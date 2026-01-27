Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình
GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.
Ngày 26/1 (giờ địa phương), David Beckham và Victoria lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau sau đòn giáng nặng nề từ con trai cả Brooklyn Beckham. Họ cùng các con và một số người bạn thân thiết tham dự buổi lễ vinh danh Victoria Beckham do Bộ Văn hóa Pháp tổ chức.
Nhà thiết kế 51 tuổi Victoria Beckham được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres). Chevalière (Hiệp sĩ) là cấp bậc khởi đầu trong hệ thống Huân chương Nghệ thuật và Văn chương của Pháp, để vinh danh những cá nhân (cả công dân Pháp lẫn quốc tế) có đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, văn học hoặc quảng bá các lĩnh vực này trên thế giới.
Trên bục phát biểu, Victoria Beckham gửi lời cảm ơn đến Bộ Văn hóa Pháp và bà Rachida Dati - Bộ trưởng Văn hóa Pháp vì trao cho cô vinh dự cao quý. Nhà thiết kế nổi tiếng của nước Anh cũng gửi cảm ơn đội ngũ tuyệt vời của mình vì sự tận tâm, sáng tạo. Victoria cảm ơn chồng vì nhìn thấy niềm đam mê của cô dành cho việc thiết kế và kinh doanh thời trang...
Bên cạnh David Beckham, đến chung vui với Victoria còn có các con là Romeo, Cruz và Harper Seven. Bạn gái của cậu thứ và cậu út nhà Beckham là Kim Turnbull và Jackie Apostel cũng góp mặt. Con trai cả Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz tiếp tục vắng mặt trong sự kiện trọng đại của gia đình.
Trước đó, Brooklyn Beckham đã đăng tải "lời buộc tội" dài 6 trang vào tối 19/1 với David Beckham và Victoria được xem như tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Brooklyn đăng tải tuyên bố công khai trên mạng xã hội, cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống cá nhân, can thiệp vào hôn nhân và gây tổn thương cho anh cũng như vợ - Nicola Peltz.
Đến nay, cặp đôi ngôi sao nổi tiếng nước Anh vẫn giữ im lặng trước loạt cáo buộc từ phía con trai cả. David Beckham chỉ xuất hiện trên truyền hình để nói về vấn đề mặt trái của mạng xã hội với trẻ em. Còn Victoria sau thời gian im lặng cũng đã có lần đầu xuất hiện khitham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton, cùng với các thành viên Spice Girls như Geri Horner và Mel C.
