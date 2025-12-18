Hà Nội 'siết' giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; chủ động theo dõi, kiểm soát biến động giá, tránh tình trạng đầu cơ, thổi giá gây ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan làm cơ sở triển khai thống nhất.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng rà soát, đề xuất vị trí bãi tập kết vật liệu xây dựng bỏ đi; nghiên cứu phương án kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất vật liệu thay thế, tái chế vật liệu phế thải sau phá dỡ, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực nguồn cung.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng. Ảnh: Bảo Loan

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khảo sát, đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu; xây dựng quy hoạch, phương án thăm dò, khai thác nhằm bổ sung nguồn cung cho các công trình trọng điểm. Kịp thời gia hạn khai thác, bổ sung sản lượng đối với các mỏ đủ điều kiện theo quy định.

Sở Công Thương, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thuế thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin giá bán vật liệu làm cơ sở xác định và công bố giá vật liệu hàng tháng, hàng quý. Công an thành phố chủ động kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp gian lận giá, xuất hóa đơn không đúng thực tế.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND Thành phố yêu cầu khi lập dự án phải khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu, nghiên cứu các phương án thiết kế tối ưu, tận dụng vật liệu tại chỗ nhằm giảm chi phí đầu tư, hạn chế chênh lệch giữa dự toán và giá thị trường.

UBND xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật liệu trên địa bàn; xử lý tình trạng chiếm dụng đất công, tập kết trái phép, vi phạm quy định về giá; đồng thời rà soát hiện trạng các mỏ vật liệu, báo cáo để bổ sung quy hoạch khai thác phù hợp.

