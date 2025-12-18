Mới nhất
Hà Nội 'siết' giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá

Thứ năm, 11:56 18/12/2025
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn yêu cầu tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời công bố chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; chủ động theo dõi, kiểm soát biến động giá, tránh tình trạng đầu cơ, thổi giá gây ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan làm cơ sở triển khai thống nhất.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng rà soát, đề xuất vị trí bãi tập kết vật liệu xây dựng bỏ đi; nghiên cứu phương án kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất vật liệu thay thế, tái chế vật liệu phế thải sau phá dỡ, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực nguồn cung.

Hà Nội yêu cầu bình ổn giá vật liệu xây dựng , bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 1.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng. Ảnh: Bảo Loan

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khảo sát, đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu; xây dựng quy hoạch, phương án thăm dò, khai thác nhằm bổ sung nguồn cung cho các công trình trọng điểm. Kịp thời gia hạn khai thác, bổ sung sản lượng đối với các mỏ đủ điều kiện theo quy định.

Sở Công Thương, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thuế thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin giá bán vật liệu làm cơ sở xác định và công bố giá vật liệu hàng tháng, hàng quý. Công an thành phố chủ động kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp gian lận giá, xuất hóa đơn không đúng thực tế.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND Thành phố yêu cầu khi lập dự án phải khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu, nghiên cứu các phương án thiết kế tối ưu, tận dụng vật liệu tại chỗ nhằm giảm chi phí đầu tư, hạn chế chênh lệch giữa dự toán và giá thị trường.

UBND xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật liệu trên địa bàn; xử lý tình trạng chiếm dụng đất công, tập kết trái phép, vi phạm quy định về giá; đồng thời rà soát hiện trạng các mỏ vật liệu, báo cáo để bổ sung quy hoạch khai thác phù hợp.

Hà Nội yêu cầu bình ổn giá vật liệu xây dựng , bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 2.Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà Nội

GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.

Hà Nội yêu cầu bình ổn giá vật liệu xây dựng , bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 3.Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Hà Nội yêu cầu bình ổn giá vật liệu xây dựng , bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 4.Xe ô tô gặp nạn khi đi qua dự án trọng điểm 370 tỷ của thành phố Hà Nội, người dân bức xúc

GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.

