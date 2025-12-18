HQT Logistics đưa giải pháp bộ sạc gần hơn với hạ tầng năng lượng trong nước
GVE Power chính thức tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua văn phòng đại diện HQT Logistics, mang đến thêm lựa chọn giải pháp sạc đạt tiêu chuẩn và có khả năng vận hành lâu dài.
Bài toán thiết bị sạc trong giai đoạn hạ tầng điện phát triển nhanh
Những năm gần đây, thị trường xe điện tại Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt. Từ xe đạp điện, xe máy điện đến các phương tiện chuyên dụng, nhu cầu sử dụng bộ sạc ngày càng lớn. Tuy nhiên, đi cùng với số lượng là những lo ngại về chất lượng, độ an toàn và khả năng tương thích với lưới điện. Với các dự án quy mô lớn, khu công nghiệp hay hệ thống liên quan đến ngành điện, yêu cầu đặt ra không chỉ là "dùng được", mà phải "dùng ổn định, dùng an toàn, tuân theo tiêu chuẩn".
GVE Power – nền tảng công nghệ nguồn được kiểm chứng
GVE Power được thành lập từ năm 1999, hoạt động trong lĩnh vực nguồn điện, bộ sạc và bộ chuyển đổi công suất trung bình đến cao. Sau hơn 26 năm phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng công nghệ tương đối hoàn chỉnh, phục vụ cho nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.
Điểm nổi bật trong định hướng phát triển của GVE không nằm ở việc mở rộng quy mô, mà ở cách doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và kiểm soát chất lượng. Trụ sở R&D đặt tại Phật Sơn, có các nhóm nghiên cứu tập trung vào vật liệu, thiết kế lõi và ứng dụng thực tế. Song song với đó là hệ thống phòng thí nghiệm EMC độc lập, cho phép kiểm tra toàn diện các yếu tố liên quan đến độ bền, an toàn và tương thích điện từ của sản phẩm.
GVE đã tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn GB42296-2022 cho bộ sạc xe điện tại Trung Quốc, cho thấy vai trò của doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở sản xuất, mà còn góp phần định hình chuẩn mực kỹ thuật cho ngành.
Lý do GVE lựa chọn Việt Nam trong chiến lược mở rộng
Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động trong khu vực, đặc biệt ở mảng phương tiện điện và hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là đối với các thiết bị liên quan trực tiếp đến lưới điện và an toàn vận hành.
Khi quyết định mở rộng sang Việt Nam, GVE không chọn cách tiếp cận ồ ạt, mà ưu tiên xây dựng hệ thống đối tác có khả năng triển khai bài bản, hiểu thị trường và am hiểu các yêu cầu kỹ thuật trong nước. Từ đó, HQT Logistics được lựa chọn làm đơn vị đại diện và triển khai tại Việt Nam.
Trong mô hình hợp tác này, HQT Logistics không đơn thuần đóng vai trò phân phối sản phẩm. Đơn vị tham gia sâu vào quá trình kết nối giữa giải pháp công nghệ của GVE và nhu cầu thực tế tại thị trường Việt Nam.
Từ khâu tư vấn, triển khai cho tới phối hợp đảm bảo quy trình hậu mãi, HQT Logistics đóng vai trò như một cầu nối, giúp các sản phẩm được đưa vào sử dụng đúng chuẩn kỹ thuật và phù hợp với điều kiện vận hành trong nước.
Bộ sạc GVE và khả năng ứng dụng tại thị trường Việt Nam
Các dòng bộ sạc của GVE được phát triển theo hướng chú trọng độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài. Sản phẩm đáp ứng các thử nghiệm khắt khe về nhiệt độ, độ ẩm, khả năng chống nước và tương thích điện từ, đồng thời tích hợp nhiều lớp bảo vệ nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình sạc.
Nhờ thiết kế linh hoạt, bộ sạc GVE có thể ứng dụng cho nhiều loại phương tiện và thiết bị điện khác nhau. Đây cũng là yếu tố khiến các giải pháp này được đánh giá là phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam, từ dân dụng cho tới các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.
Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái năng lượng và hạ tầng điện, sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của GVE và năng lực triển khai của HQT Logistics được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị thực tế, phù hợp với định hướng phát triển bền vững trong dài hạn.
Thông tin liên hệ:
Hotline/Zalo: 0977.244.811 (Mr.An)
Địa chỉ: KDT Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Email: hangquocte.vn@gmail.com
Website: https://www.orderhqt.com/
