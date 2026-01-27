Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm
GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 "Gia đình trái dấu", sau khi đề nghị ly hôn với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và đã nộp đơn ra tòa, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) là người tự do, thoải mái đi chơi. Trong lần trước khi bà Ánh giới thiệu với nam học viên rằng mình đang độc thân, ông Phi đã nổi ghen, tìm cách chia rẽ.
Lần này, thấy vợ được người đàn ông khác đưa về tận nhà vào đêm muộn, người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe, nhẹ nhàng và nâng niu bà Ánh khiến ông Phi tỏ thái độ hậm hực dù không thể can thiệp vào chuyện riêng tư của bà Ánh. Thấy bà Ánh bày tỏ tâm trạng vui, ông Phi lập tức hậm hực cho rằng bà Ánh đi về khuya, còn ăn mặc "mát mẻ" và uống bia rượu nữa. Tuy nhiên, bà Ánh không bận tâm, còn ra mở cổng để ông Phi dắt xe ra về.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Ánh đã phát hiện ra Dương (Quỳnh Trang) từ chối việc đi du học. Thấy con gái đang ngủ nên bà Ánh bất đắc dĩ nghe hộ điện thoại và sau khi nghe được cuộc gọi của cô giáo, bà Ánh giận dữ khi biết con gái không làm hồ sơ du học.
Dương nhất quyết vẫn không muốn đi, nói mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của cô. Có lẽ Dương từ chối cơ hội tốt là vì biết gia đình đang khó khăn, bên cạnh đó đang yêu Tuấn nên Dương không muốn rời xa bạn trai. Dương không muốn mẹ đề cập đến chuyện học hành của con, nên yêu cầu mẹ không nên tranh cãi kẻo gây thêm bất hòa.
Sau cuộc tranh cãi với con gái, bà Ánh nghĩ rằng Dương không đi vì mải mê chuyện yêu đương với Tuấn. Bởi vậy bà bắt Đức phải đưa tới trường nơi Dương học để theo dõi, tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Dù Đức tỏ ra không hài lòng với hành động của mẹ khi đi rình rập chính con gái của mình, nhưng bà Ánh vẫn quyết tìm lý do thật sự.
Tập 26 "Gia đình trái dấu" được phát sóng trên VTV3 vào 20h ngày 27/1.
