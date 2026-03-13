Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí
Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.
Ít ai biết, Tây du ký phiên bản 1986 từng tới 6 diễn viên vào vai Đường Tăng, trong đó 3 diễn viên trưởng thành và 3 diễn viên nhí.
Trong tập 4 có tên Giam cầm tại Ngũ Hành Sơn có nhiều phân cảnh kể về xuất thân của Đường Tăng, trong đó người đóng nhân vật này là diễn viên nhí Vương Lỗi. Đạo diễn Vương Khiết chọn Vương Lỗi vì ngoại hình của cậu bé có nét giống với Uông Việt - người được chọn vào vai Đường Tăng trưởng thành khi đó.
Bỏ đóng phim vì "dậy thì không thành công"
Xuất hiện trong vài phân cảnh, Vương Lỗi khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi gương mặt dễ thương, đôi mắt sáng và nụ cười khả ái. Sau Tây du ký, Vương Lỗi tham gia một vài dự án nhỏ rồi tiếp tục con đường học vấn.
Khi trưởng thành, Vương Lỗi thay đổi chóng mặt về ngoại hình. Anh bị nhiều người đánh giá là xuống sắc so với thuở đóng Đường Tăng lúc nhỏ. Gương mặt thanh tú biến thành chữ điền, đôi mắt sụp mí và hai cánh mũi bè.
Dù vẻ không "dậy thì thành công" về ngoại hình nhưng Vương Lỗi lại rất thành đạt trong sự nghiệp. Học xong phổ thông, "Đường Tăng nhí" thi đỗ vào Nhạc viện Tứ Xuyên - một trong 10 trường đào tạo âm nhạc tốt nhất Trung Quốc.
Trở thành "ông trùm" giải trí
Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Lỗi trở thành nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia sản xuất album cho những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc như Triệu Vy, Quang Lương, Rain, BoA, Hàn Hồng, DBSK... Ngoài ra, Vương Lỗi còn viết bài phân tích, bình luận trên nhiều tạp chí âm nhạc, làm giám khảo các gameshow.
Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, Vương Lỗi thành lập NetEase Music và xây dựng công ty này thành đơn vị phát hành nhạc tiếng tăm. Sau đó, anh được Baidu Music mời về làm tổng giám đốc.
Năm 2016, Vương Lỗi từ chức ở Baidu. Anh được Tencent Music Entertainment Group mời về điều hành công ty trước khi lên sàn chứng khoán.
Về hôn nhân, "tiểu Đường Tăng" rất kín tiếng. Giới truyền thông gần như không khai thác được gì về cuộc sống riêng của anh. Một trong những chuyện đời tư hiếm hoi của Vương Lỗi được công chúng biết đến là vào năm 2013, anh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi bị nhầm với một ca sĩ cùng tên bị kết án tù vì cướp tiền của phụ nữ khi say rượu.
GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.
GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".
GĐXH - Nữ ca sĩ Britney Spears được mệnh danh "Công chúa Pop" đình đám một thời đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.
GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.
Vừa bước qua năm mới, Á hậu Hong Kong 2013 Thái Tư Bối đã bị đài truyền hình TVB cắt hợp đồng. Trước đó, cô cũng bị đóng băng hơn 2 năm.
Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim "Sinners", đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.
Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.
Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.
