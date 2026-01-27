Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về 'lợi ích nhóm' với Phó Bí thư tỉnh
GĐXH - Cơ quan công an đã thu thập được rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam và Phó Bí thư tỉnh Sách.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 56 phim "Lằn ranh", Mỹ Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam may mắn được công an giải cứu khi bị nhóm giang hồ bắt cóc, cưỡng hiếp. Ngay sau đó, Trinh đã bị điều tra tại trụ sở, tất nhiên thông tin về mỏ quặng cũng như Trinh Tam được công an thu thập đầu tiên.
Trinh khai khởi nghiệp từ mua bán dược liệu tại tỉnh Việt Đông. Sau đó, cô xoay sang đầu tư bất động sản và mở rộng thêm những ngành khác.
Mỏ quặng của Trinh thực chất có một nửa là của Thiệu. Họ thuê một nhóm khảo sát tư nhân đánh giá trữ lượng, không ngờ lại có đất hiếm. Trinh thành lập công ty, thuê người đứng tên, làm kỹ khâu tuyển dụng. Nguồn thu chủ yếu từ đất hiếm. Sau đó, Trinh tiếp tục xoay sang đầu tư bất động sản và Tập đoàn Trinh Tam được hình thành.
Cơ quan công an đã thu thập được rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa Trinh và Phó Bí thư tỉnh Sách. Thông tin có được cho thấy có dấu hiệu chỉ lợi dụng mối quan hệ này để móc ngoặc, thao túng lợi ích, vi phạm pháp luật. Một người khác cũng được nhắc tới trong này là Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh Phạm Ngọc Triển.
Ngay lập tức, Trinh đã phủ nhận các thông tin do bên điều tra đưa ra. Cô giải thích thời điểm bắt đầu dự án Trinh Tam, ông Sách đã quyết tâm nâng cao đời sống của người dân khu vực phía Đông, nhưng cần phải có dự án mẫu để làm động lực thu hút đầu tư. Ban đầu, ông Sách cũng gặp khó khăn về sự chồng chéo chính sách. Cán bộ điều tra đã yêu cầu Trinh phải đưa ra đáp án về mối quan hệ lợi ích giữa Trinh và ông Sách.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Bí thư tỉnh Sách không hề biết việc điều chuyển công tác của Triển cho tới khi Chủ tịch tỉnh Thủy trực tiếp sang gặp và cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để đưa ra việc này vì sự việc Trinh Tam còn đang ngổn ngang nhiều vấn đề mà ít nhiều trong đó Triển cũng có liên quan. Về phía ông Sách, ông rất bất ngờ nhưng ngay lập tức bình tĩnh khẳng định sẽ không tham gia về vấn đề này do đây là trách nhiệm của Ủy ban tỉnh.
Triển còn nhắc tới dự án hồ Đông Bình trong quá khứ vào thời điểm này, ông Thủy hiểu việc làm này có dụng ý rất rõ ràng. Trong vụ việc hồ Đông Bình, ông Thủy cũng không tránh khỏi trách nhiệm liên đới.
Phó Bí thư tỉnh Sách đã có cuộc trò chuyện với Triển tại nhà riêng. Ông nói bản thân đã đánh giá sai về Triển. "Cậu luôn là người khôn ngoan đứng giữa lằn ranh, thế nên từ nay cậu sẽ đi bằng đôi chân của mình. Cậu không muốn là phiên bản của một ai cả. Đã là hai thì không bao giờ qua được một, tại sao lại cứ muốn làm phiên bản, đi một mình tốt xấu thế nào chưa rõ, nhưng mà chắc chắn là cũng có cái sướng", ông Sách nói.
Tập 56 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 27/1 trên kênh VTV1.
