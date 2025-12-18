Hà Nội 'siết' giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn yêu cầu tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời công bố chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; chủ động theo dõi, kiểm soát biến động giá, tránh tình trạng đầu cơ, thổi giá gây ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan làm cơ sở triển khai thống nhất.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng rà soát, đề xuất vị trí bãi tập kết vật liệu xây dựng bỏ đi; nghiên cứu phương án kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất vật liệu thay thế, tái chế vật liệu phế thải sau phá dỡ, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực nguồn cung.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khảo sát, đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu; xây dựng quy hoạch, phương án thăm dò, khai thác nhằm bổ sung nguồn cung cho các công trình trọng điểm. Kịp thời gia hạn khai thác, bổ sung sản lượng đối với các mỏ đủ điều kiện theo quy định.
Sở Công Thương, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá, bảo đảm công khai, minh bạch.
Thuế thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin giá bán vật liệu làm cơ sở xác định và công bố giá vật liệu hàng tháng, hàng quý. Công an thành phố chủ động kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp gian lận giá, xuất hóa đơn không đúng thực tế.
Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND Thành phố yêu cầu khi lập dự án phải khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu, nghiên cứu các phương án thiết kế tối ưu, tận dụng vật liệu tại chỗ nhằm giảm chi phí đầu tư, hạn chế chênh lệch giữa dự toán và giá thị trường.
UBND xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật liệu trên địa bàn; xử lý tình trạng chiếm dụng đất công, tập kết trái phép, vi phạm quy định về giá; đồng thời rà soát hiện trạng các mỏ vật liệu, báo cáo để bổ sung quy hoạch khai thác phù hợp.
Những đối tượng này sẽ nhận được hơn 1,16 triệu suất quà Hà Nội dự kiến tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều nhóm yếu thế khác, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng.
Hà Nội ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/12/2025 về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030.
Cuối tuần, người dân đổ xô 'săn' khuyến mại hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cả tuầnBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực các quầy thực phẩm thiết yếu ở siêu thị đông đúc. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ để "săn" khuyến mại, mua sắm tập trung, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cả tuần mới.
Ngân hàng BIDV, VPB thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng: Người dùng điện thoại cần tắt ngay tính năng này kẻo mất sạch tiền trong tài khoảnBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngân hàng BIDV, VPB phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng liên quan tới việc lừa đảo công nghệ cao, người dùng nếu không lưu ý có thể sẽ mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư: Giảm tài khoản 'rác' hay hệ quả từ áp lực KPI khiến hàng triệu tài khoản 'nằm chết'?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh hàng chục triệu tài khoản thanh toán được mở và áp lực chỉ tiêu bán hàng, nhiều tài khoản chưa từng hoặc ít phát sinh giao dịch vẫn tồn tại trong hệ thống. Khi một số ngân hàng áp dụng phí số dư tối thiểu, câu hỏi đặt ra là: Đây có thực sự là cách dọn 'rác' cho hệ thống, hay chỉ làm lộ rõ hệ quả từ cuộc chạy đua KPI kéo dài nhiều năm?
Tiểu thương lo ngại về quyền riêng tư tài chính trước đề xuất người kinh doanh phải kê khai đầy đủ tài khoản ngân hàngBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Không ít người kinh doanh bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại về tính khả thi cũng như quyền riêng tư tài chính với đề xuất này.
Hà Nội đồng loạt thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và mùa lễ hội cuối năm, Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 326/KH-UBND (03/12/2025) về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026. Kế hoạch siết chặt kiểm soát sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và cộng đồng trong công tác ATTP.
Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biếtBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bất ngờ bị ngân hàng trừ phí quản lý tài khoản dù cho rằng mình "không giao dịch" hoặc "không biết có quy định về số dư tối thiểu".
Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Hiện một số ngân hàng chưa triển khai thu phí tài khoản không đạt số dư tối thiểu nhưng không ít ngân hàng đã triển khai dịch vụ này nhiều năm. Đáng chú ý, nếu người dùng không để ý, dù làm đủ hoặc đảm bảo số tiền tối thiểu cần, tài khoản thanh toán vẫn bị thu phí.
Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".
Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoảnBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.