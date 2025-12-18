Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng cao GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 18 - 21/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 21/12 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 21/12

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 21/12/2025.

Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Đặng, Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê, Hòa Tần – xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Hòa Trực, Hòa Tân – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu vực Tâm Phước, Khu vực Tâm Kiên, Khu vực Tâm Thọ - Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hưng, Hòa Bình, Hòa Phú, Hòa Phủ, Hòa Bạch, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển – xã Hòa Tú; một phần các ấp: Lương Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ, Khu vực Châu Thành, Khu vực Hòa Mỹ, Khu vực Thạnh Lợi, Khu vực Vĩnh Xuyên – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Thọ, Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Hòa Tân, Hòa Trực, Hòa Nhạn, Hòa Đê – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp; Hòa Lý, Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 4, Sóc Bưng, Phú Hòa, Phú Thuận, Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 14:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngọn - xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Ấp Béc Tôn - xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:01:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: phường khánh hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạch Sao, Hòa Giang, Giầy Lăng xã Hòa Đông, thành phố Cần Thơ. Mất điện một phần các ấp: Giồng Nỗi, Mỹ Thanh, Huỳnh Kỳ, Vĩnh Thạnh A, Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ. Mất điện một phần ấp Vĩnh Biên, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các Ấp: Đặng Văn Đông, Ngã Tư, khóm Kinh Ven, Châu Khánh, phường Khánh Hòa, Khóm 2, khóm 7, phường Vĩnh Châu,Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm 1, phường Vĩnh Châu, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần phường Khánh Hòa TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm 1, phường Vĩnh Châu, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 12:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Nam, Noupoul, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lai Hòa A

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Ấp Trung Nhất, ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B, ấp Kiết Nhất A, ấp Kiết Nhất B, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B, xã Đại Hải; một phần ấp 3, Hòa Lợi, Hòa Lộc 1, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lộc 1, Cứ Mạnh, Hòa An , xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ́p 7, Ấp 6, ấp 8, ấp 12A - xã Đại Hải; ấp 8, ấp 9, ấp 12B, một phần ấp 1, ấp 10, xã An Lạc Thôn; ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 10:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phong Thới, Phong Phú, Phong Hòa, xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Nước Mặn 1 - xã Long Phú - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Lộc - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Hưng - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thành A - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Lộc - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Kiên, Phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Lộc 2, Phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Phú Hòa A, Phú Hòa B, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Bưng Sa, Xã Tài Văn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tiếp Nhựt - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.