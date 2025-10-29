'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.
Mở đầu tập 1 "Lằn ranh", bà Tứ chuẩn bị cho ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông đi dự sự kiện khánh thành dự án mà ông rất tâm huyết thực hiện trước đây. Đột nhiên, ông Sách nhận ra chiếc cà vạt mình đeo không giống món đồ bình thường ông dùng. Hóa ra, chiếc cà vạt đắt tiền này do Sướng (cháu bà Tứ) mua tặng. Ông Sách lập tức đoán ra ý của Sướng là muốn chiếc ghế Phó Chủ tịch xã sau sát nhập. Tuy nhiên, ông tỏ rõ quan điểm không giúp đỡ cháu vợ.
Ông Sách gay gắt nói: “Những ông bị đưa vào lò đều bắt đầu từ những thứ lặt vặt này đấy, quá nửa trong số đó đều là do những bà vợ tham gia tác động vào”. Bà Tứ đã giải thích để chồng hiểu mình và cháu trai không dám có ý kiến về việc sắp xếp của tổ chức.
Từ sáng sớm, ông Sách không vui khi thấy Triển tới nhà đón mình. Sự khéo léo của Triển không khiến ông Sách dễ chịu hơn, đặc biệt khi phía doanh nghiệp lại cử người tới đưa đón ông đến sự kiện khánh thành. Điều đó khiến ông Sách càng không thích.
Tuy đồng ý tới lễ khánh thành nhưng ông Sách không trực tiếp ra mặt. Thay vào đó, Triển trong vai trò đại diện của chính quyền đã cắt băng khánh thành. Khi Triển nói tốt cho công ty thực hiện dự án, ông Sách nhắc nhở cấp dưới: “Nhiệt tình là tốt nhưng đừng để người ta nghĩ mình quá gần gũi với doanh nghiệp, xã giao thôi”.
Ông Sách gặp Thiệu - Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trinh Tam, đơn vị phụ trách dự án đang khánh thành. Ông thể hiện rõ quan điểm khách quan của mình. Thiệu còn nói về vướng mắc trong thủ tục quy hoạch. Trước nhận định ông Sách có thể là người thay thế Bí thư Sơn sau khi về hưu. Đối với vấn đề này, ông Sách thẳng thắn tuyên bố “tương lai thế nào không ai biết trước”.
Ông Sách tới Tỉnh ủy gặp Bí thư Tỉnh ủy Sơn để nghe bàn giao một số nhiệm vụ quan trọng. Trong cuộc trò chuyện, ông Sơn tỏ ra rất quan tâm vụ án của ông Hoàng Văn Kỷ - một cựu quan chức đang bị xét xử. Bí thư Sơn chỉ đạo ông Sách phải quyết liệt vụ này. Nếu anh thấy cần thiết thì có thể trao đổi hoặc đề nghị bên Viện Kiểm sát cũng như bên tòa phải làm cho thật minh bạch, đúng người đúng tội. Ông Sách khẳng định sẽ làm đúng như chỉ đạo của Bí thư Sơn.
Trong ngày thứ 2 xét xử ông Hoàng Văn Kỷ, đại diện Viện Kiểm sát - Thu cho rằng đã đủ căn cứ để khẳng định bị cáo lợi dụng chức vụ Chủ tịch huyện để tiếp tay cho doanh nghiệp, rút ruột ngân sách, nhận hối lộ. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa, ông Hoàng Văn Kỷ không quyết định biển thủ từ đầu, đây chỉ là sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xuất phát từ thiếu sót về nhận thức, hiểu biết pháp luật.
Hơn nữa, một phần số tiền thiệt hại thực tế đã được gia đình bị cáo tự nguyện nộp khắc phục nên đề nghị xem xét giảm nhẹ mức án xuống dưới khung mà cáo trạng đã đề nghị.
Đối với những lập luận luật sư đưa ra, Thu ngay lập tức phản đối. Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm trong vụ án này. Không dừng lại ở đó, Thu còn buộc ông Kỷ phải nói ra việc những gói thầu được sắp xếp lắt léo từ trên, bởi lãnh đạo tỉnh nào đó. Hóa ra có người đã hứa sẽ giúp ông Kỷ có mức án nhẹ nhất nếu giữ mồm giữ miệng.
Ở một diễn biến khác, một người phụ nữ nhặt phế liệu đã vô tình phát hiện một xác chết dưới chân cầu. Quá sợ hãi, bà lập tức chạy đi tìm người báo công an. Tại hiện trường, có người đã nhận ra đó là Đức, cháu vợ của Kỷ đang bị xét xử vì tội tham ô. Cơ quan công an cũng tìm các giấy tờ tùy thân của nạn nhân, đồng thời tiến hành xét nghiệm tử thi, điều tra hiện trường. Sơ bộ nhận định là nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống, có dấu vết vỡ hộp sọ.
Tập 2 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h00 tối 29/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.
Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọiXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệtXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.
Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giảXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.
Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.
NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).