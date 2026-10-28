Tuyệt chiêu phòng the khiến chồng 'phát điên' vì 'nghiện' vợ mỗi đêm

Chủ động khiêu khích

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, nếu như cảm thấy một nụ hôn phớt chưa đủ "nhiệt" để kéo chàng vào cuộc chơi, bạn cũng có thể đánh thức khao khát của chàng bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Ngay khi anh ấy có ý định đáp trả, hãy giả vờ tránh né nụ hôn của chàng khiến anh ấy trở nên khát khao và tấn công bạn hết mình hơn để mong bạn đáp trả. Cảm giác phải đấu tranh để chiếm lĩnh được bạn sẽ khơi dậy bản năng đàn ông khiến anh ấy cảm thấy rất phấn khích.

Đừng quên diện những bộ đồ ngủ mát mẻ, quyến rũ hay một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang để kích thích thị giác của chàng. Chẳng một quý ông thực thụ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó.

Màn dạo đầu ấn tượng

Cánh mày râu sẽ cảm thấy thật tuyệt vời nếu như đối tác của họ là những người sành sỏi kinh nghiệm trong màn dạo đầu. Bạn sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất nếu như biết "nuôi dưỡng" và thôi thúc sự khát khao, rạo rực trong chàng bằng cách vừa hôn chàng, vuốt ve chàng vừa cởi sạch đồ trên người anh ấy. Những cử chỉ yêu thương đầy mê hoặc của bạn sẽ nhanh chóng khiến chàng muốn tan chảy vào bạn.

Chuyện chăn gối là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân.

Đa phần cánh mày râu khát khao người phụ nữ của mình có thể mạnh mẽ, hiếu chiến, tự tin và hoang dại ở trên giường.

Không có điều gì tuyệt vời hơn khi phái đẹp là người khởi xướng chuyện ấy trước và cũng là người mãnh liệt và cuồng nhiệt trên giường.

Massage cho chàng

Thông tin trên VTC News, trong những phút dạo đầu, việc bạn massage cho chàng sẽ khiến chàng cảm thấy được âu yếm và chiều chuộng hơn. Có rất nhiều bài massage cho chàng thư giãn trước lúc yêu, bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu để massage cho hiệu quả hơn. Với bàn tay mềm mại lượt trên cơ thể chàng, hương tinh dầu thoang thoảng sẽ khiến chàng nhanh chóng "nhập cuộc".

Nên nhớ bạn dùng bàn tay mềm mại của bạn day nhẹ vào những đốt sống cổ đang đau, từ từ mơn man đến cánh tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ sau lưng và chốt hạ tại đôi chân của chàng. Và những chỗ nhạy cảm của chàng.

Mùi hương kích thích

Một báo cáo mới đây của Hiệp hội Nghiên cứu Khướu giác và Vị giác, Chicago, Mỹ, mùi hương vanilla khiến các chàng bị quyến rũ nhiều nhất, đánh thức bản năng tình dục của các chàng.

Với sự phong phú của mùi hương nước hoa hiện nay, không khó để bạn chọn cho mình một lọ nước hoa hương vani ngọt ngào. Ngoài mùi hương vanilla, bạn còn có thể kích thích chàng bằng mùi xạ hương.

Nếu bạn chủ động gợi ý những địa điểm sex ngoài giường ngủ, chắc anh ấy sẽ rất bất ngờ và cực kỳ ấn tượng.

Sẵn sàng chơi "lớn" cho cuộc yêu thêm phấn khích

Nếu "yêu" ngọt ngào, nhẹ nhàng vẫn chưa đủ, bạn có thể tăng đô cuộc yêu bằng những trải nghiệm mãnh liệt hơn. Sẵn sàng thoát khỏi vùng an toàn của mình và cùng nửa kia thử nghiệm những gì khiến các bạn thực sự phấn khích, những ham muốn thầm kín dù là có vẻ kỳ lạ nhưng giúp tăng thêm sự thân mật, cho đôi lứa càng quấn quýt sát gần.

Thay đổi không gian

Báo Sức khỏe và Đời sống từng chia sẻ, xưa kia "chuyện phòng the" là của hai vợ chồng trong phòng riêng - đề cao yếu tố riêng tư - thì ngày nay cần phải thay đổi tư duy đó.

Trong nhà bạn tất cả mọi nơi có thể biến thành giường - khá kỳ quặc với một số người - nhưng đàn ông ưa thích sự mới mẻ và phiêu lưu – nhất là "chuyện ấy". Nếu bạn chủ động gợi ý những địa điểm sex ngoài giường ngủ, chắc anh ấy sẽ rất bất ngờ và cực kỳ ấn tượng.

Lên lịch cho cuộc yêu thêm hoàn hảo

Trước cuộc sống bận rộn như thế, lên kế hoạch cho cuộc yêu cũng là phương án khả thi. Bởi lẽ yêu trong lúc cả hai đều mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần là một sự tra tấn không hề nhẹ.

Thay vào đó, dành ra một buổi tối hẹn hò, gửi con ở nhà ông bà, đặt chỗ ở một nhà hàng yêu thích của cả hai. Sau đó đêm về, với chút men của ly rượu vang đỏ và sự chuẩn bị kỹ càng sẽ khiến cuộc yêu của hai bạn trọn vẹn hơn.

Làm cách nào để duy trì sức khỏe trong "chuyện ấy" ở người cao tuổi và đảm an toàn GĐXH - Mặc dù tần suất quan hệ 'chuyện ấy' thường giảm theo tuổi tác, nhưng trên thực tế tình dục ở người cao tuổi vẫn diễn ra với khoảng 40% đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi từ 65 - 80.