Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mò

Thứ tư, 15:14 29/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hot girl Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn và có bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu Justin Cohen.

Theo Ngôi sao, Tiên Nguyễn và vị hôn phu Justin Cohen thực hiện bộ hình cưới được đăng tải trên tạp chí Elle Italy hôm 28/10, và được đăng trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Charlotte Wise. "Justin và Tiên - một người có sức ảnh hưởng trong giới thời trang và là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam - kỷ niệm lễ đính hôn theo một cách mới mẻ, độc đáo", Elle đưa tin. Bộ hình được thực hiện tại London do nhà sản xuất Anna Fracisco phụ trách.

Buổi chụp hình diễn ra chủ yếu trong Two Temple Place - biệt thự phong cách tân Gothic trên đường Victoria Embankment, được xây dựng vào năm 1890. "Buổi chụp ảnh thay cho lời thông báo về đám cưới của đôi uyên ương, dự kiến diễn ra năm sau tại Việt Nam" - Elle Italy viết.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen: Đám cưới lãng mạn của con gái ' vua hàng hiệu ' - Ảnh 1.

Tiên Nguyễn và vị hôn phu Justin Cohen.

Các thông tin về đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi cả hai trông rất đẹp đôi. Chú rể còn được nhận xét đẹp trai như tài tử điện ảnh. 

Trước khi tiến đến hôn nhân, Tiên Nguyễn và vị hôn phu giữ kín chuyện tình cảm, hot girl cũng không chia sẻ về nửa kia. Khi cô thông báo sắp kết hôn, người hâm mộ và bạn bè đồng loạt chúc mừng.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen: Đám cưới lãng mạn của con gái ' vua hàng hiệu ' - Ảnh 2.

Tiên Nguyễn diện nhiều đầm cưới tinh xảo.

Thông tin về Justin Cohen - vị hôn phu của Tiên Nguyễn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một số tờ báo thông tin, theo Elle Italia, vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Justin Cohen. Trên MXH, Justin là người khá kín đáo, khoá tài khoản Instagram.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mỹ nhân màn bạc những năm 90, nổi tiếng với phim Vị đắng tình yêu. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không. Người đẹp được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam. Tiên Nguyễn hiện là CEO một tập đoàn phân phối thời trang hàng đầu.

(Ảnh: Elle Italy, Ngôi sao)

Tiên Nguyễn và Justin Cohen: Đám cưới lãng mạn của con gái ' vua hàng hiệu ' - Ảnh 3.HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen: Đám cưới lãng mạn của con gái ' vua hàng hiệu ' - Ảnh 4.Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

GĐXH - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 trên toàn quốc, trong đó có chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen: Đám cưới lãng mạn của con gái ' vua hàng hiệu ' - Ảnh 5.Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

GĐXH - Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có sự góp mặt của diễn viên Phương Oanh đạt hơn 6,2 triệu khán giả đã theo dõi trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Cùng chuyên mục

Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.

'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến khán giả phát sốt với hình ảnh đón Halloween sớm. Biểu cảm của cô bé 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch hài hước.

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.

BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Những quan điểm của BTV Đan Lê về cách đặt xuống kỳ vọng trong quá trình nuôi dạy con nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

BTV Thu Uyên gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cô được khen giọng Anh như người bản xứ nhờ luyện tập đều đặn mỗi ngày.

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Giải trí

GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

Giải trí
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc
NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'

NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'

Câu chuyện văn hóa
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top