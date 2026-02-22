Mới nhất
Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Chủ nhật, 20:00 22/02/2026 | Đẹp
GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 1.Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

GĐXH - Xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, bé Lúa - con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến fan xuýt xoa thích thú.

Trong loạt ảnh du xuân đầu năm cùng ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai - bé Lúa, Doãn Hải My gây chú ý diện áo dài nền kem điểm họa tiết xanh ngọc dịu mắt, thiết kế ôm nhẹ tôn vóc dáng thanh mảnh. Người đẹp Hà thành với mái tóc đen dài buông xõa, lối trang điểm trong trẻo giúp cô ghi điểm tuyệt đối giữa khung cảnh nắng xuân rực rỡ bên hàng dừa và mặt hồ xanh mát.

Sánh đôi bên cạnh, Đoàn Văn Hậu chọn outfit đơn giản với áo polo xanh và quần sáng màu, cao lớn nổi bật. Cặp đôi nắm tay con trai dạo phố, cả nhà diện đồ tone-sur-tone tạo nên khung hình gia đình cực phẩm. 

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 2.

Khoảnh khắc du xuân lãng mạn của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 3.

Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn thể hiện niềm hạnh phúc, hình ảnh bé Lúa - quý tử nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng mỗi lần xuất hiện.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 4.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 5.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 6.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 7.

Từ khi kết hôn, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp, kín tiếng nhưng ngập tràn năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường giản dị, lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn. 

Không chỉ ghi điểm ngoài phố, trong những hình ảnh đời thường, Doãn Hải My vẫn giữ phong độ với tà áo dài thướt tha giữa không gian trang trí hoa xuân rực rỡ. Thần thái nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng cùng khí chất tiểu thư Hà thành giúp Doãn Hải My nổi bật trong từng khung hình.

Từ khi về chung một nhà với Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế, đặc biệt là những lần diện áo dài truyền thống. Mỗi năm một phong cách nhưng điểm chung vẫn là sự thanh lịch, nền nã mà cuốn hút, đúng với danh xưng của công chúng: nàng WAG mặc áo dài đẹp nhất làng bóng đá.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 8.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nổi bật trong bộ ảnh du xuân 2026 - Ảnh 9.

Hình ảnh dịu dàng, đằm thắm của Doãn Hải My trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.

