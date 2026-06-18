Điều ít biết về profile của nữ sinh trường Quốc học Huế là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
GĐXH - Trương Nguyễn An Nhiên – nữ sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế) là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Nữ sinh không chỉ học giỏi, còn là cán bộ Đoàn năng động.
Từ ngày 24 đến 25/06/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước.
Trong số những đại biểu tham dự Đại hội, Trương Nguyễn An Nhiên – nữ sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế) là đại biểu trẻ tuổi nhất.
Được biết, Trương Nguyễn An Nhiên (sinh ngày 26/4/2010) hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế, Bí thư Chi đoàn lớp 10 Anh 1, trường THPT chuyên Quốc học Huế. Nữ sinh này không chỉ học giỏi, mà còn là cán bộ Đoàn năng động.
Trên Báo Tiền Phong, An Nhiên cho biết cảm thấy vinh dự trở thành đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và bất ngờ khi là đại biểu trẻ tuổi nhất.
"Em thấy tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, thanh niên học sinh vùng đất Huế tham dự Đại hội, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đến với diễn đàn lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam", Nhiên nói.
An Nhiên là gương mặt nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khoá từ những năm học THCS. Nữ sinh liên tục giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm tổng kết trên 9 phẩy, là Liên đội trưởng xuất sắc, đạt một số giải thưởng âm nhạc piano, như: Quán quân piano Liên hoan "Phím đàn xanh" 2023, giải Triển vọng Festival Piano Việt Nam 2023.
Nữ sinh còn mang tiếng đàn piano của mình gắn với hoạt động thiện nguyện, dùng nghệ thuật để xoa dịu nỗi đau của những bạn nhỏ kém may mắn. Trong đó, có đêm nhạc cổ điển "Trăng Sol" để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Theo An Nhiên, tại trường THPT chuyên Quốc học Huế, nữ sinh tiếp tục phát huy sự năng động, tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động ngoại khóa, phong trào ở lớp, trường. Từ việc làm Phó chủ nhiệm CLB Quoc Hoc Dance QD 2917, dẫn chương trình Kỷ niệm 129 năm thành lập trường, tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đến tiếp sức mùa thi. Ngoài ra, An Nhiên cùng thành viên câu lạc bộ nhảy của trường tham gia biểu diễn văn nghệ ở nhà trường, địa phương.
Đến với Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Trương Nguyễn An Nhiên chia sẻ không chỉ mang theo niềm vinh dự, còn ý thức trách nhiệm mang đến tiếng nói, kỳ vọng của đoàn viên, học sinh Huế về các hoạt động, chương trình đồng hành, hỗ trợ người trẻ vững tri thức, mạnh kỹ năng, thực hành trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Điều An Nhiên mong muốn gửi gắm là xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện hơn, nơi học sinh không chỉ học kiến thức mà còn có điều kiện phát triển kỹ năng và trải nghiệm thực tế.
Học sinh ngày nay cần nhiều hơn những không gian sáng tạo, các sân chơi học thuật, hoạt động ngoại khóa và môi trường ứng dụng công nghệ để khám phá khả năng của bản thân.
"Em mong học sinh sẽ được học tập trong môi trường hiện đại hơn với các phòng thí nghiệm, lớp học ứng dụng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động ngoại khóa, sân chơi học thuật và các chương trình giao lưu phù hợp để học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát triển bản thân", VTC News dẫn lời của An Nhiên.
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