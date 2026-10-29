Khám phá những bí mật đàn ông không muốn chia sẻ cho người bạn đời

Áp lực vô hình phía sau sự im lặng của đàn ông

Theo VOV, không ít phụ nữ từng rơi vào trạng thái hoang mang khi người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ít gần gũi, né tránh chuyện chăn gối, thậm chí im lặng kéo dài. Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi này khiến người vợ tự trách bản thân hoặc nghi ngờ bạn đời có mối quan hệ bên ngoài.

Stress kéo dài, thiếu ngủ, làm việc quá sức, sử dụng rượu bia, thuốc lá hoặc ít vận động khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên. Khi đó, nội tiết tố testosterone bị suy giảm, não bộ ưu tiên duy trì sự tỉnh táo và sức khỏe hơn là ham muốn tình dục.

Trên thực tế, khi gặp trục trặc sinh lý, nam giới thường có xu hướng im lặng, né tránh và tự chịu đựng vì sợ bị đánh giá là "yếu". Trong khi đó, sự nghi ngờ hoặc trách móc từ bạn đời vô tình tạo thêm áp lực tâm lý, khiến tình trạng rối loạn cương và giảm ham muốn trở nên trầm trọng hơn.

Những bí mật đàn ông không muốn chia sẻ cho người bạn đời

Đàn ông cũng cần dành thời gian và không gian riêng tư cho bản thân. Vì vậy, nếu nam giới thích chơi thể thao, tập thể dục, làm vườn, nuôi thú cưng… thì bạn hãy khuyến khích mọi người dành thời gian cho riêng mình. Khi cả nam giới và nữ giới dành thời gian để nuôi dưỡng những sở thích cá nhân thì mọi người sẽ có nhiều thử để chia sẻ với đối phương hơn.

Không phải chỉ phụ nữ mới có nhiều bí mật, nam giới cũng có những tâm sự khó có thể chia sẻ với mọi người.

Hầu hết đàn ông bước sang tuổi trung niên đều lo lắng về khả năng của mình trong "chuyện yêu". Vì khi tuổi càng cao, hormone testosterone trong cơ thể càng suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nam giới. Đàn ông trung niên sẽ gặp vấn đề trong "chuyện ấy" khi cơ thể không còn đủ dẻo dai để đáp ứng nhu cầu của người bạn tình. Đây là bí mật đàn ông thường không muốn nói ra hoặc chia sẻ với bất kỳ ai. Vì vậy, phụ nữ hãy giúp nam giới thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng, tập trung vào những khoảnh khắc ngọt ngào để nam giới không cảm thấy áp lực về chuyện ấy.

Một trong những bí mật đàn ông mà ít khi phái đẹp để ý chính là họ cũng thích được khen ngợi. Giống như phụ nữ, nam giới cũng thích được mọi người dành những lời khen có cánh cho mình. Đôi khi chỉ cần người họ yêu khen chiếc áo họ đang mặc đẹp, thân hình quyến rũ, nấu ăn ngon cũng khiến họ cảm thấy vui vẻ và cố gắng thể hiện những điểm mạnh của họ vào những dịp tiếp theo.

Tuyệt chiêu giúp quý ông cởi mở và giữ phong độ

Ham muốn tình dục ở nam giới suy giảm có liên quan mật thiết đến quan hệ thân mật giữa chồng và vợ. Khi ham muốn tình dục của nam giới giảm xuống, rất cần ở người vợ một sự khích lệ và hỗ trợ.

Phụ nữ hãy giúp nam giới thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng, tập trung vào những khoảnh khắc ngọt ngào để nam giới không cảm thấy áp lực về chuyện ấy.

Người vợ hiểu chồng thì sẽ không phàn nàn hay chế giễu về mức độ suy giảm nhu cầu tình dục. Đồng thời chồng và vợ nên thường xuyên nói về tình dục và nói về cảm xúc của nhau, điều này có thể làm tăng tình cảm và cải thiện ham muốn.

Khi bạn hạnh phúc, bạn có thể nhiệt tình và máu lửa hơn trong các hoạt động quan hệ tình dục. Đồng thời, bạn nên chú ý hơn đến trao đổi về thể chất và ngôn ngữ trong khi quan hệ tình dục. Nhớ lại vẻ đẹp và những kỷ niệm ngọt ngào, lãng mạn của đời sống tình dục trước đây có thể kích thích ham muốn tình dục của đối phương và tăng cường sự tự tin.

Mọi người cần dành thời gian chăm sóc sức khỏe nam giới, duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Không sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá…, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ để ngăn ngừa các bệnh lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới tuổi xế chiều.

Đừng quên tập thể dục mỗi ngày, mỗi tuần nên tập ít nhất 5 buổi, mỗi buổi kéo dài từ 30 – 50 phút để duy trì cơ thể dẻo dai, tăng cường cơ bắp cho nam giới. Mọi người có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức như: chạy bộ, đạp xe, bơi lội, yoga…

Làm cách nào để duy trì sức khỏe trong "chuyện ấy" ở người cao tuổi và đảm an toàn GĐXH - Mặc dù tần suất quan hệ 'chuyện ấy' thường giảm theo tuổi tác, nhưng trên thực tế tình dục ở người cao tuổi vẫn diễn ra với khoảng 40% đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi từ 65 - 80.