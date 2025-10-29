Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mò

Theo Ngôi sao, Tiên Nguyễn và vị hôn phu Justin Cohen thực hiện bộ hình cưới được đăng tải trên tạp chí Elle Italy hôm 28/10, và được đăng trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Charlotte Wise. "Justin và Tiên - một người có sức ảnh hưởng trong giới thời trang và là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam - kỷ niệm lễ đính hôn theo một cách mới mẻ, độc đáo", Elle đưa tin. Bộ hình được thực hiện tại London do nhà sản xuất Anna Fracisco phụ trách.

Buổi chụp hình diễn ra chủ yếu trong Two Temple Place - biệt thự phong cách tân Gothic trên đường Victoria Embankment, được xây dựng vào năm 1890. "Buổi chụp ảnh thay cho lời thông báo về đám cưới của đôi uyên ương, dự kiến diễn ra năm sau tại Việt Nam" - Elle Italy viết.

Tiên Nguyễn và vị hôn phu Justin Cohen.



Các thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi cả hai trông rất đẹp đôi. Chú rể còn được nhận xét đẹp trai như tài tử điện ảnh.

Trước khi tiến đến hôn nhân, Tiên Nguyễn và vị hôn phu giữ kín chuyện tình cảm, hot girl cũng không chia sẻ về nửa kia. Khi cô thông báo sắp kết hôn, người hâm mộ và bạn bè đồng loạt chúc mừng.

Tiên Nguyễn diện nhiều đầm cưới tinh xảo.

Thông tin về Justin Cohen - vị hôn phu của Tiên Nguyễn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một số tờ báo thông tin, theo Elle Italia, vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Justin Cohen. Trên MXH, Justin là người khá kín đáo, khoá tài khoản Instagram.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mỹ nhân màn bạc những năm 90, nổi tiếng với phim Vị đắng tình yêu. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không. Người đẹp được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam. Tiên Nguyễn hiện là CEO một tập đoàn phân phối thời trang hàng đầu.

(Ảnh: Elle Italy, Ngôi sao)

