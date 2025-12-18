Điều gì tạo nên sự thành công của thương hiệu Đá Phong Thủy 68

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hành trình từ chuyến đi định mệnh năm 2017

Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời

Cuối năm 2017, trong chuyến công tác Tây Bắc, anh Phạm Văn Chung cảm nhận nguồn năng lượng đặc biệt từ đá thạch anh tự nhiên. Khoảnh khắc ấy khiến anh rẽ hướng sự nghiệp, từ nhân viên văn phòng khởi nghiệp với Đá Phong Thủy 68, mong muốn mang đến những viên đá tự nhiên, giá trị thật.

Bước đầu đầy thử thách

Thời gian đầu mở cửa hàng, anh chỉ bán được vài sản phẩm mỗi tháng. Không nản chí, anh dành 6 tháng học nghề và kiến thức phong thủy. Sau 7 năm, từ vài sản phẩm ban đầu, thương hiệu đã cung cấp hàng nghìn sản phẩm cho khách hàng trên toàn quốc.

4 trụ cột xây dựng niềm tin của khách hàng

Chất lượng 100% đá tự nhiên

Điểm khác biệt rõ nét nhất của Đá Phong Thủy 68 nằm ở triết lý "4 nguyên tắc KHÔNG":

Đá Phong Thủy 68 cam kết đá tự nhiên, giữ nguyên giá trị và năng lượng với 4 "KHÔNG": không ép đá, không nhuộm màu, không tẩy trắng, không ảo giá. Mỗi viên đá giữ cấu trúc tinh thể tự nhiên, màu sắc khoáng chất nguyên bản và giá trị minh bạch.

Tư vấn theo mệnh thay vì ép bán

Khách hàng được tư vấn tận tâm theo tuổi – mệnh, kể cả khi chưa mua. Đội ngũ dựa trên Ngũ hành để gợi ý đá phù hợp (mệnh Kim hợp thạch anh trắng, vàng; mệnh Hỏa tránh thạch anh đen), đặt niềm tin và hiệu quả phong thủy lên hàng đầu.

Xây dựng kiến thức thay vì chỉ bán hàng

Đá Phong Thủy 68 duy trì fanpage với hơn 14.000 người theo dõi và kênh youtube của thương hiệu, thường xuyên chia sẻ nội dung hữu ích:

• Cách phân biệt đá thật – giả qua đặc điểm vật lý

• Nguyên tắc chọn đá theo Ngũ hành và tuổi

• Hướng dẫn bảo quản và tẩy từ đá định kỳ

• Ý nghĩa phong thủy của từng loại khoáng vật

"Khách hàng hiểu rõ về sản phẩm sẽ chọn được vật phẩm phù hợp. Đó là lợi ích bền vững cho cả hai bên," anh Chung nhấn mạnh.

Vì sao khách hàng quay lại nhiều lần?

Minh bạch từ nguồn gốc đến giá trị

Mỗi sản phẩm tại Đá Phong Thủy 68 đều có thông tin chi tiết:

• Tên loại đá và địa điểm khai thác

• Kích thước và trọng lượng thực tế

• Mệnh phù hợp theo Ngũ hành

• Cách sử dụng và bảo quản đúng cách

Chính sách giá cố định giúp gia chủ không lo bị "chặt chém" như nhiều nơi khác. Quý anh chị mua ở Hà Nội hay TP.HCM đều được áp dụng mức giá công khai.

Dịch vụ sau khi mua hàng

Sau giao dịch, khách hàng vẫn nhận được hỗ trợ:

• Tư vấn miễn phí về cách sử dụng và kích hoạt năng lượng đá

• Hướng dẫn nhận biết dấu hiệu cần tẩy từ (khi đá bị hút năng lượng âm)

• Dịch vụ thay dây, sửa chữa với mức phí hợp lý

• Ưu đãi cho khách hàng thân thiết khi mua thêm sản phẩm

Lỗi thường gặp khi chọn đá

Chọn đá chỉ vì ngoại hình đẹp mắt

Nhiều người mua đá theo cảm tính mà không xem xét yếu tố tương sinh – tương khắc trong Ngũ hành. Trong khi phong thủy quan niệm rằng đeo đá không phù hợp có thể gây mất cân bằng năng lượng, thay vì mang lại may mắn.

Cách khắc phục: Đá Phong Thủy 68 luôn xác định mệnh của gia chủ trước khi tư vấn. Nếu quý anh chị chưa biết mệnh, có thể dựa vào năm sinh để tính theo công thức Nạp Âm (hệ thống tính mệnh theo âm lịch).

Tin vào lời hứa hẹn phóng đại

Một số nơi thổi phồng công dụng "đeo đá đổi đời", gây hiểu lầm và tốn kém. Thực tế, đá phong thủy chỉ hỗ trợ cân bằng năng lượng, cần đi cùng nỗ lực cá nhân. Đá Phong Thủy 68 tư vấn đúng bản chất: đá giúp thu hút vượng khí, ổn định tinh thần và tăng tự tin, không hứa hẹn điều viển vông.

Mua đá giá rẻ không rõ nguồn gốc

Đá nhân tạo, nhuộm màu tràn lan với giá hấp dẫn. Loại đá này không chỉ không có giá trị phong thủy mà còn có thể gây hại cho sức khỏe do chất tẩy – nhuộm kém chất lượng.

Cách khắc phục: Đá Phong Thủy 68 cam kết chỉ bán đá thiên nhiên có chứng nhận kiểm định. Giá có thể cao hơn một chút, nhưng đảm bảo giá trị lâu dài và an toàn cho người sử dụng.

Tầm nhìn hướng đến cộng đồng

Đá Phong Thủy 68 hướng đến việc lan tỏa giá trị cân bằng năng lượng, không chỉ bán sản phẩm mà còn chia sẻ kiến thức tích cực. Sau 7 năm, thương hiệu khẳng định uy tín bằng chất lượng và tâm huyết, đồng thời mở rộng showroom để khách hàng trực tiếp cảm nhận đá. Gia chủ có thể tham khảo Đá Phong Thủy 68 để được tư vấn đúng mệnh và chọn lựa vật phẩm phù hợp.

Thông tin về Đá Phong Thủy 68

Website: https://daphongthuy68.vn

Hotline: 0964333923

Facebook: https://www.facebook.com/shopdaphongthuy68/

Youtube: https://www.youtube.com/@daphongthuy68

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

