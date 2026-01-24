Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'
Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.
Gia đình là số một là bộ phim sitcom nổi tiếng của Hàn Quốc. Lấy đề tài gia đình, với những tình huống vui nhộn và gần gũi, phim nhanh chóng tạo được cơn sốt không chỉ trong nước mà toàn châu Á.
Sau thành công từ phần đầu, Gia đình là số một phần 2 lên sóng vào năm 2009 tiếp tục đạt kỷ lục về số người xem thời điểm đó. Bộ phim là bước đệm đưa tên tuổi của nhiều diễn viên đến gần với khán giả hơn. Trong đó phải kể đến là hai diễn viên nhí đóng chính là Seo Shin Ae và Jin Ji Hee.
"Cô tiểu thư đanh đá" Hae Ri
Trong phim, Jin Ji Hee vào vai Hae Ri - cô bé nghịch ngợm, đỏng đanh đúng chất tiểu thư. Dù là vai diễn "dữ dằn" nhưng chính sự hồn nhiên, ngây thơ và khả năng diễn xuất đáng ngạc nhiên của Ji Hee giúp cô bé vẫn được khán giả yêu mến.
Trong bộ phim, Hae Ri khiến dân tình không ít lần cười điên đảo bởi tính cách xốc nổi, đanh đá, chanh chua của mình.
Thành công của phim giúp nữ diễn viên sinh năm 1999 trở thành ngôi sao sáng giá thời điểm đó. Nữ diễn viên được mời góp mặt trong nhiều dự án phim lớn, nổi bật nhất phải kể đến bom tấn cổ trang Mặt trăng ôm mặt trời.
Suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, dù bận rộn với lịch trình công việc nhưng Jin Ji Hee vẫn học tập tốt. Khi đi học, thành tích của Jin Ji Hee đều lọt top nhất nhì trường.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Jin Ji Hee tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của mình bằng cách thi vào khoa Sân khấu - Điện ảnh của trường Đại học Dongguk. Ngoài diễn xuất, Jin Ji Hee còn có nhiều tài năng khác như vũ đạo và tham gia hát nhạc phim.
Những năm qua, cô nỗ lực thoát hình tượng chua ngoa, thử sức ở dạng vai chín chắn, có chiều sâu, biết cách ăn nói, điển hình là phim Cuộc chiến thượng lưu, Cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Ở tuổi 26, cô bé Hae Ri đanh đá ngày nào trở thành mỹ nhân xinh đẹp, có sự nghiệp ổn định. Vì theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ nên nữ diễn viên có thu nhập cao, tài sản lên đến hàng triệu đô la. Hiện tại, Jin Ji Hee vẫn được xem là ngôi sao sáng đầy tiềm năng của làng giải trí Hàn Quốc.
"Cô bé hiền lành" Shin Ae
Trong Gia đình là số một , Seo Shin Ae vào vai Shin Ae - một cô bé nhà nghèo. Với bản tính hiền lành, cô bé luôn bị Hae Ri (Jin Ji Hee) bắt nạt. Diễn xuất tự nhiên của cô bé Seo Shin Ae 8 tuổi nhanh chóng lấy được thiện cảm từ khán giả.
Sinh năm 1998, Seo Shin Ae chạm ngõ màn ảnh từ 6 tuổi. Nhờ thành công của Gia đình là số một, tài năng của Shin Ae được nhiều người đánh giá cao, giúp cô trở thành sao nhí nổi bật của xứ sở kim chi.
Sau bộ phim, nữ diễn viên được mời tham gia nhiều phim truyền hình như Two World, Chủ nhiệm hắc ám, Ngụy chứng của Solomon. Tuy nhiên khi bước vào tuổi trưởng thành, Shin Ae hướng đến vẻ gợi cảm, từng gây "sốc" khi xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe ngực và vai trần ở thảm đỏ.
Hình tượng gợi cảm của nữ diễn viên không nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Điều này khiến Shin Ae nhận không ít chỉ trích.
Năm 2021, sao nhí một thời thành tâm điểm chú ý khi tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của bạo lực học đường, điểm tên Soo Jin - cựu thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE là kẻ bắt nạt nhưng không có chứng cứ. Vụ lùm xùm khiến Shin Ae nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Kể từ đó, cô sống kín tiếng, không còn tham gia nghệ thuật.
Theo truyền thông Hàn, Seo Shin Ae hiện tập trung vào việc học. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch. Trong đó, phong cách thời trang của Seo Shin Ae được đánh giá là phù hợp với độ tuổi, ngoại hình vẫn xinh đẹp.
Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang HàThế giới showbiz - 1 ngày trước
Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽThế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.
Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David BeckhamThế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.
Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều VàngThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ýThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng TouliverThế giới showbiz - 5 ngày trước
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡThế giới showbiz - 5 ngày trước
Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vuiThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?Thế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.