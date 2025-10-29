Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

Thứ tư, 11:50 29/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.

Mở đầu tập 1 "Lằn ranh", bà Tứ chuẩn bị cho ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông đi dự sự kiện khánh thành dự án mà ông rất tâm huyết thực hiện trước đây. Đột nhiên, ông Sách nhận ra chiếc cà vạt mình đeo không giống món đồ bình thường ông dùng. Hóa ra, chiếc cà vạt đắt tiền này do Sướng (cháu bà Tứ) mua tặng. Ông Sách lập tức đoán ra ý của Sướng là muốn chiếc ghế Phó Chủ tịch xã sau sát nhập. Tuy nhiên, ông tỏ rõ quan điểm không giúp đỡ cháu vợ. 

Ông Sách gay gắt nói: “Những ông bị đưa vào lò đều bắt đầu từ những thứ lặt vặt này đấy, quá nửa trong số đó đều là do những bà vợ tham gia tác động vào”. Bà Tứ đã giải thích để chồng hiểu mình và cháu trai không dám có ý kiến về việc sắp xếp của tổ chức.

Từ sáng sớm, ông Sách không vui khi thấy Triển tới nhà đón mình. Sự khéo léo của Triển không khiến ông Sách dễ chịu hơn, đặc biệt khi phía doanh nghiệp lại cử người tới đưa đón ông đến sự kiện khánh thành. Điều đó khiến ông Sách càng không thích. 

Tuy đồng ý tới lễ khánh thành nhưng ông Sách không trực tiếp ra mặt. Thay vào đó, Triển trong vai trò đại diện của chính quyền đã cắt băng khánh thành. Khi Triển nói tốt cho công ty thực hiện dự án, ông Sách nhắc nhở cấp dưới: “Nhiệt tình là tốt nhưng đừng để người ta nghĩ mình quá gần gũi với doanh nghiệp, xã giao thôi”.

Lằn ranh - Tập 1: Triển bị nhắc vì quá gần gũi với doanh nghiệp - Ảnh 7.

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông nhắc nhở cấp dưới thận trọng trong công việc. Ảnh VTV

Ông Sách gặp Thiệu - Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trinh Tam, đơn vị phụ trách dự án đang khánh thành. Ông thể hiện rõ quan điểm khách quan của mình. Thiệu còn nói về vướng mắc trong thủ tục quy hoạch. Trước nhận định ông Sách có thể là người thay thế Bí thư Sơn sau khi về hưu. Đối với vấn đề này, ông Sách thẳng thắn tuyên bố “tương lai thế nào không ai biết trước”.

Ông Sách tới Tỉnh ủy gặp Bí thư Tỉnh ủy Sơn để nghe bàn giao một số nhiệm vụ quan trọng. Trong cuộc trò chuyện, ông Sơn tỏ ra rất quan tâm vụ án của ông Hoàng Văn Kỷ - một cựu quan chức đang bị xét xử. Bí thư Sơn chỉ đạo ông Sách phải quyết liệt vụ này. Nếu anh thấy cần thiết thì có thể trao đổi hoặc đề nghị bên Viện Kiểm sát cũng như bên tòa phải làm cho thật minh bạch, đúng người đúng tội. Ông Sách khẳng định sẽ làm đúng như chỉ đạo của Bí thư Sơn.

Lằn ranh - Tập 1: Triển bị nhắc vì quá gần gũi với doanh nghiệp - Ảnh 8.

Bí thư tỉnh ủy Sơn chỉ đạo Phó chủ tịch tỉnh Sách phải làm nghiêm, đúng người đúng tội với trường hợp ông Hoàng Văn Kỷ đang bị xét xử. Ảnh VTV

Trong ngày thứ 2 xét xử ông Hoàng Văn Kỷ, đại diện Viện Kiểm sát - Thu cho rằng đã đủ căn cứ để khẳng định bị cáo lợi dụng chức vụ Chủ tịch huyện để tiếp tay cho doanh nghiệp, rút ruột ngân sách, nhận hối lộ. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa, ông Hoàng Văn Kỷ không quyết định biển thủ từ đầu, đây chỉ là sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xuất phát từ thiếu sót về nhận thức, hiểu biết pháp luật. 

Hơn nữa, một phần số tiền thiệt hại thực tế đã được gia đình bị cáo tự nguyện nộp khắc phục nên đề nghị xem xét giảm nhẹ mức án xuống dưới khung mà cáo trạng đã đề nghị. 

Đối với những lập luận luật sư đưa ra, Thu ngay lập tức phản đối. Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm trong vụ án này. Không dừng lại ở đó, Thu còn buộc ông Kỷ phải nói ra việc những gói thầu được sắp xếp lắt léo từ trên, bởi lãnh đạo tỉnh nào đó. Hóa ra có người đã hứa sẽ giúp ông Kỷ có mức án nhẹ nhất nếu giữ mồm giữ miệng.

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp - Ảnh 3.

đại diện Viện Kiểm sát - Thu trong phiên xét xử ông Hoàng Văn Kỷ. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, một người phụ nữ nhặt phế liệu đã vô tình phát hiện một xác chết dưới chân cầu. Quá sợ hãi, bà lập tức chạy đi tìm người báo công an. Tại hiện trường, có người đã nhận ra đó là Đức, cháu vợ của Kỷ đang bị xét xử vì tội tham ô. Cơ quan công an cũng tìm các giấy tờ tùy thân của nạn nhân, đồng thời tiến hành xét nghiệm tử thi, điều tra hiện trường. Sơ bộ nhận định là nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống, có dấu vết vỡ hộp sọ.

Tập 2 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h00 tối 29/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.

Điều đặc biệt của bộ phim "Lằn ranh" được phát sóng tập đầu vào tối nayĐiều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

"Lằn ranh" phim nối sóng "Có anh, nơi ấy bình yên" trên VTV1 có gì hấp dẫn?'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Cùng chuyên mục

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.

Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắt

Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.

NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'

NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.

Xem nhiều

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Xem - nghe - đọc
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top