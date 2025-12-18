Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giữ đà tăng trưởng khi giá bán ra của Phú Quý đang dừng ở vùng 68,66 triệu đồng/kg, tương đương 2,575 triệu đồng/lượng.

Trong các nhịp điều chỉnh sáng nay, có thời điểm giá bán ra của Phú Quý đã vượt mốc 68,74 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg. Đà tăng này không khiến người dân bất ngờ trong bối cảnh mặt hàng kim loại quý này ngày càng khan hiếm, đẩy giá linh kiện máy tính (chip) tăng.

Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 67,58 triệu đồng/kg, tương đương 2,568 triệu đồng/lượng.

Vùng giá bán ra của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg và vùng giá bán ra của Ancarat hôm nay dao động từ 67,5 đến 67,7 triệu đồng/kg.

Sau 5 nhịp điều chỉnh sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 67,84 triệu đồng/kg và bạc miếng là 2,544 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục giữ đà tăng khi vùng giá mới được thiết lập là 66,3 USD/oz. Đây là mức giá "đỉnh" lịch sử và theo dự báo, giá bạc thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh mặt hàng kim loại quý này rất cần thiết cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Bảng giá bạc Ancarat hôm nay (18/12).

Bảng giá bạc Phú Quý hôm nay (18/12).

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục giữ đà tăng khi vùng giá mới là 66,3 USD/oz.