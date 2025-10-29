Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh đã hẹn gặp ông Thủy - Chủ tịch tỉnh đi ăn phở trong khu đô thị mới. Cuộc trò chuyện của hai người ban đầu chỉ xoay quanh món ăn.

Ông Thủy nhận xét quán phở sạch sẽ, riêng tư, phù hợp với những cuộc gặp gỡ kín đáo. Tuy nhiên, ông Sách cho rằng món “bắp giòn” ở đây không ngon bằng trong phố. Ông Thủy lại thích nét dân dã, gần gũi của nơi này.

Chủ tịch tỉnh và Phó bí thư tỉnh đi ăn sáng, vui vẻ nói chuyện về ẩm thực. Ảnh VTV

Thế nhưng, bữa sáng diễn ra rất vui vẻ, hào hứng cho tới khi Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc sở Xây dựng buột miệng nói những lời thiếu hợp lý trong bữa ăn. Anh ta cho rằng khu Đông là đô thị mới, quy hoạch từ đầu nên “phải khác”.

Nghe vậy, ông Sách liền chấn chỉnh ngay: “Nói đến khác thì phải khác ở tư duy chiến lược, quan điểm xử lý công việc vừa thấu đáo, vừa quyết liệt, chứ không phải là cái vỏ bề ngoài”.

Phó bí thư tỉnh Sách nhắc nhở Khắc về quy hoạch đầu tư. Ảnh VTV

Trong khi đó, kiểm sát viên Thu Hương báo cáo công việc với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu sau buổi làm việc tại hiện trường nhà Đặng Đức. Theo đó, bên cơ quan điều tra vừa gửi hồ sơ đề nghị xin phê chuẩn lệnh khám xét Công ty Viên Vinh đồng thời khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Viên - Giám đốc Công ty Viên Vinh và các đối tượng liên quan.

Trên đường từ sân bay về nhà, Viên nhận được điện thoại từ Thiệu báo Đặng Đức đã chết nên lập tức cho dừng xe và có thái độ lạ.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh giao cho nhân viên 3 tấm “thẻ đen” để gửi đến một số nhân vật. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Thiệu - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đã giao cho nhân viên 3 tấm “thẻ đen” để gửi đến một số nhân vật. Hơn nữa, số tiền có trong thẻ tổng cộng 3 thẻ là 3 tỷ đồng.

Khi biết việc này, Trinh đã dò hỏi Thiệu nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Cũng tùy, không cần thì không. Chi một đồng cũng không, nhưng đây không phải là chi cho vụ khai trương hôm nay đâu”.

Thiệu và Trinh tranh luận về hướng gỡ rối cho dự án chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV

Cuộc trao đổi giữa cả hai sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang dự án chung cư Trinh Tam. Trinh bày tỏ mong muốn “gỡ rối” cho dự án chung cư Trinh Tam. Tuy nhiên, Thiệu lập tức cắt lời, tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh phản ứng gay gắt, cho rằng mọi hồ sơ, giấy tờ đã được hoàn thiện đầy đủ từ lâu.

"Cứ tổng đủ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục là xong. Đầu xuôi từ thời tám hoánh nào rồi, còn mỗi cái đuôi, chả lẽ trình em kém thế mà cứ phải lôi anh vào" - Thiệu nói.

Tập 2 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h00 tối 29/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

