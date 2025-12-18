Hành trình kết nối nụ cười của bác sĩ Phương Thảo tại nha khoa Thùy Anh

Hiện tại là bác sĩ phụ trách chuyên môn chính của khoa nắn chỉnh răng nha khoa Thùy Anh Thành phố Hồ Chí Minh.





Sứ mệnh đặc biệt trong hành trình chỉnh nha kết nối nụ cười Bắc Nam

Là bác sĩ chỉnh nha xuất sắc nhiều năm của nha khoa Thùy Anh miền Bắc, khi cơ sở thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, nhận sứ mệnh trong hành trình chỉnh nha kết nối nụ cười Bắc Nam của nha khoa Thùy Anh, bác sĩ Thảo đã quyết định Nam tiến.

Nói về nha khoa Thùy Anh, đây là hệ thống nha khoa uy tín hàng đầu và chuyên sâu về niềng răng. Tại Thùy Anh, đã có hơn 20.000 nụ cười cá nhân hóa được hoàn thiện, đặc biệt sau chỉnh nha, mỗi khách hàng vẫn giữ được nét cá tính riêng, tạo đường nét hài hòa với gương mặt.

Đặc biệt đội ngũ bác sĩ chỉnh nha tại nha khoa Thùy Anh hiện là đội ngũ bác sĩ sử dụng hệ thống mắc cài Damon – thiết kế nụ cười thành công bậc nhất Việt Nam.

Sự thành công đó không thể thiếu đóng góp của bác sĩ Phương Thảo, là người luôn đề cao sự chuẩn xác, kỹ thuật chuyên sâu trong từng ca điều trị.

Khi được hỏi lý do Nam tiến, bác sĩ Thảo chia sẻ: "Tôi đã cùng nha khoa Thùy Anh mang tới hàng nghìn nụ cười rạng ngời cho khách hàng phía Bắc, chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất. Nam tiến vào thành phố Hồ Chí Minh là bước thử thách tiếp theo trong sự nghiệp của tôi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh chỉnh nha kết nối nụ cười Bắc Nam của mình. Điều quan trọng là tôi rất yêu nhịp sống và con người nơi đây."

Học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn





Với mong muốn tất cả các case chỉnh nha của khách hàng đều kết thúc với kết quả tốt nhất, bác sĩ Thảo luôn không ngừng trau dồi kiến thức, tham gia các khóa học nâng cao về chỉnh nha để cập nhật kỹ thuật hiện đại. Trong mỗi ca điều trị bác sĩ không chỉ chú trọng phân tích chi tiết tình trạng răng miệng, nghiên cứu xây dựng phác đồ chi tiết, cá nhân hóa mà còn lắng nghe chia sẻ của khách hàng để đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất, mang lại nụ cười rạng rỡ, hài hòa với tổng thể gương mặt của mỗi khách hàng.

Trong nhiều năm công tác tại nha khoa Thùy Anh, bác sĩ Thảo luôn đặt yếu tố chuyên môn và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, mọi phương án điều trị đều đảm bảo giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí nhất.

Theo bác sĩ Thảo, niềng răng là phương pháp đòi hỏi chuyên môn vững, kỹ thuật chính xác và kinh nghiệm chuyên sâu, đặc biệt là không thể thiếu sự hội chẩn chuyên môn của team chỉnh nha. Đây cũng là yếu tố khác biệt tạo lên sự thành công trong mỗi ca điều trị tại nha khoa Thùy Anh.

Đồng hành, tận tâm và thấu hiểu





Với chuyên môn vững vàng và luôn đặt chữ tâm trong từng ca điều trị, bác sĩ Thảo đang viết tiếp những câu chuyện chỉnh nha đầy cảm xúc trong hành trình lan tỏa nụ cười Bắc - Nam, mang tới những nụ cười rạng rỡ cho khách hàng khu vực miền Nam.

Bác sĩ Phương Thảo tin rằng, "tận tâm" chính là kim chỉ nam trong công việc, và cũng là nền tảng tạo nên sự thành công trong nhiều năm hành nghề. Ngoài chuyên môn vững vàng, yếu tố then chốt trong mọi quyết định chỉnh nha của bác sĩ Thảo chính là sự tận tâm, thấu hiểu và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

"Mỗi khách hàng đến với Thùy Anh đều có một câu chuyện riêng trong vấn đề răng miệng của mình. Bởi vậy việc đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng chính là bí quyết giúp tôi đi cùng khách hàng tới thành công trong hành trình chỉnh nha kéo dài 1 - 2 năm." - bác sĩ Thảo chia sẻ.

Điều trị thành công trên 1.000 case niềng răng

Là bác sĩ trẻ với gu thẩm mỹ hiện đại, phù hợp với xu hướng của giới trẻ, luôn chăm chút tỉ mỉ trong từng case điều trị, tính đến thời điểm hiện tại, bác sĩ Phương Thảo đã thực hiện điều trị thành công cho hơn 1.000 trường hợp khách hàng gặp phải những tình trạng như hô, thưa, móm, khấp khểnh, sai lệch khớp cắn. Trong đó có nhiều case khó, hô, móm, sai lệch do xương được áp dụng thành công kỹ thuật meaw – điều chỉnh sai mặt phẳng nghiêm trọng, tránh phải gây mê phẫu thuật phức tạp.

Bằng sự xuất sắc và chuyên môn vững vàng, bác sĩ Phương Thảo chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hành trình chỉnh nha lan tỏa nụ cười Bắc Nam của mình. Mang nụ cười rạng rỡ đến hàng nghìn khách hàng tại thành phố mang tên Bác.

Case điều trị răng hô kết hợp với thiết kế nụ cười của bác sĩ Phương Thảo và cộng sự

