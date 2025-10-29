'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)
GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.
Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Khi gặp Linh (Lan Phương) ở bữa hẹn ăn trưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) lấy lý do về công ty họp gấp để trốn khỏi bữa ăn vì không muốn ở giữa bên là vợ, bên là "tình một đêm". Buổi tối về nhà, Đăng tỏ ra khó chịu và giận vợ vì trưa nay vợ đã tự hẹn gặp Linh ăn trưa cùng hai vợ chồng, mà không báo trước.
Đăng tỏ ra lạnh lùng, trách móc và viện cớ rằng Mỹ Anh quyết hết mọi việc lớn bé ở công ty, anh không biết mình là giám đốc hay là bù nhìn. Trước vẻ giận dỗi của chồng, Mỹ Anh buộc phải xin lỗi vì hành động đó của cô đã khiến Đăng bị động. Ngay sau đó, Đăng lại nhận email của Linh, Đăng càng có cớ đọc to nội dung email đó lên nhằm trách vợ tự quyết định mọi việc. Sau đó, bỏ ra ngoài để gặp Linh.
Vừa gặp Linh, Đăng đã hỏi thẳng: "Em đang muốn gì?". Linh tỏ ra ngay thẳng khi nói cô chỉ muốn hợp đồng nhanh được ký. Nhưng rồi, cô cũng không quên nhắc đến chuyện hai người từng qua đêm với nhau: "Em tự hỏi có phải vì mối quan hệ của chúng ta cản trở anh?". Tuy nhiên, Đăng khẳng định giữa hai đứa không có mối quan hệ nào cả.
Linh nói rõ mọi việc rằng những gì diễn ra giữa hai đứa vào đêm hôm đó là một sai lầm nên cả hai đều không muốn nhớ đến. "Em muốn rõ ràng luôn là ngay từ bây giờ, giữa hai chúng ta không còn một gì cả... Những gì còn lại giữa chúng ta chỉ còn lại là công việc".
Linh nhắc nhở Đăng phải đối xử thật tốt với vợ để bù lại những sai lầm mà anh đã gây ra. Linh tỏ ra cao thượng khi khen Mỹ Anh là người phụ nữ tốt và khuyên Đăng nên giữ gìn người phụ nữ ấy.
Ở diễn biến khác trong tập phim. thấy con gái bất ngờ về quê ở hẳn, mẹ Kim Ngân lo lắng, sợ con làm ăn thua lỗ hay xảy ra chuyện gì. Kim Ngân kể với mẹ, hồi ở Hà Nội, sáng cắm mặt vào công việc, tối về cắm mặt vào phòng, không có thời gian ngắm trời đêm đầy sao như ở quê. Kim Ngân báo với mẹ rằng cô quyết định về quê ở hẳn với bố mẹ. Mẹ cô rất ủng hộ quyết định này của con gái.
Như mọi khi, mẹ Kim Ngân lại bắt đầu chuyển sang chuyện chồng con, khiến cô nang lấy lý do đi ngủ để né tránh.
Trong khi đó, Bà Xuân (BS Tú Oanh) đi ngang qua thấy Trúc Lam (Quỳnh Kool) đang ngồi một mình ở ghế đá sân khu tập thể, liền ngồi cạnh nói chuyện. Trúc Lam đưa cho bà Xuân xem ảnh Toàn chụp cùng mọi người ở công ty nhưng cô làm quá lên rằng Toàn đang khoác tay ra đằng sau cô gái, khiến bà Xuân phải lén bật cười vì sự ghen tuông vô cớ của Trúc Lam.
Lần đầu tiên Toàn gọi điện về cho vợ khiến Trúc Lam vui muốn hét lên, nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện. Toàn "hỏi tội" vợ đã nói gì với cô Xuân hàng xóm để cô điện mắng Toàn bồ bịch. Lúc này, Trúc Lam mới lộ ra chuyện bức ảnh Toàn chụp cùng các đồng nghiệp, dau đó giận dỗi và cúp máy.
Dù ký giấy ly hôn và hai vợ chồng ở xa nhau, nhưng hiện mối quan tâm của Trúc Lam chỉ hướng về Toàn nên Lâm - cậu em đồng nghiệp theo đuổi Lam đã có làm gì cũng chỉ khiến Trúc Lam thấy khó chịu. Lâm tặng một chậu cây xinh xinh để trên bàn làm việc, không những bị Trúc Lam từ chối mà cô còn nhắc lại một lần nữa rằng hai chỉ em chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.
'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.
Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệtXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.
Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giảXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.
Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.
NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).