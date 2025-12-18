Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa

Thứ năm, 10:57 18/12/2025
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cuối tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng caoLịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 18 - 21/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 21/12 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ từ ngày 18 - 21/12/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 21/12

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 21/12/2025.

Lịch cúp điện Nhu Gia


KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Đặng, Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê, Hòa Tần – xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Hòa Trực, Hòa Tân – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu vực Tâm Phước, Khu vực Tâm Kiên, Khu vực Tâm Thọ - Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hưng, Hòa Bình, Hòa Phú, Hòa Phủ, Hòa Bạch, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển – xã Hòa Tú; một phần các ấp: Lương Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ, Khu vực Châu Thành, Khu vực Hòa Mỹ, Khu vực Thạnh Lợi, Khu vực Vĩnh Xuyên – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Hòa Tân, Hòa Trực, Hòa Nhạn, Hòa Đê – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp; Hòa Lý, Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 4, Sóc Bưng, Phú Hòa, Phú Thuận, Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 14:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Ngọn - xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Mỹ Tú


KHU VỰC: Ấp Béc Tôn - xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:01:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cù Lao Dung


KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Châu


KHU VỰC: phường khánh hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạch Sao, Hòa Giang, Giầy Lăng xã Hòa Đông, thành phố Cần Thơ. Mất điện một phần các ấp: Giồng Nỗi, Mỹ Thanh, Huỳnh Kỳ, Vĩnh Thạnh A, Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ. Mất điện một phần ấp Vĩnh Biên, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các Ấp: Đặng Văn Đông, Ngã Tư, khóm Kinh Ven, Châu Khánh, phường Khánh Hòa, Khóm 2, khóm 7, phường Vĩnh Châu,Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm 1, phường Vĩnh Châu, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần phường Khánh Hòa TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm 1, phường Vĩnh Châu, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 12:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Nam, Noupoul, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lai Hòa A

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Lộc


KHU VỰC: Ấp Trung Nhất, ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B, ấp Kiết Nhất A, ấp Kiết Nhất B, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Kế Sách


KHU VỰC: Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B, xã Đại Hải; một phần ấp 3, Hòa Lợi, Hòa Lộc 1, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lộc 1, Cứ Mạnh, Hòa An , xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ́p 7, Ấp 6, ấp 8, ấp 12A - xã Đại Hải; ấp 8, ấp 9, ấp 12B, một phần ấp 1, ấp 10, xã An Lạc Thôn; ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 10:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phong Thới, Phong Phú, Phong Hòa, xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Phú


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Nước Mặn 1 - xã Long Phú - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Lộc - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Hưng - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thành A - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Lộc - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Năm


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Kiên, Phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Mỹ Lộc 2, Phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thuận Hòa


KHU VỰC: ấp Phú Hòa A, Phú Hòa B, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trần Đề


KHU VỰC: Ấp Bưng Sa, Xã Tài Văn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tiếp Nhựt - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 17 – 21/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 17 – 21/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng cao

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng cao

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 – 21/12/2025: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 – 21/12/2025: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 17 – 21/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 17 – 21/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi giảm giá lên tới 54 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ.

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 34 triệu đồng, sẵn sàng ngáng đường Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.

Paradise HR đồng hành cùng NIDEC trong quản lý nhân sự

Paradise HR đồng hành cùng NIDEC trong quản lý nhân sự

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn đối với các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.

Khi giá không còn là lợi thế, trải nghiệm khách hàng lên ngôi

Khi giá không còn là lợi thế, trải nghiệm khách hàng lên ngôi

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Trong thương mại hiện đại, khi sản phẩm và giá dễ bị thay thế, trải nghiệm khách hàng đã trở thành tài sản chiến lược định vị thương hiệu. Từ đặt hàng, vận chuyển đến hậu mãi, mỗi điểm chạm đều định hình cảm xúc và quyết định khách hàng ở lại hay rời đi.

Sun Group sắp khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Sun Group sắp khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Vào ngày 19/12 tới đây, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đảo Ngọc trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Vì sao hàng nghìn người chọn Hiền Nhung TOEIC thay vì tự học lan man?

Vì sao hàng nghìn người chọn Hiền Nhung TOEIC thay vì tự học lan man?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Nhiều người dành hàng tháng trời học TOEIC nhưng điểm vẫn không tăng. Nguyên nhân thường nằm ở cách học thiếu định hướng và không bám sát năng lực thật

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Giá cả thị trường

GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Giá cả thị trường

