Các 'Anh tài' bùng nổ cảm xúc qua vòng đấu 'Khởi lửa'

Bước vào chặng cuối, Công diễn 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" có sự thay đổi đáng chú ý về cách thức thi đấu khi ba liên minh được chia lại thành 4 Nhà lớn, mỗi Nhà gồm 6 "Anh tài" và sẽ trải qua hai vòng đấu "Khởi lửa" và "Chốt hạ". Với chủ đề “Bập bùng bập bùng”, sau quá trình chiêu mộ thành viên, 4 nhà mới được xác lập và đổi tên như sau:

Nhà Thăng Hoa: Hà An Huy, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, OSAD, Hoàng Dũng, Hoàng Rob; Nhà Hào Môn: BB Trần, Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình; Nhà Lục Lạc: Thỏ DALAB, K.O, Duy Khánh, Thanh Duy, Will, Cheng; Nhà Lẫy Lừng: Huỳnh Lập, Hồ Đông Quan, Thơm DALAB, It’s Charles, Jun Phạm.

Về phần quy định các tiết mục, Công diễn 5 có tổng cộng 8 tiết mục, gồm 4 tiết mục vocal: Cảm ơn tình yêu tôi, Có khi, Lỗi tại mưa, X-song; và 4 tiết mục performance: Chuyện chàng cô đơn, Tìm lại, Và tôi cũng yêu em, Xinh. Mỗi Nhà sẽ trình diễn 2 tiết mục, trong đó mỗi tiết mục phải có tối thiểu 2 "Anh tài" tham gia.

Trong Công diễn 5, các "Anh tài" được chia thành 4 Nhà lớn. Ảnh: Chương trình cung cấp

Trong tập 12 đã được phát sóng, Nhà Lục Lạc mở đầu vòng đấu với tiết mục performance sôi động, nhiều màu sắc Chuyện chàng cô đơn. Với một tiết mục được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe nhìn lẫn thông điệp truyền tải, Nhà Lục Lạc nhận về 2.450 điểm bình chọn từ khán giả.



Trong tiết mục Lỗi tại mưa của Nhà Hào Môn, Mew Amazing và BB Trần cùng thử sức ở một phần trình diễn vocal. Cả hai cho biết muốn thử thách bản thân và nỗ lực hết mình để “vượt chông gai”, đúng với tinh thần mà chương trình đặt ra.

Đội chiến thắng trong cặp đấu đầu tiên là Nhà Lục Lạc.

Tiết mục "Chuyện chàng cô đơn" của Nhà Lục Lạc. Ảnh: Chương trình cung cấp

Cặp đấu 2 diễn ra giữa Nhà Thăng Hoa và Nhà Lẫy Lừng. Nhà Thăng Hoa chiêu đãi khán giả tiết mục song ca Cảm ơn tình yêu tôi qua giọng hát của Hà An Huy và Hoàng Dũng. Nhà Thăng Hoa lựa chọn cách thể hiện tiết mục theo hướng đơn giản, mộc mạc, đưa khán giả trở về với những giá trị nguyên bản và gần gũi nhất. Điểm bình chọn Nhà Thăng Hoa nhận được là 2.040 điểm.

Trong khi đó, Nhà Lẫy Lừng quyết định mang đến một màu sắc hoàn toàn khác tại Công diễn 5 với tiết mục performance mang đậm tinh thần thể dục thể thao. Các thành viên hóa thân thành những anh chàng trai tràn đầy năng lượng trong phòng gym, cùng nhau tập luyện và tìm cách chinh phục cô huấn luyện viên xinh đẹp.

Trong cặp đối đầu thứ hai, Nhà Lẫy Lừng là đội giành chiến thắng.

Jun Phạm tiếp tục cùng đồng đội giành chiến thắng. Ảnh: Chương trình cung cấp

Vòng đấu "Khởi lửa" đã mang đến loạt tiết mục đa màu sắc, được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Sau loạt màn đối đầu, Nhà Lục lạc và Nhà Lẫy lừng là hai nhà giành chiến thắng, với lợi thế điểm số cho vòng đấu tiếp theo. Những màn trình diễn bùng nổ cũng mở ra nhiều kỳ vọng cho Vòng đấu "Chốt hạ" ở tập 13 tiếp theo, nơi các "Anh tài" sẽ tiếp tục mang đến những phần trình diễn mới mẻ và bất ngờ hơn nữa. Và đây cũng sẽ là một Công diễn có loại.

Công diễn cuối cùng của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' có gì đặc biệt? GĐXH - Các "Anh tài" sẽ phải đua tranh gắt gao tại công diễn cuối cùng của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", trước khi bước vào chung kết.