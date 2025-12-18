Mới nhất
Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Thứ năm, 11:57 18/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giữ đà tăng trưởng khi giá bán ra của Phú Quý đang dừng ở vùng 68,66 triệu đồng/kg, tương đương 2,575 triệu đồng/lượng.

Trong các nhịp điều chỉnh sáng nay, có thời điểm giá bán ra của Phú Quý đã vượt mốc 68,74 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg. Đà tăng này không khiến người dân bất ngờ trong bối cảnh mặt hàng kim loại quý này ngày càng khan hiếm, đẩy giá linh kiện máy tính (chip) tăng.

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 67,58 triệu đồng/kg, tương đương 2,568 triệu đồng/lượng.

Vùng giá bán ra của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg và vùng giá bán ra của Ancarat hôm nay dao động từ 67,5 đến 67,7 triệu đồng/kg.

Sau 5 nhịp điều chỉnh sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 67,84 triệu đồng/kg và bạc miếng là 2,544 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục giữ đà tăng khi vùng giá mới được thiết lập là 66,3 USD/oz. Đây là mức giá "đỉnh" lịch sử và theo dự báo, giá bạc thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh mặt hàng kim loại quý này rất cần thiết cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc Ancarat hôm nay (18/12).

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc Phú Quý hôm nay (18/12).

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục giữ đà tăng khi vùng giá mới là 66,3 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay biến động khi giá giao dịch trong nước đang ở vùng 63 đến 64 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg.

 

