Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg
GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giữ đà tăng trưởng khi giá bán ra của Phú Quý đang dừng ở vùng 68,66 triệu đồng/kg, tương đương 2,575 triệu đồng/lượng.
Trong các nhịp điều chỉnh sáng nay, có thời điểm giá bán ra của Phú Quý đã vượt mốc 68,74 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg. Đà tăng này không khiến người dân bất ngờ trong bối cảnh mặt hàng kim loại quý này ngày càng khan hiếm, đẩy giá linh kiện máy tính (chip) tăng.
Hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 67,58 triệu đồng/kg, tương đương 2,568 triệu đồng/lượng.
Vùng giá bán ra của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg và vùng giá bán ra của Ancarat hôm nay dao động từ 67,5 đến 67,7 triệu đồng/kg.
Sau 5 nhịp điều chỉnh sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 67,84 triệu đồng/kg và bạc miếng là 2,544 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục giữ đà tăng khi vùng giá mới được thiết lập là 66,3 USD/oz. Đây là mức giá "đỉnh" lịch sử và theo dự báo, giá bạc thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh mặt hàng kim loại quý này rất cần thiết cho hoạt động sản xuất công nghiệp.
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi giảm giá lên tới 54 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ.
GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 34 triệu đồng, sẵn sàng ngáng đường Honda Vision trở thành 'xe ga quốc dân' mới.
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc đất ở.
GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý khi mặt bằng giá giao dịch trong nước duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt ngưỡng 68 triệu đồng/kg.
GĐXH - Giá vàng hôm nay 17/12/2025 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại theo giá thế giới.
GĐXH - Xe máy điện 'Made in Thailand' đang khiến Honda Vision và SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, giá bán chỉ từ 42 triệu đồng.
GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.
