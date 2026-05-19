Trịnh Thăng Bình, Thái VG tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Thái VG là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap/hip-hop Việt Nam ra quốc tế từ rất sớm, Thái VG được xem là tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ. Anh từng hoạt động mạnh mẽ tại Mỹ khi hip-hop vẫn còn là dòng nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam, phát hành 3 album cá nhân và xây dựng dấu ấn riêng trong cộng đồng hip-hop trước khi trở về quê nhà tham gia Rap Việt, góp phần đưa văn hóa rap đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", Thái VG xem đây là một thử thách đặc biệt khi lần đầu tiên phải bước ra khỏi “vùng an toàn” để chinh phục những màu sắc âm nhạc mới. Nam rapper hé lộ rằng tiết mục solo của mình sẽ là hình ảnh khán giả chưa từng thấy trước đây.

Với 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình là gương mặt quen thuộc của V-pop với hình ảnh nghệ sĩ đa năng: Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng loạt bản hit ghi dấu ấn trong lòng khán giả, nam nghệ sĩ vẫn giữ cho mình một sự “thăng bằng” rất riêng: Giữa sâu lắng và phóng khoáng, giữa quen thuộc và mới mẻ, giữa trái tim của người viết nhạc tình ca và bản lĩnh của một Anh tài sẵn sàng đương đầu với những "chông gai".



Gia nhập "Niên khóa 26", Trịnh Thăng Bình mang theo tâm thế hồi hộp nhưng đầy háo hức khi lần đầu tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Nam nghệ sĩ tiết lộ tiết mục solo sẽ là một sợi dây hoài niệm kết nối anh với khán giả - nơi hình ảnh Trịnh Thăng Bình của những bản tình ca quen thuộc sẽ được nâng cấp bằng tư duy sân khấu mới mẻ hơn.

CHARLES. (tên thật là Huỳnh Phương Duy) từng tham gia Giọng hát Việt 2018 và được đông đảo khán giả của "Anh trai vượt ngàn chông gai" biết đến khi là người sáng tác ca khúc chủ đề cho mùa đầu tiên - "Hỏa ca" (Call Me By Fire).



CHARLES. xem "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Nam nghệ sĩ mong muốn khán giả được nhìn thấy hình ảnh gần gũi, chân thật qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng.

14 Casper (Nguyễn Mạnh Cường) ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc hiện đại, khả năng biến hóa linh hoạt giữa rap, hát và trình diễn. Anh từng tham gia và gây ấn tượng ở chương trình Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal.

Bản hit nổi tiếng "Bao tiền một mớ bình yên" của 14 Casper là một trong những ca khúc được yêu thích nhất và có sức truyền cảm hứng mạnh nhất từ Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên.

14 Casper hài hước ví chương trình như một “đại hội võ lâm”, nơi các Anh tài sẽ mang những “chiêu thức” đặc biệt nhất để so tài cùng nhau. Sau gần một năm chuẩn bị, anh khẳng định sẽ thể hiện toàn bộ kỹ năng từ rap, hát, nhảy cho đến sáng tác để tạo nên một màn solo bùng nổ.

14 Casper đã có sự chuẩn bị kỹ cho các tiết mục bùng nổ sắp tới.

Cheng (Nguyễn Quang Anh) từng giành thành tích Á quân tại Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal, Cheng đã có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian qua.



Với Cheng, điều quý giá nhất của hành trình này không chỉ là cạnh tranh mà còn là cơ hội kết nối và trưởng thành cùng các Anh tài khác.

