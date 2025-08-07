Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội

“Từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa đầu ra, em đều bất ngờ, xen lẫn niềm vui và tự hào, bởi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chạm đến danh hiệu cao quý ấy. Suốt hành trình đại học, điều em luôn giữ vững là tính kỷ luật, sự tự giác và kiên trì, để mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, để không thấy hối tiếc dù kết quả có ra sao”, Phương Ngân nói.

Em Nguyễn Phương Ngân - thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Phương Ngân là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội). Cô nàng từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý, nhiều lần đoạt giải nhất, nhì tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm và thành phố. Thế nhưng, 10X vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với Hóa học và đặc biệt bị thu hút bởi các ngành thuộc khối sức khỏe.

“Gia đình em tuy không ai theo đuổi ngành Y Dược, nhưng khi em chia sẻ mong muốn của mình, bố mẹ và anh chị đều hoàn toàn ủng hộ. Mọi người luôn tâm niệm, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không chỉ giàu tri thức mà còn là những người cống hiến thầm lặng và đáng kính trọng”, Phương Ngân nói.

Chính sự tin tưởng và động viên lớn lao từ gia đình đã tiếp thêm cho nữ sinh động lực vững vàng. Không phụ kỳ vọng, năm 2020, Phương Ngân đạt 29,3 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa), trở thành thủ khoa đầu vào trường Đại học Dược Hà Nội.

Tân thủ khoa trường Đại học Dược Hà Nội khiêm tốn nói bản thân không phải là người quá thông minh, mọi thành quả đạt được đều nhờ vào sự cần cù và kiên trì. Có những hôm, Phương Ngân ngồi học 16 tiếng, đặc biệt khi gần đến kỳ thi hoặc cần tập trung viết bài báo khoa học.

“Em thường sẽ ghi nhớ theo cách tạo mindmap (sơ đồ tư duy), nhưng không ghi ra giấy mà sẽ tưởng tượng trong đầu, vẽ ra mối liên hệ giữa các kiến thức hoặc gắn nó với tình huống thực tế”, nữ sinh kể.

Chẳng hạn, khi học về giải phẫu sinh lý, Phương Ngân sẽ liên tưởng về cấu tạo và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Hoặc khi học về Dược lý, Dược động học với cách thuốc chuyển hóa và tác dụng lên cơ thể, nữ sinh nghĩ tới vòng tuần hoàn của thuốc trong chính cơ thể mình, rồi những tác động sẽ gặp phải với nhịp tim hay huyết áp.

Với những kiến thức mới, khó hiểu, 10X thường chụp ảnh, lưu vào máy để có thể xem lại và ngẫm nghĩ bất cứ lúc nào, như lúc mới ngủ dậy, hoặc trước khi đi ngủ, đứng đợi xe buýt.

Tân thủ khoa Đại học Dược Hà Nội cho hay, kết quả đạt được chủ yếu nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, có ngày học đến 16 tiếng. (Ảnh: NVCC)

Từ đầu năm 3 đại học, Phương Ngân đã tham gia nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Tổng hợp Hóa dược. Trong khoảng thời gian đầu, việc làm thực nghiệm khá khó khăn với cô nàng, bởi chưa thành thạo về các thao tác xử lý phản ứng.

Nhiều lần, phản ứng thất bại vì không tạo ra sản phẩm mong muốn hoặc xuất hiện tạp chất khó loại bỏ, khiến nữ sinh nản chí. Tuy nhiên, khi bình tĩnh nhìn lại vấn đề một cách logic, cô nàng đã điều chỉnh quy trình, thay thế dung môi, chất xúc tác và cuối cùng khắc phục được khó khăn, tổng hợp thành công các chất ức chế tế bào ung thư mới.

Đây cũng chính là đề tài nghiên cứu khóa luận của Phương Ngân, mang tên: "Tổng hợp và đánh giá tác dụng ức chế tế bào ung thư của một số dẫn chất N-hydroxybutanamid mới mang dị vòng triazol". Bài khóa luận được đánh giá cao với số điểm 9,5/10.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng và tinh thần học tập nghiêm túc, Phương Ngân giành học bổng khuyến khích học tập trong 9/10 học kỳ, cùng nhiều giấy khen từ trường Đại học Dược Hà Nội vì thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, cô nàng còn có bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và phát triển, với tiêu đề “Tổng quan về HDAC6 và các chất ức chế chọn lọc HDAC6 hướng tác dụng kháng ung thư”.

"Tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội với danh hiệu thủ khoa là một cột mốc đáng tự hào đối với em. Thành tích này không chỉ dành cho riêng bản thân, mà còn là món quà em muốn gửi tới bố mẹ, những người đã lặng lẽ hy sinh để em được học tập. Em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô trong trường, những người đã truyền dạy cho em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả đạo đức nghề nghiệp, tình yêu nghề", Phương Ngân chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, tân thủ khoa dự định tiếp tục học lên bậc thạc sĩ và tiếp tục gắn bó với con đường nghiên cứu tại tại phòng thí nghiệm Tổng hợp Hóa dược - nơi đã nuôi dưỡng đam mê khoa học của cô nàng suốt những năm đại học.

Phương Ngân hy vọng sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để đóng góp cho lĩnh vực mà mình theo đuổi. Nữ sinh cũng ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên, tiếp nối các thầy cô tại trường Đại học Dược Hà Nội, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.