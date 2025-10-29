Mới nhất
'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Thứ tư, 15:37 29/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.

Trong trích đoạn tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", chuyện của Kim Ngân (Việt Hoa) và Dũng (Phùng Đức Hiếu) bây giờ mới được sáng tỏ. Khi có mặt cả hai mẹ, Kim Ngân tố cáo Dũng về buổi gặp mặt lần trước.

Chính Dũng là người đề nghị hai đứa nói dối buổi xem mặt thành công để hai mẹ không ép đi xem mặt tiếp. "Anh ấy còn bắt cháu điểm chỉ và giao kèo" - Kim Ngân trình bày. Hai mẹ tức giận vì bị hai đứa thông đồng, lừa gạt. Bây giờ, hai mẹ quyết định hai đứa nghiêm túc tìm hiểu nhau: "Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa tìm hiểu thật nghiêm túc".

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 36: - Ảnh 1.

Kim Ngân và Dũng bị yêu cầu phải nghiêm túc trong tìm hiểu, hẹn hò. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương) lại tiếp tục gặp nhau nhưng lần này đã trở nên thân thiết hơn. Linh còn đề xuất hai đứa làm bạn, thay vì chỉ là làm đối tác. Mỹ Anh lập tức đồng ý vui vẻ. 

Sau cuộc gặp, trời đổ mưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) đến đón vợ về thể hiện sự quan tâm, che chở. Còn Linh đứng một mình nhìn theo trong sự ghen tị. Cô liền gọi cho một người đàn ông khác nhưng người đó cũng báo đang đi chơi với bạn gái. Sự cô đơn có chút buồn tủi, chạnh lòng của Linh càng tăng thêm.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 36: - Ảnh 3.

Linh chủ động đề nghị Mỹ Anh được làm bạn và tăng cường hợp tác trong công việc. Ảnh VTV

Tập 36 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 8/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Tiên Nguyễn - con gái "vua hàng hiệu" công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mòTiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mò

GĐXH - Hot girl Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn và có bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu Justin Cohen.

"Lằn ranh" tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh "đe" cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.

"Tiểu tam" bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.

T.Hằng (th)
