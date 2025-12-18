Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 18 - 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/12/2025

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Nội bội DNTN Thành Chinh Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.22MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu và một phần Kinh Cầu Nhum Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.8MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A Khu Tắc Vân Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A Khu Tắc Vân Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Rạch Rập, và một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.35MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ công ty TNHH MTV G Stars Cà Mau Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Cty Hưng Thịnh CM Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Nguyễn Thái Bình, Huỳnh Ngọc Điệp, Hùng Vương, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Ngô Gia Tự, một phần đường Tôn Đức Thắng, một phần đường 3/2 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Cái Nhúc Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Phùng Hoàng Sơn Cà Mau Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 10:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Phạm Văn Út Cà Mau Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Phạm Thanh Phương Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/12/2025 đến 12:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Huỳnh Văn Hùng 2 Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Hộ NTCN Trần Bảo Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lý Bôn, Phan Đình Phùng, Lý Thái Tôn, Đề Thám, Vưu Văn Tỷ, Lương Văn Tỵ, Lâm Thành Mậu, Phạm Hồng Thám, Bùi Thị Xuân Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 3.2MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bùng Binh và Bùng Binh 1, Kinh Hòa Thành Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.68MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Lê Khắc Xương, một phần đường Trần Văn Thời Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 3.5MW 2. Lý do ngừng: Thác tháp xà, nâng lưới trung thế trạm Tám Hùng, vượt Kênh Xáng Bạc Liêu Từ trụ 42/45 đến 42/45/01 tuyến 474CM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hưng Mỹ





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm Cty TNHH & CBTSXNK Minh Châu thuộc xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Sa Phô, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sa Phô, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bông Súng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Do, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nà Chim, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 12, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, 5, 6, 6A xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, Tân Thuận, Thị Kẹo, Mỹ Bình, Tân Phong, Đất Biển xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.6MW.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nguyễn Phích





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.8 Mw

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích; Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.5 Mw

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Minh Thảo (1x160kVA), ấp Xóm Rẩy, Xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Phạm Vủ Hùng (1x50kVA), ấp Xóm Mới, Xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Cận 1 (1x50kVA), ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Lương Công Thoại (1x100kVA), ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Lương Công Danh (1x100kVA), ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Phạm Phi Hùng (1x50kVA), ấp Thanh Tùng, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 18/12/2025 đến 10:10:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Ngô Nghĩa Nhân (1x50kVA), ấp Phú Hiệp, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 18/12/2025 đến 11:40:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Phan Minh Huê (1x50kVA), ấp Phú Hiệp, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 18/12/2025 đến 13:10:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Lê Minh Khẩn (1x50kVA), ấp Thanh Tùng, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 18/12/2025 đến 14:40:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Lê Minh Dũng (1x50kVA), ấp Thanh Tùng, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 18/12/2025 đến 16:10:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Chung Minh Kiên (1x50kVA), ấp Tấn Ngọc Đông, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Phạm Hiệp Trung (1x37,5kVA), ấp Tấn Ngọc Đông, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Văn Thắng (1x50kVA), ấp Hiệp Hòa Tây, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Hùng (1x50kVA), ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Đoàn Thanh Phượng (1x50kVA), ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Võ Văn Phong (1x37,5kVA), ấp Nam Chánh, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 19/12/2025 đến 10:10:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Kiều Văn Tùng (1x37,5kVA), ấp Phú Hiệp, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 19/12/2025 đến 11:40:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: : Trạm NTCN Lê Hoàng Thiểu (1x50kVA), ấp Hiệp Hòa, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 19/12/2025 đến 13:10:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Lê Hoàng Thịnh (1x50kVA), ấp Hiệp Hòa Tây, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 19/12/2025 đến 14:40:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Tô Quốc Nam (2x50kVA), ấp Hiệp Hòa Tây, Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 19/12/2025 đến 16:10:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Hùng, ấp Hiệp Dư, ấp Chánh Tài, ấp Hồng Phước, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Tân Thành, ấp Phú Nhuận, ấp Hải An, ấp Văn Luyện, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, xã Thanh Tùng, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Khách hàng trạm T2 Võ Văn Kiệt, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Hồ Thị Kỷ, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một xã Hồ Thị Kỷ, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một xã Hồ Thị Kỷ, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa xã Trí Phải tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/12/2025 đến 12:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Nguyễn Nhựt Thẩm, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Sào Lưới 1, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Sào Lưới 2, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/12/2025 đến 11:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp Thanh Đạm, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Trạm khách hàng Nước đá Thái Kim Điểu, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng DNTN Minh Duy, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ NTCN Phạm Ngọc Lớn , xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ NTCN Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 2, ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ NTCN Quách Thành Tài, ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Đồn biên phòng Rạch Gốc, ấp Kênh Ba, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tạo A, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 12:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ba, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

