'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Khi gặp Linh (Lan Phương) ở bữa hẹn ăn trưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) lấy lý do về công ty họp gấp để trốn khỏi bữa ăn vì không muốn ở giữa bên là vợ, bên là "tình một đêm". Buổi tối về nhà, Đăng tỏ ra khó chịu và giận vợ vì trưa nay vợ đã tự hẹn gặp Linh ăn trưa cùng hai vợ chồng, mà không báo trước.

Đăng tỏ ra lạnh lùng, trách móc và viện cớ rằng Mỹ Anh quyết hết mọi việc lớn bé ở công ty, anh không biết mình là giám đốc hay là bù nhìn. Trước vẻ giận dỗi của chồng, Mỹ Anh buộc phải xin lỗi vì hành động đó của cô đã khiến Đăng bị động. Ngay sau đó, Đăng lại nhận email của Linh, Đăng càng có cớ đọc to nội dung email đó lên nhằm trách vợ tự quyết định mọi việc. Sau đó, bỏ ra ngoài để gặp Linh.

Đăng giận dỗi vì cho rằng Mỹ Anh tự ý hết mọi việc trong công ty, kể cả việc gặp đối tác. Ảnh VTV

Vừa gặp Linh, Đăng đã hỏi thẳng: "Em đang muốn gì?". Linh tỏ ra ngay thẳng khi nói cô chỉ muốn hợp đồng nhanh được ký. Nhưng rồi, cô cũng không quên nhắc đến chuyện hai người từng qua đêm với nhau: "Em tự hỏi có phải vì mối quan hệ của chúng ta cản trở anh?". Tuy nhiên, Đăng khẳng định giữa hai đứa không có mối quan hệ nào cả.

Linh nói rõ mọi việc rằng những gì diễn ra giữa hai đứa vào đêm hôm đó là một sai lầm nên cả hai đều không muốn nhớ đến. "Em muốn rõ ràng luôn là ngay từ bây giờ, giữa hai chúng ta không còn một gì cả... Những gì còn lại giữa chúng ta chỉ còn lại là công việc".

Linh nhắc nhở Đăng phải đối xử thật tốt với vợ để bù lại những sai lầm mà anh đã gây ra. Linh tỏ ra cao thượng khi khen Mỹ Anh là người phụ nữ tốt và khuyên Đăng nên giữ gìn người phụ nữ ấy.

Linh khuyên Đăng quên hết mọi chuyện và quan tâm tơi Mỹ Anh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim. thấy con gái bất ngờ về quê ở hẳn, mẹ Kim Ngân lo lắng, sợ con làm ăn thua lỗ hay xảy ra chuyện gì. Kim Ngân kể với mẹ, hồi ở Hà Nội, sáng cắm mặt vào công việc, tối về cắm mặt vào phòng, không có thời gian ngắm trời đêm đầy sao như ở quê. Kim Ngân báo với mẹ rằng cô quyết định về quê ở hẳn với bố mẹ. Mẹ cô rất ủng hộ quyết định này của con gái.



Như mọi khi, mẹ Kim Ngân lại bắt đầu chuyển sang chuyện chồng con, khiến cô nang lấy lý do đi ngủ để né tránh.

Kim Ngân đã trở về quê sống, quyết định này được mẹ ủng hộ. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bà Xuân (BS Tú Oanh) đi ngang qua thấy Trúc Lam (Quỳnh Kool) đang ngồi một mình ở ghế đá sân khu tập thể, liền ngồi cạnh nói chuyện. Trúc Lam đưa cho bà Xuân xem ảnh Toàn chụp cùng mọi người ở công ty nhưng cô làm quá lên rằng Toàn đang khoác tay ra đằng sau cô gái, khiến bà Xuân phải lén bật cười vì sự ghen tuông vô cớ của Trúc Lam.

Lần đầu tiên Toàn gọi điện về cho vợ khiến Trúc Lam vui muốn hét lên, nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện. Toàn "hỏi tội" vợ đã nói gì với cô Xuân hàng xóm để cô điện mắng Toàn bồ bịch. Lúc này, Trúc Lam mới lộ ra chuyện bức ảnh Toàn chụp cùng các đồng nghiệp, dau đó giận dỗi và cúp máy.

Trúc Lam vui mừng khi chồng gọi điện hỏi han, nhưng lại tỏ thái độ dẫn dỗi vì ghen. Ảnh VTV

Dù ký giấy ly hôn và hai vợ chồng ở xa nhau, nhưng hiện mối quan tâm của Trúc Lam chỉ hướng về Toàn nên Lâm - cậu em đồng nghiệp theo đuổi Lam đã có làm gì cũng chỉ khiến Trúc Lam thấy khó chịu. Lâm tặng một chậu cây xinh xinh để trên bàn làm việc, không những bị Trúc Lam từ chối mà cô còn nhắc lại một lần nữa rằng hai chỉ em chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

