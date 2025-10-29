'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.
Trong trích đoạn tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", chuyện của Kim Ngân (Việt Hoa) và Dũng (Phùng Đức Hiếu) bây giờ mới được sáng tỏ. Khi có mặt cả hai mẹ, Kim Ngân tố cáo Dũng về buổi gặp mặt lần trước.
Chính Dũng là người đề nghị hai đứa nói dối buổi xem mặt thành công để hai mẹ không ép đi xem mặt tiếp. "Anh ấy còn bắt cháu điểm chỉ và giao kèo" - Kim Ngân trình bày. Hai mẹ tức giận vì bị hai đứa thông đồng, lừa gạt. Bây giờ, hai mẹ quyết định hai đứa nghiêm túc tìm hiểu nhau: "Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa tìm hiểu thật nghiêm túc".
Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương) lại tiếp tục gặp nhau nhưng lần này đã trở nên thân thiết hơn. Linh còn đề xuất hai đứa làm bạn, thay vì chỉ là làm đối tác. Mỹ Anh lập tức đồng ý vui vẻ.
Sau cuộc gặp, trời đổ mưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) đến đón vợ về thể hiện sự quan tâm, che chở. Còn Linh đứng một mình nhìn theo trong sự ghen tị. Cô liền gọi cho một người đàn ông khác nhưng người đó cũng báo đang đi chơi với bạn gái. Sự cô đơn có chút buồn tủi, chạnh lòng của Linh càng tăng thêm.
Tập 36 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 8/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
