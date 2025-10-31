Diễn viên Vân Trang được chồng đại gia chiều chuộng, tiết lộ tài sản ‘khủng’ ở tuổi 35
Tuổi 35, diễn viên Vân Trang có cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân. Cặp đôi sở hữu khối tài sản đáng nể như biệt thự 1.000m2, khu du lịch sinh thái 50.000m2, cơ sở thẩm mỹ và nhiều nhà đất...
Ngại đóng cảnh nóng vì tự ti ngoại hình
Trong phim điện ảnh Nhà ma xó , diễn viên Vân Trang đóng vai Quỳnh - người phụ nữ có chồng tật nguyền. Nhân vật làm nghề bán rau nuôi gia đình, chịu nhiều áp lực vì hiếm muộn con, sống cảnh túng quẫn và liên tục bị "bóng ma" quấy phá.
Chia sẻ với VietNamNet , Vân Trang nói đây là vai diễn khác biệt nhất từ trước tới nay. Cô dành thời gian quan sát những người phụ nữ buôn bán ở quê, từ lời ăn tiếng nói đến cách họ ứng xử hàng ngày, từ đó có sự hóa thân phù hợp.
Trong phim, Vân Trang và Huỳnh Đông có cảnh nóng gây chú ý. Phân đoạn mô tả đời sống hôn nhân thiếu thốn, bế tắc tạo nên áp lực vô hình.
Ngoài đời, Vân Trang và Huỳnh Đông vốn thân thiết. Diễn viên đùa khi quay cảnh thân mật, cô đôi lúc buồn cười do nhìn mặt đàn anh.
Sau các phân đoạn quay, cô giữ bí mật với chồng về cảnh nóng trong phim. Ông xã cô cũng yên tâm, không hỏi han hay lo lắng vì hiểu rõ mối quan hệ của vợ và bạn diễn.
Vân Trang từng đặt ra quy tắc không nhận đóng cảnh nhạy cảm. Cô sợ làm không tốt vì tính cách vốn hướng nội, phần tự ti về cơ thể.
Được sự động viên của mọi người, Vân Trang nhận lời tham gia với điều kiện cảnh phải thực sự cần thiết.
Trước nay, diễn viên giữ thói quen mỗi lần đóng phim mới đều gửi kịch bản cho chồng xem. Bạn đời đóng vai trò cố vấn, đưa ra lời khuyên giúp cô có thêm chất liệu, cảm xúc tốt hơn khi hóa thân vai diễn.
Tâm thế làm nghề hiện tại của Vân Trang nhẹ nhàng, không tự tạo áp lực bản thân. Lúc trẻ, diễn viên có nhiều tham vọng sự nghiệp, mong bản thân đóng nhiều dự án cả trong nước lẫn quốc tế. Khi kết hôn, cô phải gác bỏ mọi thứ để trọn trách nhiệm người phụ nữ gia đình.
Việc Vân Trang chững lại với nghề từng khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, cô quan niệm mọi thứ trên đời đều xảy ra đúng thời điểm. Nữ diễn viên học cách chấp nhận với mọi thay đổi xung quanh bằng lòng biết ơn.
Giai đoạn khó khăn nhất của Vân Trang là khi từ cô gái độc thân đến lúc lập gia đình, lần lượt sinh các con. Mọi thứ đều là lần đầu khiến cô bỡ ngỡ, hoang mang. Khi bước qua cột mốc ấy, cô cảm nhận rõ ràng đời mình đã bước sang một trang mới.
Làm vợ và làm mẹ của 4 người con khiến Vân Trang thay đổi nhiều. Cô sống trách nhiệm, biết lo nghĩ và trưởng thành hơn nhờ đó cảm nhận rõ ý nghĩa cuộc sống.
Là 'phú bà" nhưng không sung sướng, được chồng doanh nhân chiều chuộng
Ở tuổi 35, Vân Trang sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước. Cô sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2, là chủ khu du lịch sinh thái 50.000m2 (5ha) ở quê nhà Tiền Giang và cơ sở spa… Nhiều người trêu nữ diễn viên là “phú bà” của showbiz Việt.
Diễn viên may mắn, thành đạt. Tuy nhiên, để có được thành quả ấy cô phải đánh đổi rất nhiều về sức khỏe, trí lực và tiền bạc. Vân Trang có gia đình, người thân hỗ trợ, giúp công việc được vận hành thuận lợi.
“Nhiều người bảo Vân Trang sống sung sướng lắm, tôi không phủ nhận song không đồng nghĩa cái sướng ấy từ trên trời rơi xuống. Mỗi ngày, tôi bận rộn, không có thời gian cho bản thân”, cô kể.
Dù là bà chủ, Vân Trang tự tay làm gần như mọi thứ. Khi đông khách, nữ diễn viên xắn tay làm phục vụ, chạy bàn hay lau dọn bếp…
Trong khi nhiều diễn viên khác lúc nào cũng quần là áo lụa, shopping hàng hiệu đắt tiền, hình ảnh Vân Trang "đầu tắt mặt tối" khiến cô đôi lúc quên mất mình là diễn viên.
Vân Trang quan niệm mỗi người có cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Có người xem cuộc sống nhẹ nhàng, không vướng bận công việc là niềm vui. Song với diễn viên, được bận rộn mới khiến cuộc sống này thực sự có ý nghĩa.
Lo toan nhiều thứ, Vân Trang không quên trách nhiệm vun vén tổ ấm nhỏ. Cô và ông xã - doanh nhân Hữu Quân kết hôn từ 2016, đến nay có 4 người con.
Trong hôn nhân, cặp đôi không tránh khỏi việc bất đồng quan điểm. Theo thời gian, họ dần dung hòa, cố gắng tìm thấy điểm chung thay vì chỉ nhìn vào điều khác biệt, dễ khiến tình cảm xa cách.
“Đến thời điểm này tôi thấy hạnh phúc. Người đàn ông bên cạnh mang lại sự an toàn, không phải khiến tôi lăn tăn suy nghĩ anh đi đâu, làm gì với ai… Bao nhiêu đó đã đỡ được cho mình rất nhiều”, diễn viên sinh năm 1990 bày tỏ.
Ông xã mỗi sáng đi làm, tối về vẫn hỗ trợ Vân Trang. Bạn đời động viên nữ diễn viên về mặt tinh thần, chiều chuộng và chủ động làm việc nhà, chăm con để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Phần mình, Vân Trang luôn tạo niềm tin cho chồng. 10 năm qua, cô gác lại hết các cuộc vui hay mối quan hệ bên ngoài để dành thời gian ưu tiên tổ ấm nhỏ.
Cô hay có thói quen viết ra thời khóa biểu, lịch trình trong 1 tháng, sau đó gửi cho cả nhà để cùng sắp xếp.
Cặp đôi cố gắng dặn nhau duy trì sự lãng mạn trong hôn nhân. Do sống gần cha mẹ, cả 2 thường hay gửi con nhờ giữ hộ. Họ vẫn hay hẹn hò, ăn uống du lịch để tạo không khí riêng, vừa “hâm nóng” tình cảm.
"Tôi không mưu cầu hạnh phúc lớn lao và cao sang. Tôi chỉ cần mỗi ngày mở mắt thức dậy thấy bình yên trong tâm hồn và cuộc sống, như thế là đủ", Vân Trang tâm sự.
Ảnh, clip: NVCC
