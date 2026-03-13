Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Ít ai biết, Tây du ký phiên bản 1986 từng tới 6 diễn viên vào vai Đường Tăng, trong đó 3 diễn viên trưởng thành và 3 diễn viên nhí.

Trong tập 4 có tên Giam cầm tại Ngũ Hành Sơn có nhiều phân cảnh kể về xuất thân của Đường Tăng, trong đó người đóng nhân vật này là diễn viên nhí Vương Lỗi. Đạo diễn Vương Khiết chọn Vương Lỗi vì ngoại hình của cậu bé có nét giống với Uông Việt - người được chọn vào vai Đường Tăng trưởng thành khi đó.

Bỏ đóng phim vì "dậy thì không thành công"

Xuất hiện trong vài phân cảnh, Vương Lỗi khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi gương mặt dễ thương, đôi mắt sáng và nụ cười khả ái. Sau Tây du ký, Vương Lỗi tham gia một vài dự án nhỏ rồi tiếp tục con đường học vấn.

Vương Lỗi đảm nhận vai Đường Tăng trong tập 4 của phim "Tây du ký".

Khi trưởng thành, Vương Lỗi thay đổi chóng mặt về ngoại hình. Anh bị nhiều người đánh giá là xuống sắc so với thuở đóng Đường Tăng lúc nhỏ. Gương mặt thanh tú biến thành chữ điền, đôi mắt sụp mí và hai cánh mũi bè.

Dù vẻ không "dậy thì thành công" về ngoại hình nhưng Vương Lỗi lại rất thành đạt trong sự nghiệp. Học xong phổ thông, "Đường Tăng nhí" thi đỗ vào Nhạc viện Tứ Xuyên - một trong 10 trường đào tạo âm nhạc tốt nhất Trung Quốc.

Trở thành "ông trùm" giải trí

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Lỗi trở thành nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia sản xuất album cho những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc như Triệu Vy, Quang Lương, Rain, BoA, Hàn Hồng, DBSK... Ngoài ra, Vương Lỗi còn viết bài phân tích, bình luận trên nhiều tạp chí âm nhạc, làm giám khảo các gameshow.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, Vương Lỗi thành lập NetEase Music và xây dựng công ty này thành đơn vị phát hành nhạc tiếng tăm. Sau đó, anh được Baidu Music mời về làm tổng giám đốc.

Vương Lỗi hiện là nhà sản xuất âm nhạc, doanh nhân có tiếng của Trung Quốc.

Năm 2016, Vương Lỗi từ chức ở Baidu. Anh được Tencent Music Entertainment Group mời về điều hành công ty trước khi lên sàn chứng khoán.

Về hôn nhân, "tiểu Đường Tăng" rất kín tiếng. Giới truyền thông gần như không khai thác được gì về cuộc sống riêng của anh. Một trong những chuyện đời tư hiếm hoi của Vương Lỗi được công chúng biết đến là vào năm 2013, anh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi bị nhầm với một ca sĩ cùng tên bị kết án tù vì cướp tiền của phụ nữ khi say rượu.