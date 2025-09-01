Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Thứ hai, 07:35 01/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên kéo dài 4 tuần được thực hiện trên 22 nam giới khỏe mạnh, chia thành hai nhóm: Một nhóm uống bia không cồn, nhóm còn lại uống bia có cồn (5,2%), mỗi người 330 ml/ngày. Kết quả đăng trên PubMed cho thấy tiêu thụ bia điều độ, dù có hoặc không có cồn, không làm tăng cân, không gây tích mỡ và không ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số chuyển hóa như đường huyết hay mỡ máu.

Đặc biệt, cả hai loại bia đều giúp tăng đa dạng vi sinh vật đường ruột - dấu hiệu tích cực cho sức khỏe và tăng hoạt động enzyme alkaline phosphatase, chỉ số quan trọng cho chức năng bảo vệ niêm mạc ruột. Các nhà nghiên cứu đánh giá tác động này không phụ thuộc vào cồn mà chủ yếu đến từ polyphenol - hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong bia.

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần? - Ảnh 1.

Người dân nhiều nơi thích nhâm nhi bia sau tập luyện cùng bạn bè. Ảnh minh họa: Ban Mai

Polyphenol, có nhiều trong mạch nha và hoa bia, hoạt động như prebiotic - chất nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các hợp chất này có thể thúc đẩy sản xuất axit béo chuỗi ngắn, yếu tố giúp duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc ruột và giảm viêm. Ngoài polyphenol, bia còn chứa chất xơ hòa tan và melanoidin cũng là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật có lợi.

Những phát hiện này mở ra tiềm năng phát triển “bia chức năng” để cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa hoặc probiotic. Các sản phẩm này có thể ở dạng bia không cồn hoặc ít cồn, giúp người dùng vừa thưởng thức hương vị bia vừa nhận lợi ích sức khỏe.

Cẩn trọng khi uống nhiều bia

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên 22 nam giới trong 4 tuần, chưa có dữ liệu về phụ nữ hoặc sử dụng lâu dài. Đa dạng vi sinh vật là dấu hiệu tốt, nhưng rượu bia vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu uống nhiều. Lợi ích đến từ các hợp chất như polyphenol, không phải từ cồn.

Ngoài ra, theo Medicinenet , uống nhiều bia sau tập luyện có thể gây ra một số tác dụng phụ:

Mất nước: Sau tập luyện, cơ thể cần bù nước, trong khi bia có cồn gây mất nước do tăng tiểu tiện. Nghiên cứu ghi nhận sử dụng đồ uống chứa 4% cồn làm tăng lượng nước tiểu đáng kể.

Ảnh hưởng chế độ ăn: Cồn chứa nhiều calo, một lon bia khoảng 150 calo, dễ phá vỡ kế hoạch ăn kiêng. Ngoài ra, uống bia giảm khả năng kiểm soát, khiến bạn dễ ăn thực phẩm không lành mạnh.

Tăng nguy cơ chấn thương: Vận động viên uống rượu bia có nguy cơ chấn thương gấp đôi do cồn làm chậm hồi phục cơ bắp và ảnh hưởng thăng bằng.

Giảm chất lượng giấc ngủ: Giấc ngủ quan trọng cho phục hồi, nhưng ngay cả lượng cồn nhỏ cũng gây rối loạn chu kỳ ngủ, khiến bạn ngủ ít và kém sâu hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Suzie Wylie (Anh) từng là một vận động viên đưa ra lời khuyên: “Ưu tiên hàng đầu sau buổi tập là bổ sung điện giải, uống đủ nước và ăn bữa phụ giàu dinh dưỡng, gồm cả carbohydrate và protein. Với hầu hết mọi người, nên đợi ít nhất 1 giờ sau khi kết thúc tập luyện trước khi uống rượu bia”.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Tỷ phú Morris Chang (94 tuổi - nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC), dù tuổi cao ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ vào bữa sáng.

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Y tế - 1 ngày trước

Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.

Xem nhiều

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh thường gặp
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp
Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top