Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới
GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Trong loạt ảnh du xuân đầu năm cùng ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai - bé Lúa, Doãn Hải My gây chú ý diện áo dài nền kem điểm họa tiết xanh ngọc dịu mắt, thiết kế ôm nhẹ tôn vóc dáng thanh mảnh. Người đẹp Hà thành với mái tóc đen dài buông xõa, lối trang điểm trong trẻo giúp cô ghi điểm tuyệt đối giữa khung cảnh nắng xuân rực rỡ bên hàng dừa và mặt hồ xanh mát.
Sánh đôi bên cạnh, Đoàn Văn Hậu chọn outfit đơn giản với áo polo xanh và quần sáng màu, cao lớn nổi bật. Cặp đôi nắm tay con trai dạo phố, cả nhà diện đồ tone-sur-tone tạo nên khung hình gia đình cực phẩm.
Từ khi kết hôn, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp, kín tiếng nhưng ngập tràn năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường giản dị, lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn.
Không chỉ ghi điểm ngoài phố, trong những hình ảnh đời thường, Doãn Hải My vẫn giữ phong độ với tà áo dài thướt tha giữa không gian trang trí hoa xuân rực rỡ. Thần thái nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng cùng khí chất tiểu thư Hà thành giúp Doãn Hải My nổi bật trong từng khung hình.
Từ khi về chung một nhà với Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế, đặc biệt là những lần diện áo dài truyền thống. Mỗi năm một phong cách nhưng điểm chung vẫn là sự thanh lịch, nền nã mà cuốn hút, đúng với danh xưng của công chúng: nàng WAG mặc áo dài đẹp nhất làng bóng đá.
Hình ảnh dịu dàng, đằm thắm của Doãn Hải My trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.
Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mớiĐẹp - 11 giờ trước
GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.
Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượngThời trang - 14 giờ trước
GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.
Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻĐẹp - 21 giờ trước
Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.
Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giảnGiảm cân - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.
Hoa hậu Thanh Thủy, Trúc Linh ưu tiên trang phục tôn vinh giá trị truyền thốngThời trang - 1 ngày trước
Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.
Diện áo dài hồng pastel như Huyền LizzieĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Khám phá sắc đẹp của Huyền Lizzie trong bộ ảnh áo dài hồng pastel tinh tế. Đây là phong cách thời trang đón Tết 2026 vừa thanh lịch vừa hiện đại.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.
Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệChăm sóc da - 2 ngày trước
Trong nhiều năm, làn da khỏe mạnh, rạng rỡ thường được gắn liền với chu trình chăm sóc da nhiều bước, các sản phẩm chứa hoạt chất mạnh và sự cập nhật liên tục theo xu hướng mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này đang dần thay đổi…
Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Minh Trang đảm nhận vai Thiếu tá Lam Anh trong phim "Không giới hạn" sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, phong cách thời trang hiện đại.
Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.
8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộGiảm cân
Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.