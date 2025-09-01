Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?
Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.
Một nghiên cứu ngẫu nhiên kéo dài 4 tuần được thực hiện trên 22 nam giới khỏe mạnh, chia thành hai nhóm: Một nhóm uống bia không cồn, nhóm còn lại uống bia có cồn (5,2%), mỗi người 330 ml/ngày. Kết quả đăng trên PubMed cho thấy tiêu thụ bia điều độ, dù có hoặc không có cồn, không làm tăng cân, không gây tích mỡ và không ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số chuyển hóa như đường huyết hay mỡ máu.
Đặc biệt, cả hai loại bia đều giúp tăng đa dạng vi sinh vật đường ruột - dấu hiệu tích cực cho sức khỏe và tăng hoạt động enzyme alkaline phosphatase, chỉ số quan trọng cho chức năng bảo vệ niêm mạc ruột. Các nhà nghiên cứu đánh giá tác động này không phụ thuộc vào cồn mà chủ yếu đến từ polyphenol - hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong bia.
Polyphenol, có nhiều trong mạch nha và hoa bia, hoạt động như prebiotic - chất nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các hợp chất này có thể thúc đẩy sản xuất axit béo chuỗi ngắn, yếu tố giúp duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc ruột và giảm viêm. Ngoài polyphenol, bia còn chứa chất xơ hòa tan và melanoidin cũng là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật có lợi.
Những phát hiện này mở ra tiềm năng phát triển “bia chức năng” để cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa hoặc probiotic. Các sản phẩm này có thể ở dạng bia không cồn hoặc ít cồn, giúp người dùng vừa thưởng thức hương vị bia vừa nhận lợi ích sức khỏe.
Cẩn trọng khi uống nhiều bia
Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên 22 nam giới trong 4 tuần, chưa có dữ liệu về phụ nữ hoặc sử dụng lâu dài. Đa dạng vi sinh vật là dấu hiệu tốt, nhưng rượu bia vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu uống nhiều. Lợi ích đến từ các hợp chất như polyphenol, không phải từ cồn.
Ngoài ra, theo Medicinenet , uống nhiều bia sau tập luyện có thể gây ra một số tác dụng phụ:
Mất nước: Sau tập luyện, cơ thể cần bù nước, trong khi bia có cồn gây mất nước do tăng tiểu tiện. Nghiên cứu ghi nhận sử dụng đồ uống chứa 4% cồn làm tăng lượng nước tiểu đáng kể.
Ảnh hưởng chế độ ăn: Cồn chứa nhiều calo, một lon bia khoảng 150 calo, dễ phá vỡ kế hoạch ăn kiêng. Ngoài ra, uống bia giảm khả năng kiểm soát, khiến bạn dễ ăn thực phẩm không lành mạnh.
Tăng nguy cơ chấn thương: Vận động viên uống rượu bia có nguy cơ chấn thương gấp đôi do cồn làm chậm hồi phục cơ bắp và ảnh hưởng thăng bằng.
Giảm chất lượng giấc ngủ: Giấc ngủ quan trọng cho phục hồi, nhưng ngay cả lượng cồn nhỏ cũng gây rối loạn chu kỳ ngủ, khiến bạn ngủ ít và kém sâu hơn.
Chuyên gia dinh dưỡng Suzie Wylie (Anh) từng là một vận động viên đưa ra lời khuyên: “Ưu tiên hàng đầu sau buổi tập là bổ sung điện giải, uống đủ nước và ăn bữa phụ giàu dinh dưỡng, gồm cả carbohydrate và protein. Với hầu hết mọi người, nên đợi ít nhất 1 giờ sau khi kết thúc tập luyện trước khi uống rượu bia”.
Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.
Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫnSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Tỷ phú Morris Chang (94 tuổi - nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC), dù tuổi cao ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ vào bữa sáng.
Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnhSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnhBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...
Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạnY tế - 1 ngày trước
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bốY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.
Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.
Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống nàyBệnh thường gặp
GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.