.

Ở tuổi ngoài 40, Đan Lê lựa chọn cách chăm sóc cơ thể khá nhẹ nhàng: Tập luyện vừa sức, duy trì thói quen vận động và chú trọng sự cân bằng trong cuộc sống. 

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 8.

Chính sự bền bỉ ấy giúp nữ MC giữ được vẻ ngoài trẻ trung mà không cần chạy theo những chuẩn mực hình thể khắt khe.

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 9.

Ở tuổi ngoài 40, MC Đan Lê vẫn giữ được sắc vóc đẹp và "hack tuổi". 

Sắc vóc của MC Đan Lê - Ảnh 11.Đan Lê, Thanh Hương làm cầu thủ bóng đá

GĐXH - Đan Lê, Thanh Hương cùng nhiều diễn viên nổi tiếng của VFC sẽ hoá thân thành các nữ cầu thủ, kể câu chuyện về đam mê, khát vọng vượt ra khỏi định kiến nơi làng quê để khẳng định mình.

 

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