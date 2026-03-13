Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thứ sáu, 06:41 13/03/2026 | Thế giới showbiz

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.

Ít ai biết, Tây du ký phiên bản 1986 từng tới 6 diễn viên vào vai Đường Tăng, trong đó 3 diễn viên trưởng thành và 3 diễn viên nhí.

Trong tập 4 có tên Giam cầm tại Ngũ Hành Sơn có nhiều phân cảnh kể về xuất thân của Đường Tăng, trong đó người đóng nhân vật này là diễn viên nhí Vương Lỗi. Đạo diễn Vương Khiết chọn Vương Lỗi vì ngoại hình của cậu bé có nét giống với Uông Việt - người được chọn vào vai Đường Tăng trưởng thành khi đó.

Bỏ đóng phim vì "dậy thì không thành công"

Xuất hiện trong vài phân cảnh, Vương Lỗi khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi gương mặt dễ thương, đôi mắt sáng và nụ cười khả ái. Sau Tây du ký, Vương Lỗi tham gia một vài dự án nhỏ rồi tiếp tục con đường học vấn.

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí - Ảnh 1.

Vương Lỗi đảm nhận vai Đường Tăng trong tập 4 của phim "Tây du ký".

Khi trưởng thành, Vương Lỗi thay đổi chóng mặt về ngoại hình. Anh bị nhiều người đánh giá là xuống sắc so với thuở đóng Đường Tăng lúc nhỏ. Gương mặt thanh tú biến thành chữ điền, đôi mắt sụp mí và hai cánh mũi bè.

Dù vẻ không "dậy thì thành công" về ngoại hình nhưng Vương Lỗi lại rất thành đạt trong sự nghiệp. Học xong phổ thông, "Đường Tăng nhí" thi đỗ vào Nhạc viện Tứ Xuyên - một trong 10 trường đào tạo âm nhạc tốt nhất Trung Quốc.

Trở thành "ông trùm" giải trí

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Lỗi trở thành nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia sản xuất album cho những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc như Triệu Vy, Quang Lương, Rain, BoA, Hàn Hồng, DBSK... Ngoài ra, Vương Lỗi còn viết bài phân tích, bình luận trên nhiều tạp chí âm nhạc, làm giám khảo các gameshow.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, Vương Lỗi thành lập NetEase Music và xây dựng công ty này thành đơn vị phát hành nhạc tiếng tăm. Sau đó, anh được Baidu Music mời về làm tổng giám đốc.

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí - Ảnh 2.

Vương Lỗi hiện là nhà sản xuất âm nhạc, doanh nhân có tiếng của Trung Quốc.

Năm 2016, Vương Lỗi từ chức ở Baidu. Anh được Tencent Music Entertainment Group mời về điều hành công ty trước khi lên sàn chứng khoán.

Về hôn nhân, "tiểu Đường Tăng" rất kín tiếng. Giới truyền thông gần như không khai thác được gì về cuộc sống riêng của anh. Một trong những chuyện đời tư hiếm hoi của Vương Lỗi được công chúng biết đến là vào năm 2013, anh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi bị nhầm với một ca sĩ cùng tên bị kết án tù vì cướp tiền của phụ nữ khi say rượu.

Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?

GĐXH - Người đàn ông mặc trang phục quân nhân xuất hiện bên cạnh Hòa Minzy chính là "nửa kia" của cô.

Nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai "tử tế"Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Cùng chuyên mục

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Britney Spears được mệnh danh "Công chúa Pop" đình đám một thời đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.

Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Vừa bước qua năm mới, Á hậu Hong Kong 2013 Thái Tư Bối đã bị đài truyền hình TVB cắt hợp đồng. Trước đó, cô cũng bị đóng băng hơn 2 năm.

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.

Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Thế giới showbiz
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top