Làm cách nào để duy trì sức khỏe trong "chuyện ấy" ở người cao tuổi và đảm an toàn

Những thay đổi của cơ thể liên quan đến nhu cầu 'chuyện ấy' ở người lớn tuổi

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, lão hóa bình thường mang lại những thay đổi về thể chất ở cả nam và nữ. Những thay đổi này đôi khi ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng và thỏa mãn về 'chuyện ấy'.

Ở phụ nữ thường rất dễ nhận thấy những thay đổi trong âm đạo khi bắt đầu có tuổi. Cảm giác khô và có thể mất nhiều thời gian hơn để kích thích tiết dịch tự nhiên. Những thay đổi này có thể hoạt động 'chuyện ấy' hạn chế như khó giao hợp trong âm đạo gây cảm giác đau hoặc giảm ham muốn.

Nếu xuất hiện tình trạng trên, bạn có thể sử dụng gel bôi trơn hoặc bao cao su bôi trơn có thể giúp giảm tình trạng này.

Cách duy trì tình dục an toàn ở người cao tuổi

Mặc dù phụ nữ cao tuổi khi tới tình trạng mãn kinh thường đi theo cảm giác mệt mỏi, lo âu, cáu gắt vô cứ… nhưng nam giới đừng vì vậy mà mất niềm tin ở đối tác của mình. Đây là những thay đổi sinh lý bình thường và không ảnh hưởng tới "cuộc yêu".

Lão hóa bình thường mang lại những thay đổi về thể chất ở cả nam và nữ. Những thay đổi này đôi khi ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng và thỏa mãn về 'chuyện ấy'.

Mặc cảm về tuổi tác, giảm sự hấp dẫn ngoại hình, những suy nghĩ này không quá quan trọng khi hưởng thụ cảm giác 'quan hệ chuyện ấy' thật sự. Điều cốt lõi là đối phương phải đồng lòng giúp nhau bằng những động tác vuốt ve, âu yếm thân mật, kích thích điểm nhạy cảm lâu hơn, có thể chuyển tư thế và vị trí của hai người để đổi mới cảm giác cho thú vị. Đối với nam giới, phải tin tưởng vào chính mình vẫn giữ vững sức khỏe, phong độ.

Thông tin trên VOV, cơ thể và 'chuyện ấy' hay đổi theo thời gian, đặc biệt là khi bạn lớn tuổi. Việc hiểu rõ về những thay đổi này, chấp nhận chúng là quan trọng để duy trì tình dục và tinh thần thoải mái.

Nắm vững tình trạng sức khỏe của bản thân và đối phương. Nếu có bất kỳ vấn đề y tế nào, nói chuyện với bác sĩ để biết liệu tình dục có an toàn cho bạn hay không. Dinh dưỡng cân đối và việc tập thể dục thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng tình dục và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Nhớ rằng, tình dục là một khía cạnh tự nhiên và lành mạnh trong cuộc sống của chúng ta. Việc duy trì một thái độ tích cực và tôn trọng bản thân cùng đối tác sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ tình dục và tình cảm khỏe mạnh dù đã lớn tuổi.

Những thói quen tốt để duy trì sức khỏe, kéo dài đời sống tình dục ở người cao tuổi

Ăn uống điều độ

Ăn vừa đủ no, tránh các thức ăn chứa nhiều chất béo và cholesterol như mỡ động vật, thịt mỡ... Tăng cường ăn rau xanh đặc biệt là các loại rau có màu sẫm, trái cây, các thức ăn có chứa nhiều các chất chống oxy hóa như beta - carotene, vitamin C, vitamin E.

Đối với nam giới, phải tin tưởng vào chính mình vẫn giữ vững sức khỏe, phong độ.

Hạn chế uống bia rượu, đặc biệt là các loại rượu mạnh. Từ bỏ thói quen hút thuốc lá, đây là kẻ thù của thành mạch máu.

Kiểm soát stress

Người cao tuổi khi đang trong trạng thái căng thẳng thần kinh tâm lý, vỏ tuyến thượng thận tiết ra nhiều adrenaline gây co thắt mạch máu và tăng huyết áp. Hơn nữa, nếu người già bị stress trường diễn sẽ gây rối loạn sự cân bằng của các quá trình hoạt động thần kinh, thần kinh bị ức chế. Đây cũng là yếu tố gây giảm ham muốn tình dục.

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