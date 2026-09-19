Tin sao 19/9: Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu, Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand International 2026

Thứ bảy, 18:56 19/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Mono bảnh bao khi chung khung hình với Chi Pu, trong khi đó Emoura Phạm tự tin trong hành trình chinh phục tại Miss Grand International 2026.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Mono vừa chia sẻ hình ảnh chụp hậu trường khi thực hiện tập 2 của "Mỹ Điệu Quán" và thông báo đã lên sóng. 

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 2.

Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của Chi Pu và Văn Mai Hương, cả ba ca sĩ đã mang lại những điều thú vị đến với khán giả.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 3.

Emoura Phạm chia sẻ loạt ảnh thời trang ấn tượng với nhan sắc thần thái đầy quyến rũ.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 4.

Hiện tại, Emoura Phạm đã có mặt tại Thái Lan để chinh phục vương miện Miss Grand International 2026.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 5.

Ca sĩ Minh Hằng gây chú ý với hình ảnh diện váy đen gợi cảm, tạo điểm nhấn bằng bộ trang sức lộng lẫy.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 6.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ hơn tuổi.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 7.

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh tới trường của con gái, hai mẹ con có những phút giây ấm áp bên nhau.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 8.

Người mẫu Hoàng Thuỳ tới Hà Nội và tận hưởng phút giây thư thái khi thời tiết nắng đẹp sau những ngày mưa dài.

Ca sĩ Mono bảnh bao bên Chi Pu quyến rũ , Emoura Phạm gây chú ý Miss Grand International 2026 - Ảnh 9.

Dương Hoàng Yến chia sẻ loạt ảnh trẻ trung, nữ tính. Nhiều khán giả nhận xét kiểu làm tóc và trang điểm phù hợp giúp Dương Hoàng Yến trẻ trung hơn so với tuổi thực.

(Ảnh FB nhân vật)

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