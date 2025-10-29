'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

Mở đầu tập 1 "Lằn ranh", bà Tứ chuẩn bị cho ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông đi dự sự kiện khánh thành dự án mà ông rất tâm huyết thực hiện trước đây. Đột nhiên, ông Sách nhận ra chiếc cà vạt mình đeo không giống món đồ bình thường ông dùng. Hóa ra, chiếc cà vạt đắt tiền này do Sướng (cháu bà Tứ) mua tặng. Ông Sách lập tức đoán ra ý của Sướng là muốn chiếc ghế Phó Chủ tịch xã sau sát nhập. Tuy nhiên, ông tỏ rõ quan điểm không giúp đỡ cháu vợ.

Ông Sách gay gắt nói: “Những ông bị đưa vào lò đều bắt đầu từ những thứ lặt vặt này đấy, quá nửa trong số đó đều là do những bà vợ tham gia tác động vào”. Bà Tứ đã giải thích để chồng hiểu mình và cháu trai không dám có ý kiến về việc sắp xếp của tổ chức.

Từ sáng sớm, ông Sách không vui khi thấy Triển tới nhà đón mình. Sự khéo léo của Triển không khiến ông Sách dễ chịu hơn, đặc biệt khi phía doanh nghiệp lại cử người tới đưa đón ông đến sự kiện khánh thành. Điều đó khiến ông Sách càng không thích.

Tuy đồng ý tới lễ khánh thành nhưng ông Sách không trực tiếp ra mặt. Thay vào đó, Triển trong vai trò đại diện của chính quyền đã cắt băng khánh thành. Khi Triển nói tốt cho công ty thực hiện dự án, ông Sách nhắc nhở cấp dưới: “Nhiệt tình là tốt nhưng đừng để người ta nghĩ mình quá gần gũi với doanh nghiệp, xã giao thôi”.

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông nhắc nhở cấp dưới thận trọng trong công việc. Ảnh VTV

Ông Sách gặp Thiệu - Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trinh Tam, đơn vị phụ trách dự án đang khánh thành. Ông thể hiện rõ quan điểm khách quan của mình. Thiệu còn nói về vướng mắc trong thủ tục quy hoạch. Trước nhận định ông Sách có thể là người thay thế Bí thư Sơn sau khi về hưu. Đối với vấn đề này, ông Sách thẳng thắn tuyên bố “tương lai thế nào không ai biết trước”.

Ông Sách tới Tỉnh ủy gặp Bí thư Tỉnh ủy Sơn để nghe bàn giao một số nhiệm vụ quan trọng. Trong cuộc trò chuyện, ông Sơn tỏ ra rất quan tâm vụ án của ông Hoàng Văn Kỷ - một cựu quan chức đang bị xét xử. Bí thư Sơn chỉ đạo ông Sách phải quyết liệt vụ này. Nếu anh thấy cần thiết thì có thể trao đổi hoặc đề nghị bên Viện Kiểm sát cũng như bên tòa phải làm cho thật minh bạch, đúng người đúng tội. Ông Sách khẳng định sẽ làm đúng như chỉ đạo của Bí thư Sơn.

Bí thư tỉnh ủy Sơn chỉ đạo Phó chủ tịch tỉnh Sách phải làm nghiêm, đúng người đúng tội với trường hợp ông Hoàng Văn Kỷ đang bị xét xử. Ảnh VTV



Trong ngày thứ 2 xét xử ông Hoàng Văn Kỷ, đại diện Viện Kiểm sát - Thu cho rằng đã đủ căn cứ để khẳng định bị cáo lợi dụng chức vụ Chủ tịch huyện để tiếp tay cho doanh nghiệp, rút ruột ngân sách, nhận hối lộ. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa, ông Hoàng Văn Kỷ không quyết định biển thủ từ đầu, đây chỉ là sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xuất phát từ thiếu sót về nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Hơn nữa, một phần số tiền thiệt hại thực tế đã được gia đình bị cáo tự nguyện nộp khắc phục nên đề nghị xem xét giảm nhẹ mức án xuống dưới khung mà cáo trạng đã đề nghị.

Đối với những lập luận luật sư đưa ra, Thu ngay lập tức phản đối. Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm trong vụ án này. Không dừng lại ở đó, Thu còn buộc ông Kỷ phải nói ra việc những gói thầu được sắp xếp lắt léo từ trên, bởi lãnh đạo tỉnh nào đó. Hóa ra có người đã hứa sẽ giúp ông Kỷ có mức án nhẹ nhất nếu giữ mồm giữ miệng.

đại diện Viện Kiểm sát - Thu trong phiên xét xử ông Hoàng Văn Kỷ. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, một người phụ nữ nhặt phế liệu đã vô tình phát hiện một xác chết dưới chân cầu. Quá sợ hãi, bà lập tức chạy đi tìm người báo công an. Tại hiện trường, có người đã nhận ra đó là Đức, cháu vợ của Kỷ đang bị xét xử vì tội tham ô. Cơ quan công an cũng tìm các giấy tờ tùy thân của nạn nhân, đồng thời tiến hành xét nghiệm tử thi, điều tra hiện trường. Sơ bộ nhận định là nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống, có dấu vết vỡ hộp sọ.

Tập 2 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h00 tối 29/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn? GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.



