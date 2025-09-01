Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Một nghiên cứu ngẫu nhiên kéo dài 4 tuần được thực hiện trên 22 nam giới khỏe mạnh, chia thành hai nhóm: Một nhóm uống bia không cồn, nhóm còn lại uống bia có cồn (5,2%), mỗi người 330 ml/ngày. Kết quả đăng trên PubMed cho thấy tiêu thụ bia điều độ, dù có hoặc không có cồn, không làm tăng cân, không gây tích mỡ và không ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số chuyển hóa như đường huyết hay mỡ máu.

Đặc biệt, cả hai loại bia đều giúp tăng đa dạng vi sinh vật đường ruột - dấu hiệu tích cực cho sức khỏe và tăng hoạt động enzyme alkaline phosphatase, chỉ số quan trọng cho chức năng bảo vệ niêm mạc ruột. Các nhà nghiên cứu đánh giá tác động này không phụ thuộc vào cồn mà chủ yếu đến từ polyphenol - hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong bia.

Người dân nhiều nơi thích nhâm nhi bia sau tập luyện cùng bạn bè. Ảnh minh họa: Ban Mai

Polyphenol, có nhiều trong mạch nha và hoa bia, hoạt động như prebiotic - chất nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các hợp chất này có thể thúc đẩy sản xuất axit béo chuỗi ngắn, yếu tố giúp duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc ruột và giảm viêm. Ngoài polyphenol, bia còn chứa chất xơ hòa tan và melanoidin cũng là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật có lợi.

Những phát hiện này mở ra tiềm năng phát triển “bia chức năng” để cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa hoặc probiotic. Các sản phẩm này có thể ở dạng bia không cồn hoặc ít cồn, giúp người dùng vừa thưởng thức hương vị bia vừa nhận lợi ích sức khỏe.

Cẩn trọng khi uống nhiều bia

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên 22 nam giới trong 4 tuần, chưa có dữ liệu về phụ nữ hoặc sử dụng lâu dài. Đa dạng vi sinh vật là dấu hiệu tốt, nhưng rượu bia vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu uống nhiều. Lợi ích đến từ các hợp chất như polyphenol, không phải từ cồn.

Ngoài ra, theo Medicinenet , uống nhiều bia sau tập luyện có thể gây ra một số tác dụng phụ:

Mất nước: Sau tập luyện, cơ thể cần bù nước, trong khi bia có cồn gây mất nước do tăng tiểu tiện. Nghiên cứu ghi nhận sử dụng đồ uống chứa 4% cồn làm tăng lượng nước tiểu đáng kể.

Ảnh hưởng chế độ ăn: Cồn chứa nhiều calo, một lon bia khoảng 150 calo, dễ phá vỡ kế hoạch ăn kiêng. Ngoài ra, uống bia giảm khả năng kiểm soát, khiến bạn dễ ăn thực phẩm không lành mạnh.

Tăng nguy cơ chấn thương: Vận động viên uống rượu bia có nguy cơ chấn thương gấp đôi do cồn làm chậm hồi phục cơ bắp và ảnh hưởng thăng bằng.

Giảm chất lượng giấc ngủ: Giấc ngủ quan trọng cho phục hồi, nhưng ngay cả lượng cồn nhỏ cũng gây rối loạn chu kỳ ngủ, khiến bạn ngủ ít và kém sâu hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Suzie Wylie (Anh) từng là một vận động viên đưa ra lời khuyên: “Ưu tiên hàng đầu sau buổi tập là bổ sung điện giải, uống đủ nước và ăn bữa phụ giàu dinh dưỡng, gồm cả carbohydrate và protein. Với hầu hết mọi người, nên đợi ít nhất 1 giờ sau khi kết thúc tập luyện trước khi uống rượu bia”.