Uống gì trước khi quan hệ giúp kéo dài cuộc yêu, nâng cao sức khỏe

Nước ép dưa hấu

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, dưa hấu chứa một lượng lớn citrulline – một axit amin có khả năng chuyển hóa thành arginine trong cơ thể. Arginine thúc đẩy sản xuất nitric oxide, giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu đến 'cậu nhỏ', khiến nam giới cảm thấy tự tin hơn, từ đó giảm lo âu. Bạn nên uống 1–2 ly nước ép dưa hấu nguyên chất (không đường) khoảng 1–2 giờ trước khi quan hệ.

Sữa chuối hoặc sinh tố chuối

Chuối giàu kali, vitamin B6 và enzyme bromelain được cho là có khả năng hỗ trợ tăng testosterone và giảm viêm. Sữa chuối còn cung cấp tryptophan tiền chất của serotonin giúp thư giãn thần kinh. Lưu ý: Không nên uống quá gần lúc quan hệ (dễ gây đầy bụng). Nên dùng trước 1–1.5 giờ.

Uống sữa tươi nguyên chất

Không chỉ mang đến những chất dinh dưỡng cho sức khỏe, làm đẹp da mà sữa tươi còn có công dụng vô cùng tốt giúp các cặp đôi kéo dài thời gian quan hệ.

Lựa chọn đúng thức uống hỗ trợ nội tiết không chỉ giúp cải thiện sinh lý mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể một cách tự nhiên, an toàn.

Uống một ly sữa tươi nguyên chất trước khi quan hệ sẽ giúp bổ sung năng lượng, đồng thời cải thiện ham muốn tình dục một cách lành mạnh.

Nước nha đam

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, nước ép nha đam có tác dụng kích thích, tăng sản xuất hormone nội tiết tố nam testosterone, do vậy bạn nam nên uống thường xuyên, đặc biệt trước khi quan hệ. Khi hormone testosterone lên cao, ham muốn tình dục được đẩy lên và cả hai sẽ có cuộc yêu thỏa mãn hơn.

Hơn nữa, quan hệ tình dục cũng là hoạt động thể chất cao, khiến cơ thể nam giới mất nước nên nước ép nha đam cũng giúp bổ sung lượng nước lớn bù đắp.

Nước ép lựu

Trong dân gian lưu truyền việc uống nước ép lựu trước khi quan hệ tình dục có thể cải thiện chứng rối loạn cương dương mà nhiều nam giới gặp phải. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra, lượng lớn chất chống oxy hóa trong nước ép có tác dụng cải thiện lưu thông máu rất tốt và giúp kéo dài cuộc yêu.

Gừng

Sử dụng gừng để pha nước uống hoặc làm gia vị cho món ăn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc yêu. Trong gừng có chứa các hoạt chất như Shogaol, Zingiberene, Gingerol không chỉ tăng cường ham muốn mà còn làm tăng lưu thông máu, giúp nam giới tăng thời gian 'yêu'. Nhờ vậy mà cuộc yêu của bạn được kéo dài và diễn ra thăng hoa hơn.

Bên cạnh kỹ năng và kinh nghiệm giường chiếu, thời gian quan hệ là yếu tố mà nhiều cặp đôi quan tâm, muốn cải thiện.

Thức uống cần hạn chế

Rượu bia nếu sử dụng quá mức có thể làm giảm ham muốn do ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, nội tiết và chức năng sinh lý. Rượu là chất ức chế hệ thần kinh trung ương, khi dùng nhiều sẽ làm giảm độ nhạy cảm, giảm khả năng kích thích và cản trở quá trình hưng phấn.

Đồ uống nhiều đường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn thông qua nhiều cơ chế liên quan đến nội tiết và chuyển hóa. Khi tiêu thụ lượng đường cao, cơ thể dễ rơi vào tình trạng tăng - giảm đường huyết đột ngột, làm giảm năng lượng, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến tâm trạng.

Đồng thời, việc nạp nhiều đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin, từ đó gây rối loạn hormone, đặc biệt là làm giảm sự cân bằng của estrogen và testosterone - hai yếu tố quan trọng liên quan đến độ ham muốn.

Làm cách nào để duy trì sức khỏe trong "chuyện ấy" ở người cao tuổi và đảm an toàn GĐXH - Mặc dù tần suất quan hệ 'chuyện ấy' thường giảm theo tuổi tác, nhưng trên thực tế tình dục ở người cao tuổi vẫn diễn ra với khoảng 40% đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi từ 65 - 80.